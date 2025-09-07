Ascolti tv ieri sabato 6 settembre chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi: i dati sorprendono
Ascolti tv di sabato 6 settembre 2025, sfida Auditel con il duello tra Camilleri 100 e Ciao Darwin, ma attenzione anche a La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Doppietta Mediaset negli ascolti tv di sabato 6 settembre 2025 e Rai battuta 2 a 1. Nei dati auditel di giornata, infatti, la tv di Cologno torna a mettere la freccia sui canali di Stato, con Ciao Darwin che batte Camilleri 100 in prima serata e La Ruota della Fortuna che si impone ancora su Affari Tuoi. Ma la sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino si livella, con Canale5 che per la prima volta in settimana scende sotto i 4 milioni di spettatori (3.9) e Rai che si avvicina (3.4). In preserale si conferma invece Reazione a Catena. Bene in prima serata anche Alla ricerca di mia figlia (Rai2), L’ordine del tempo (Rai3), Vio presento Joe Black (Rete4), Bumblebee (Italia1), Colpevole d’innocenza (La7), 4 Ristoranti (Tv8) e Delitti in Famiglia (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, Ciao Darwin: 1.550.000 spettatori (16.9%);
- Rai1, Camilleri 100: 1.367.000 spettatori (11.3%);
- Rai2, Alla ricerca di mia figlia: 908.000 spettatori (7%).
Fuori dal podio:
- Italia1, Bumblebee: 575.000 spettatori (4.5%);
- Rai3, L’ordine del tempo: 639.000 spettatori (1.7%);
- Rete4, Vi presento Joe Black: 505.000 spettatori (4.9%);
- La7, Colpevole d’innocenza: 545.000 spettatori (4.2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 247.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 254.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio;
- Nove, Delitti in Famiglia: 280.000 spettatori (2.3%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.909.000 spettatori (26.6%);
- Rai1, Affari Tuoi: 3.458.000 spettatori (23.6%);
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.264.000 spettatori (22.7%).
Ai piedi del podio:
- Rai2, TG2 Post: 429.000 spettatori ( 2.9%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 752.000 spettatori (5.2%);
- Rai3, Cerimonia di Chiusura della Mostra del Cinema di Venezia: 555.000 spettatori (3.9%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend: 682.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 580.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte;
- La7, In Onda: 803.000 spettatori (5.5%);
- Tv8, Formula 1: 196.000 spettatori (1.4%);
- Nove, Little Big Italy: 330.000 spettatori (2.4%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.919.000 spettatori (25.9%);
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.815.000 spettatori (20.2%);
- Canale5, Avanti un Altro: 1.581.000 spettatori (15.4%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo: 1.182.000 spettatori (14.6%);
- Rai2, Dribbling: 339.000 spettatori (4.5%);
- Rai2, The Rookie: 370.000 spettatori (3.7%);
- Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 479.000 spettatori (3.8%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 383.000 spettatori (4.1%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 432.000 spettatori (3.5%);
- Rai3, TGR: 1.509.000 spettatori (13.1%);
- Rete4, La Promessa: 742.000 spettatori (5.9%);
- La7, Un povero ricco: 150.000 spettatori (1.7%);
- Tv8, MotoE: 118.000 spettatori (1.1%);
- Nove, Little Big Italy: 216.000 spettatori (2.4%).