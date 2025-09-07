Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Doppietta Mediaset negli ascolti tv di sabato 6 settembre 2025 e Rai battuta 2 a 1. Nei dati auditel di giornata, infatti, la tv di Cologno torna a mettere la freccia sui canali di Stato, con Ciao Darwin che batte Camilleri 100 in prima serata e La Ruota della Fortuna che si impone ancora su Affari Tuoi. Ma la sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino si livella, con Canale5 che per la prima volta in settimana scende sotto i 4 milioni di spettatori (3.9) e Rai che si avvicina (3.4). In preserale si conferma invece Reazione a Catena. Bene in prima serata anche Alla ricerca di mia figlia (Rai2), L’ordine del tempo (Rai3), Vio presento Joe Black (Rete4), Bumblebee (Italia1), Colpevole d’innocenza (La7), 4 Ristoranti (Tv8) e Delitti in Famiglia (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 6 settembre, chi ha vinto tra Camilleri 100, Ciao Darwin e Bumblebee

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Ciao Darwin : 1.550.000 spettatori (16.9%);

: 1.550.000 spettatori (16.9%); Rai1, Camilleri 100 : 1.367.000 spettatori (11.3%);

: 1.367.000 spettatori (11.3%); Rai2, Alla ricerca di mia figlia: 908.000 spettatori (7%).

Fuori dal podio:

Italia1, Bumblebee : 575.000 spettatori (4.5%);

: 575.000 spettatori (4.5%); Rai3, L’ordine del tempo : 639.000 spettatori (1.7%);

: 639.000 spettatori (1.7%); Rete4, Vi presento Joe Black : 505.000 spettatori (4.9%);

: 505.000 spettatori (4.9%); La7, Colpevole d’innocenza : 545.000 spettatori (4.2%);

: 545.000 spettatori (4.2%); Tv8, 4 Ristoranti : 247.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 254.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio;

: 247.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 254.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio; Nove, Delitti in Famiglia: 280.000 spettatori (2.3%).

ANSA

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della fortuna

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.909.000 spettatori (26.6%);

: 3.909.000 spettatori (26.6%); Rai1, Affari Tuoi : 3.458.000 spettatori (23.6%);

: 3.458.000 spettatori (23.6%); Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.264.000 spettatori (22.7%).

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 429.000 spettatori ( 2.9%);

: 429.000 spettatori ( 2.9%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 752.000 spettatori (5.2%);

: 752.000 spettatori (5.2%); Rai3, Cerimonia di Chiusura della Mostra del Cinema di Venezia : 555.000 spettatori (3.9%);

: 555.000 spettatori (3.9%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 682.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 580.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte;

: 682.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 580.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte; La7, In Onda : 803.000 spettatori (5.5%);

: 803.000 spettatori (5.5%); Tv8, Formula 1 : 196.000 spettatori (1.4%);

: 196.000 spettatori (1.4%); Nove, Little Big Italy: 330.000 spettatori (2.4%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.919.000 spettatori (25.9%);

: 2.919.000 spettatori (25.9%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.815.000 spettatori (20.2%);

: 1.815.000 spettatori (20.2%); Canale5, Avanti un Altro: 1.581.000 spettatori (15.4%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo : 1.182.000 spettatori (14.6%);

: 1.182.000 spettatori (14.6%); Rai2, Dribbling : 339.000 spettatori (4.5%);

: 339.000 spettatori (4.5%); Rai2, The Rookie : 370.000 spettatori (3.7%);

: 370.000 spettatori (3.7%); Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 479.000 spettatori (3.8%);

: 479.000 spettatori (3.8%); Italia1, Studio Aperto Mag : 383.000 spettatori (4.1%);

: 383.000 spettatori (4.1%); Italia1, C.S.I. Miami : 432.000 spettatori (3.5%);

: 432.000 spettatori (3.5%); Rai3, TGR : 1.509.000 spettatori (13.1%);

: 1.509.000 spettatori (13.1%); Rete4, La Promessa : 742.000 spettatori (5.9%);

: 742.000 spettatori (5.9%); La7, Un povero ricco : 150.000 spettatori (1.7%);

: 150.000 spettatori (1.7%); Tv8, MotoE : 118.000 spettatori (1.1%);

: 118.000 spettatori (1.1%); Nove, Little Big Italy: 216.000 spettatori (2.4%).