Ascolti tv ieri sabato 7 febbraio chi ha vinto tra C'è Posta per Te, The Voice Kids e le Olimpiadi 2026
Doppietta per la Rai nella giornata di sabato 7 febbraio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv, ma la prima serata l’ha conquistata Mediaset. I dati Auditel, infatti, hanno premiato C’è Posta per Te di Maria De Filippi contro The Voice Kids condotto da Antonella Clerici, seppur di misura. La tv pubblica ha vinto, però, sia nel preserale (con L’Eredità che ha superato Caduta libera) che nell’access prime time (con Affari tuoi di Stefano De Martino che ha chiuso davanti a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti). Ecco tutti i dati Auditel della giornata di sabato 7 febbraio 2026.
Ecco i dati Auditel della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, Total Audience inclusa:
- Canale5, C’è Posta per Te: 3.631.000 spettatori (23.9%);
- Rai1, The Voice Kids: 3.224.000 spettatori (21.5%);
- Rai2, Olimpiadi 2026: 2.107.000 spettatori (12%).
Fuori dal podio:
- La7, In altre parole: 1.220.000 spettatori (6.5%);
- Italia1, Una notte al museo 2: 760.000 spettatori (4.4%);
- Rai3, La Città Ideale: 574.000 spettatori (3.5%);
- Rete4, Miami Supercops: 508.000 spettatori (2.9%);
- Nove, Accordi & Disaccordi: 359.000 spettatori (2.2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 237.000 spettatori (1.3%).
I dati dell’access prime time, i risultati di Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.172.000 spettatori (22.5%);
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.010.000 spettatori (21.5%);
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.240.000 spettatori (17.9%).
Fuori dal podio:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 960.000 spettatori (5.2%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte): 873.000 spettatori (4.8%);
- Rai3, La Confessione: 770.000 spettatori (4.2%);
- Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte): 672.000 spettatori (3.6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 317.000 spettatori (1.7%);
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 246.000 spettatori (1.3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.733.000 spettatori (23%);
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.735.000 spettatori (19.4%);
- Canale5, Caduta Libera: 2.181.000 spettatori (14.2%).
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.002.000 spettatori (12.2%);
- Rai2, Olimpiadi 2026: 1.757.000 spettatori (13.4%);
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.580.000 spettatori (12.3%);
- Rete4, La Promessa: 921.000 spettatori (5.4%);
- Rai3, Blob: 739.000 spettatori (4.3%);
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 613.000 spettatori (3.6%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 514.000 spettatori (3.5%);
- Nove, Little Big Italy: 269.000 spettatori (1.8%);
- Tv8, 4 Hotel: 240.000 spettatori (1.6%).