Ascolti tv ieri sabato 7 giugno chi ha vinto tra Chi può batterci, Pooh noi amici per sempre e Pescara-Ternana

Mediaset batte la Rai in prima serata. Nella battagli degli ascolti tv di sabato 7 giugno, infatti, la tv di Stato non riesce a imporsi con Chi può batterci?, con Canale5 che si impone con la replica di Pooh – Noi amici per Sempre. La Rai, però, può sorridere per la doppietta tra access prime time con Affari Tuoi e preserale con L’Eredità. In prima serata, oltre ai due programmi citati, buoni risultati anche per la partita Pescara-Ternana (Rai2), Sapiens (Rai3), Unknown – Senza identità (Rete4), Amazing Spider Man (Italai1), In altre parole (La7), Albania – Serbia (Tv8) e Accordi&Disaccordi (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 7 giugno: chi ha vinto tra Chi può batterci, Pooh noi amici per sempre e Pescara-Ternana

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, Pooh – Noi Amici per Sempre : 2.045.000 spettatori (16.8%);

: 2.045.000 spettatori (16.8%); Rai1, Chi Può Batterci? : 1.860.000 spettatori (13.8%);

: 1.860.000 spettatori (13.8%); Italia1, The Amazing Spider-Man: 1.060.000 spettatori (8.2%).

Fuori dal podio:

Rai2, Serie C – Pescara-Ternana : 716.000 spettatori (5.6%);

: 716.000 spettatori (5.6%); Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta : 696.000 spettatori (5.2%);

: 696.000 spettatori (5.2%); Rete4, Unknown – Senza identità : 812.000 spettatori (6.1%);

: 812.000 spettatori (6.1%); La7, In Altre Parole : 850.000 spettatori (5.8%);

: 850.000 spettatori (5.8%); Tv8, Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Albania-Serbia : 451.000 spettatori (3.1%);

: 451.000 spettatori (3.1%); Nove, Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 354.000 spettatori (2.8%.

Fonte foto: Getty Images I giocatori del Pescara in festa dopo la vittoria della finale playoff contro la Ternana

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.431.000 spettatori (29.8%);

: 4.431.000 spettatori (29.8%); Canale5, Striscia la Notizia : 1.972.000 spettatori (13.2%);

: 1.972.000 spettatori (13.2%); Italia1, C.S.I. Miami: 1.032.000 spettatori (7.1%).

Ai piedi del podio:

Rai3, Un Alieno in Patria : 648.000 spettatori (4.6% – Gli Alieni Siamo Noi a 580.000 e il 3.8%);

: 648.000 spettatori (4.6% – Gli Alieni Siamo Noi a 580.000 e il 3.8%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 809.000 spettatori (5.8%) nella prima parte e 732.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte;

: 809.000 spettatori (5.8%) nella prima parte e 732.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte; Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 219.000 spettatori (1.5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.118.000 spettatori (27%);

: 3.118.000 spettatori (27%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 1.992.000 spettatori (21.2%);

: 1.992.000 spettatori (21.2%); Canale5, Caduta Libera: 1.656.000 spettatori (15%).

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.225.000 spettatori (13.7%);

: 1.225.000 spettatori (13.7%); Rai2, TGSport Sera : 328.000 spettatori (3.8%);

: 328.000 spettatori (3.8%); Rai2, Blue Bloods : 420.000 spettatori con il 3.9% nel primo episodio e 572.000 spettatori con il 4.5% nel secondo episodio;

: 420.000 spettatori con il 3.9% nel primo episodio e 572.000 spettatori con il 4.5% nel secondo episodio; Italia1, Studio Aperto Mag : 389.000 spettatori (3.9%);

: 389.000 spettatori (3.9%); Italia1, C.S.I. Miami : 509.000 spettatori (4.1%);

: 509.000 spettatori (4.1%); Rai3, TGR : 1.653.000 spettatori(13.7%);

: 1.653.000 spettatori(13.7%); Rai3, Blob : 712.000 spettatori (5.5%);

: 712.000 spettatori (5.5%); Rete4, La Promessa : 722.000 spettatori (5.7%);

: 722.000 spettatori (5.7%); La7, Famiglie d’Italia : 106.000 spettatori (1%);

: 106.000 spettatori (1%); Tv8, 4 Ristoranti : 150.000 spettatori con l’1.7% nel primo episodio e 202.000 spettatori con l’1.7% nel secondo episodio;

: 150.000 spettatori con l’1.7% nel primo episodio e 202.000 spettatori con l’1.7% nel secondo episodio; Nove, Little Big Italy: 240.000 spettatori (2.3%).