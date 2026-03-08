Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 7 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato davanti a Mediaset in access prime time con Affari Tuoi, che batte La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, e nel preserale con L’Eredità che ha la meglio su Caduta Libera, ma Canale5 si prende la rivincita in prima serata con C’è Posta per Te condotto da Maria De Filippi che si impone su Sanremo Top di Carlo Conti in onda su Rai1. In prima serata bene anche Massimo Gramellini con In altre parole (La7), giù dal podio invece Nanny McPhee – Tata Matilda (Italia1), Banana Joe (Rete4), Caccia all’agente Freegard (Rai3), Accordi & Disaccordi (Nove), F.B.I. (Rai2) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 7 marzo: chi ha vinto tra Sanremo Top, C’è Posta per Te e In altre parole

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

Canale5, C’è Posta per Te : 3.830.000 spettatori (27.1%)

: 3.830.000 spettatori (27.1%) Rai1, Sanremo Top : 2.805.000 spettatori (19.9%)

: 2.805.000 spettatori (19.9%) La7, In Altre Parole (parte 1): 1.293.000 spettatori (7.1%)

Fuori dal podio:

Italia1, Nanny McPhee – Tata Matilda : 837.000 spettatori (4.9%)

: 837.000 spettatori (4.9%) Rete4, Banana Joe : 635.000 spettatori (3.8%)

: 635.000 spettatori (3.8%) La7, In Altre Parole… Ancora (parte 2) : 762.000 spettatori (5.1%)

: 762.000 spettatori (5.1%) Rai3, Caccia all’agente Freegard : 533.000 spettatori (3.2%)

: 533.000 spettatori (3.2%) Nove, Accordi & Disaccordi : 515.000 spettatori (3.3%)

: 515.000 spettatori (3.3%) Rai2, F.B.I.: 572.000 spettatori (3.1%)

572.000 spettatori (3.1%) Rai2, F.B.I. International : 505.000 spettatori (3%)

: 505.000 spettatori (3%) Tv8, 4 Ristoranti: 352.000 spettatori (2%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari tuoi e Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.306.000 spettatori (23.5%)

: 4.306.000 spettatori (23.5%) Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.157.000 spettatori (22.6%)

4.157.000 spettatori (22.6%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.760.000 spettatori (21%)

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 938.000 spettatori (5.1%)

: 938.000 spettatori (5.1%) Rai3, La Confessione Finale : 938.000 spettatori (5.2%)

: 938.000 spettatori (5.2%) Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 862.000 spettatori (4.8%)

: 862.000 spettatori (4.8%) Rai3, La Confessione: 789.000 spettatori (4.4%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte) : 751.000 spettatori (4.1%)

: 751.000 spettatori (4.1%) Tv8, 4 Ristoranti : 464.000 spettatori (2.7%)

: 464.000 spettatori (2.7%) Rai2, TG2 Post : 477.000 spettatori (2.6%)

: 477.000 spettatori (2.6%) Nove, Fratelli di Crozza: 426.000 spettatori (2.4%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.137.000 spettatori (26.5%)

: 4.137.000 spettatori (26.5%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.797.000 spettatori (21%)

: 2.797.000 spettatori (21%) Canale5, Caduta Libera: 2.366.000 spettatori (16.1%)

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 1.938.000 spettatori (12.3%)

: 1.938.000 spettatori (12.3%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.831.000 spettatori (15.4%)

: 1.831.000 spettatori (15.4%) Rai3, Blob : 783.000 spettatori (4.6%)

: 783.000 spettatori (4.6%) Rete4, La Promessa : 924.000 spettatori (5.6%)

: 924.000 spettatori (5.6%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 581.000 spettatori (3.5%)

E ancora:

Italia1, Studio Aperto Mag : 488.000 spettatori (3.5%)

: 488.000 spettatori (3.5%) Rai2, Mondiali Femminili di Calcio – Italia-Danimarca : 414.000 spettatori (3.1%)

: 414.000 spettatori (3.1%) Nove, Little Big Italy: 365.000 spettatori (2.5%)

365.000 spettatori (2.5%) La7, Uozzap! Referendum: 211.000 spettatori (1.4%)