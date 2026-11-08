Ascolti tv ieri sabato 7 novembre, chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tù Sí Que Vales: i dati Auditel
Gli ascolti tv di sabato 7 novembre 2026 con la sfida Auditel in 1^ serata tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales: i dati
La sfida degli ascolti tv di ieri, sabato 7 novembre 2026, vede in prima serata un testa a testa tra Ballando con le Stelle su Rai1 e Tù Sì Que Vales. In access prime time, invece, Affari Tuoi vince il duello con La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità batte Caduta Libera. Ecco tutti i dati Auditel.
- Ascolti tv 7 novembre: chi ha vinto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi
- Chi ha vinto Ballando con le Stelle ieri sera
- Gli ascolti dell'access prime time: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti tv 7 novembre: chi ha vinto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi
Ecco i dati della prima serata di sabato 7 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience inclusa):
- Rai1, Ballando Tutti in Pista: 3.757.000 spettatori (21.5%)
- Canale5, Tù Sí Que Vales: 3.574.000 spettatori (24.2%)
- Rai1, Ballando con le Stelle: 2.902.000 spettatori (26.9%)
- La7, In Altre Parole (prima parte): 1.188.000 spettatori (6.6%)
- Italia1, Animali fantastici e dove trovarli: 710.000 spettatori (4.6%)
- Rai2, S.W.A.T. – primo episodio: 630.000 spettatori (3.6%)
- Rai2, S.W.A.T. – secondo episodio: 574.000 spettatori (3.6%)
- La7, In Altre Parole… Ancora (seconda parte): 537.000 spettatori (3.7%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 480.000 spettatori (3.2%)
- Rai3, Sapiens: 449.000 spettatori (3.1%)
- Tv8, Formula 1 Sprint Gran Premio: 393.000 spettatori (2.8%)
- Rete4, 3 Days to Kill: 336.000 spettatori (2.2%)
Chi ha vinto Ballando con le Stelle ieri sera
A vincere la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 7 novembre è stata Noemi Bocchi. Jimmy Ghione, eliminato in un primo momento, è stato salvato da Matteo Addino che ha usato in suo favore la sua wild card. L’ex inviato di Striscia la Notizia sarà regolarmente in pista sabato prossimo, con un malus di 20 punti.
Gli ascolti dell’access prime time: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Di seguito ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.207.000 spettatori (23.2%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.802.000 spettatori (21%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.230.000 spettatori (18.1%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 924.000 spettatori (5.1%)
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 787.000 spettatori (4.4%)
- Rai3, L’Elefante: 740.000 spettatori (4.1%)
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 525.000 spettatori (2.9%)
- Rai2, TG2 Post: 466.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 459.000 spettatori (2.6%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 452.000 spettatori (2.5%)
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Ecco, invece, i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.841.000 spettatori (24.1%)
- Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.826.000 spettatori (21.1%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.419.000 spettatori (26.1%)
A seguire:
- Rai3, TGR: 2.131.000 spettatori (13.1%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.976.000 spettatori (16%)
- Rete4, La Promessa: 960.000 spettatori (5.6%)
- Rai3, Blob: 833.000 spettatori (4.9%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 691.000 spettatori (4.1%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 510.000 spettatori (3.5%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 451.000 spettatori (2.6%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 422.000 spettatori (3%)
- Nove, Little Big Italy: 388.000 spettatori (2.8%)
- Rai2, Dribbling: 379.000 spettatori (3.2%).