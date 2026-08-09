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Ascolti tv ieri sabato 8 agosto chi ha vinto tra Sogno e son desto di Ranieri, Ciao Darwin e La Promessa

Ascolti tv sabato 8 agosto 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con Sogno o son desto di Massimo Ranieri, Ciao Darwin, La Promessa e Ritorno al futuro

Aggiornato: 4 min di lettura

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mediaset vince ma non completa il tris nella giornata di sabato 8 agosto 2026 per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, sorridono a Canale 5, che vince in prima serata con Ciao Darwin (contro Sogno o son desto di Massimo Ranieri) e in access prime time con La Ruota della Fortuna (che ha la meglio nel confronto diretto con L’Eredità Summer). La Rai si accontenta del successo nel preserale con Reazione a Catena, davanti a Sarabanda. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 8 agosto: chi ha vinto tra Massimo Ranieri e Paolo Bonolis

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

  • Canale5, Ciao Darwin: 1.323.000 spettatori (16.9%)
  • Rai1, Sogno o son desto: 914.000 spettatori (9.7%)
  • Rete4, La Promessa: 789.000 spettatori (7.4%).

Fuori dal podio:

  • Rai3, Per qualche dollaro in più: 730.000 spettatori (7%)
  • Italia1, Ritorno al futuro: 662.000 spettatori (6.2%)
  • Rai2, Amore crudele: 642.000 spettatori (5.8%)
  • La7, Agente 007 – Dalla Russia con amore: 451.000 spettatori (4.1%)
  • Tv8, Friuli Venezia Giulia Cup: 222.000 spettatori (1.9%)
  • Nove, Chelsea-Milan: 184.000 spettatori (1.8%).
Ascolti tv ieri sabato 8 agosto auditel ScottiANSA
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna.

I dati dell’access prime time, i risultati de La Ruota della Fortuna e L’Eredità

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.487.000 spettatori (28.6%)
  • Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.803.000 spettatori (23.9%)
  • Rai1, L’Eredità Summer: 2.063.000 spettatori (17.1%).

Ai piedi del podio:

  • La7, In Onda: in attesa del dato
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: in attesa del dato
  • Rete4, 4 di Sera Weekend: in attesa del dato
  • Rai3, Sapiens Files: in attesa del dato

E ancora:

  • Rai2, TG2 Post: in attesa del dato
  • Tv8, 4 Ristoranti: in attesa del dato
  • Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: in attesa del dato

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, Reazione a Catena: 2.523.000 spettatori (25%)
  • Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.614.000 spettatori (19.3%)
  • Canale5, Sarabanda – Il torneo dei campioni: prima sfida: 1.303.000 spettatori (16.4%).

Fuori dal podio:

  • Canale5, Sarabanda – Il torneo dei campioni: 1.232.000 spettatori (13.4%)
  • Rai3, TGR: in attesa del dato
  • Rete4, La Promessa: in attesa del dato
  • Italia1, Hawaii Five-0: in attesa del dato
  • Italia1, Studio Aperto Mag: in attesa del dato

E ancora:

  • Rai2, Italia chiama America: in attesa del dato
  • Rai2, Blue Bloods: in attesa del dato
  • Tv8, 4 Hotel: in attesa del dato
  • Nove, Little Big Italy: in attesa del dato

ascolti tv ieri sabato 8 agosto 2026 ANSA

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