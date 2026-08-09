Ascolti tv ieri sabato 8 agosto chi ha vinto tra Sogno e son desto di Ranieri, Ciao Darwin e La Promessa
Ascolti tv sabato 8 agosto 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con Sogno o son desto di Massimo Ranieri, Ciao Darwin, La Promessa e Ritorno al futuro
Mediaset vince ma non completa il tris nella giornata di sabato 8 agosto 2026 per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, sorridono a Canale 5, che vince in prima serata con Ciao Darwin (contro Sogno o son desto di Massimo Ranieri) e in access prime time con La Ruota della Fortuna (che ha la meglio nel confronto diretto con L’Eredità Summer). La Rai si accontenta del successo nel preserale con Reazione a Catena, davanti a Sarabanda. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 8 agosto: chi ha vinto tra Massimo Ranieri e Paolo Bonolis
- I dati dell'access prime time, i risultati de La Ruota della Fortuna e L'Eredità
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Ascolti tv 8 agosto: chi ha vinto tra Massimo Ranieri e Paolo Bonolis
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Canale5, Ciao Darwin: 1.323.000 spettatori (16.9%)
- Rai1, Sogno o son desto: 914.000 spettatori (9.7%)
- Rete4, La Promessa: 789.000 spettatori (7.4%).
Fuori dal podio:
- Rai3, Per qualche dollaro in più: 730.000 spettatori (7%)
- Italia1, Ritorno al futuro: 662.000 spettatori (6.2%)
- Rai2, Amore crudele: 642.000 spettatori (5.8%)
- La7, Agente 007 – Dalla Russia con amore: 451.000 spettatori (4.1%)
- Tv8, Friuli Venezia Giulia Cup: 222.000 spettatori (1.9%)
- Nove, Chelsea-Milan: 184.000 spettatori (1.8%).
I dati dell’access prime time, i risultati de La Ruota della Fortuna e L’Eredità
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.487.000 spettatori (28.6%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.803.000 spettatori (23.9%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.063.000 spettatori (17.1%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: in attesa del dato
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: in attesa del dato
- Rete4, 4 di Sera Weekend: in attesa del dato
- Rai3, Sapiens Files: in attesa del dato
E ancora:
- Rai2, TG2 Post: in attesa del dato
- Tv8, 4 Ristoranti: in attesa del dato
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: in attesa del dato
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.523.000 spettatori (25%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.614.000 spettatori (19.3%)
- Canale5, Sarabanda – Il torneo dei campioni: prima sfida: 1.303.000 spettatori (16.4%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Sarabanda – Il torneo dei campioni: 1.232.000 spettatori (13.4%)
- Rai3, TGR: in attesa del dato
- Rete4, La Promessa: in attesa del dato
- Italia1, Hawaii Five-0: in attesa del dato
- Italia1, Studio Aperto Mag: in attesa del dato
E ancora:
- Rai2, Italia chiama America: in attesa del dato
- Rai2, Blue Bloods: in attesa del dato
- Tv8, 4 Hotel: in attesa del dato
- Nove, Little Big Italy: in attesa del dato