Ascolti tv ieri sabato 8 novembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu si que vales e In altre parole

Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 8 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Mediaset nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Tu si que vales (Canale 5) a finire davanti a Ballando con le Stelle (Rai1) e In altre parole (La7) di Massimo Gramellini. Ai piedi del podio Percy Jackson (Italia1), SWAT (Rai 2), Cento e Oltre (Rai3), The Bourne Identity (Rete4), 4 Ristoranti (Tv8) e Accordi & Disaccordi (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 8 novembre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu si que vales e In altre parole di Gramellini

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Tú Sí Que Vales : 3.948.000 spettatori (27%)​

: 3.948.000 spettatori (27%)​ Rai1, Ballando con le Stelle : 2.867.000 spettatori (23.7%)​

: 2.867.000 spettatori (23.7%)​ La7, In Altre Parole: 1.150.000 spettatori (6.4%)​

Fuori dal podio:

La7, In Altre Parole… Ancora : 606.000 spettatori (4.3%)​

: 606.000 spettatori (4.3%)​ Italia1, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri : 706.000 spettatori (4.2%)​

: 706.000 spettatori (4.2%)​ Rai2, S.W.A.T. : 703.000 spettatori (4.1%)​

: 703.000 spettatori (4.1%)​ Rete4, The Bourne Identity : 579.000 spettatori (3.7%)​

: 579.000 spettatori (3.7%)​ Nove, Accordi & Disaccordi : 435.000 spettatori (2.8%)​

: 435.000 spettatori (2.8%)​ Tv8, 4 Ristoranti : 212.000 spettatori (1.4%)​

: 212.000 spettatori (1.4%)​ Rai3, Cento e oltre – Puccini e noi: 257.000 spettatori (1.5%)​

ANSA Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

La classifica di Ballando con le Stelle

A vincere la settima puntata di Ballando con le Stelle è stata la coppia formata da Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, ma i due vengono superati in classifica da Paolo Belli e Anastasia Kuzmina.

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina (+5 punti per la prova speciale, +25 per il tesoretto) Francesca Fialdini con Giovanni Pernice (+25 punti per il tesoretto) Fabio Fognini con Giada Lini (+10 punti per il bonus) Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca (+10 punti per la prova speciale) Martina Colombari con Luca Favilla (+3 punti per la prova speciale) Nancy Brilli con Carlo Aloia Filippo Magnini con Alessandra Tripoli Rosa Chemical con Erica Martinelli Beppe Convertini con Veera Kinnunen Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale Marcella Bella e Chiquito

Quale coppia è stata eliminata da Ballando con le Stelle

A lasciare Ballando con le Stelle è la coppia formata da Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale.

Si tratta della seconda eliminazione dell’edizione dopo quella di Beppe Convertini con Veera Kinnunen.

La prossima settimana, invece, ci sarà il ballottaggio tra Filippo Magnini, Marcella Bella e Andrea Delogu, con la showgirl che tornerà in puntata dopo il grave lutto subito per la morte del fratello Evan.

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.673.000 spettatori (25.6%)

: 4.673.000 spettatori (25.6%) Rai1, Affari Tuoi : 4.115.000 spettatori (22.6%)

: 4.115.000 spettatori (22.6%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.690.000 spettatori (20.9%)

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 985.000 spettatori (5.4%)

: 985.000 spettatori (5.4%) Rai2, TG2 Post : 477.000 spettatori (2.6%)

: 477.000 spettatori (2.6%) Nove, Fratelli di Crozza : 495.000 spettatori (2.8%)

: 495.000 spettatori (2.8%) Rai3, La Confessione : 871.000 spettatori (4.8%)

: 871.000 spettatori (4.8%) Rai3 , La Confessione Finale : 703.000 spettatori (3.9%)

: 703.000 spettatori (3.9%) Rete4, 4 di Sera Weekend prima parte : 830.000 spettatori (4.7%)

: 830.000 spettatori (4.7%) Rete4, 4 di Sera Weekend seconda parte: 572.000 spettatori (3.1%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.673.000 spettatori (23.2%)

: 3.673.000 spettatori (23.2%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.609.000 spettatori (18.5%)

: 2.609.000 spettatori (18.5%) Canale5, Avanti un Altro: 2.530.000 spettatori (16.5%)

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo : 2.155.000 spettatori (16%)

: 2.155.000 spettatori (16%) Rai3, TGR : 2.127.000 spettatori (13.3%)

: 2.127.000 spettatori (13.3%) Rete4, La Promessa : 885.000 spettatori (5.3%)

: 885.000 spettatori (5.3%) Rai3, Blob : 819.000 spettatori (4.8%)

: 819.000 spettatori (4.8%) Italia1, C.S.I. Miami : 586.000 spettatori (3.5%)

: 586.000 spettatori (3.5%) Tv8, Formula 1 : 539.000 spettatori (3.5%)

: 539.000 spettatori (3.5%) Italia1, Studio Aperto Mag : 464.000 spettatori (3.2%)

: 464.000 spettatori (3.2%) Rai2, N.C.I.S. Los Angeles primo episodio : 281.000 spettatori (1.9%)

: 281.000 spettatori (1.9%) Rai2, N.C.I.S. Los Angeles secondo episodio : 469.000 spettatori (2.8%)

: 469.000 spettatori (2.8%) Rai2, Dribbling : 331.000 spettatori (2.6%)

: 331.000 spettatori (2.6%) Nove, Little Big Italy: 305.000 spettatori (2.1%)