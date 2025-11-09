Ascolti tv ieri sabato 8 novembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu si que vales e In altre parole
Ascolti tv sabato 8 novembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Ballando con le Stelle che sfida Tu si que vales e In altre parole di Gramellini
Mediaset non centra il tris nella giornata di sabato 8 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Mediaset nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Tu si que vales (Canale 5) a finire davanti a Ballando con le Stelle (Rai1) e In altre parole (La7) di Massimo Gramellini. Ai piedi del podio Percy Jackson (Italia1), SWAT (Rai 2), Cento e Oltre (Rai3), The Bourne Identity (Rete4), 4 Ristoranti (Tv8) e Accordi & Disaccordi (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 8 novembre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu si que vales e In altre parole di Gramellini
- La classifica di Ballando con le Stelle
- Quale coppia è stata eliminata da Ballando con le Stelle
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, Tú Sí Que Vales: 3.948.000 spettatori (27%)
- Rai1, Ballando con le Stelle: 2.867.000 spettatori (23.7%)
- La7, In Altre Parole: 1.150.000 spettatori (6.4%)
Fuori dal podio:
- La7, In Altre Parole… Ancora: 606.000 spettatori (4.3%)
- Italia1, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri: 706.000 spettatori (4.2%)
- Rai2, S.W.A.T.: 703.000 spettatori (4.1%)
- Rete4, The Bourne Identity: 579.000 spettatori (3.7%)
- Nove, Accordi & Disaccordi: 435.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 212.000 spettatori (1.4%)
- Rai3, Cento e oltre – Puccini e noi: 257.000 spettatori (1.5%)
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna
La classifica di Ballando con le Stelle
A vincere la settima puntata di Ballando con le Stelle è stata la coppia formata da Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, ma i due vengono superati in classifica da Paolo Belli e Anastasia Kuzmina.
- Paolo Belli e Anastasia Kuzmina (+5 punti per la prova speciale, +25 per il tesoretto)
- Francesca Fialdini con Giovanni Pernice (+25 punti per il tesoretto)
- Fabio Fognini con Giada Lini (+10 punti per il bonus)
- Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca (+10 punti per la prova speciale)
- Martina Colombari con Luca Favilla (+3 punti per la prova speciale)
- Nancy Brilli con Carlo Aloia
- Filippo Magnini con Alessandra Tripoli
- Rosa Chemical con Erica Martinelli
- Beppe Convertini con Veera Kinnunen
- Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale
- Marcella Bella e Chiquito
Quale coppia è stata eliminata da Ballando con le Stelle
A lasciare Ballando con le Stelle è la coppia formata da Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale.
Si tratta della seconda eliminazione dell’edizione dopo quella di Beppe Convertini con Veera Kinnunen.
La prossima settimana, invece, ci sarà il ballottaggio tra Filippo Magnini, Marcella Bella e Andrea Delogu, con la showgirl che tornerà in puntata dopo il grave lutto subito per la morte del fratello Evan.
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.673.000 spettatori (25.6%)
- Rai1, Affari Tuoi: 4.115.000 spettatori (22.6%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.690.000 spettatori (20.9%)
Ai piedi del podio:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 985.000 spettatori (5.4%)
- Rai2, TG2 Post: 477.000 spettatori (2.6%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 495.000 spettatori (2.8%)
- Rai3, La Confessione: 871.000 spettatori (4.8%)
- Rai3, La Confessione Finale: 703.000 spettatori (3.9%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend prima parte: 830.000 spettatori (4.7%)
- Rete4, 4 di Sera Weekend seconda parte: 572.000 spettatori (3.1%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.673.000 spettatori (23.2%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.609.000 spettatori (18.5%)
- Canale5, Avanti un Altro: 2.530.000 spettatori (16.5%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo: 2.155.000 spettatori (16%)
- Rai3, TGR: 2.127.000 spettatori (13.3%)
- Rete4, La Promessa: 885.000 spettatori (5.3%)
- Rai3, Blob: 819.000 spettatori (4.8%)
- Italia1, C.S.I. Miami: 586.000 spettatori (3.5%)
- Tv8, Formula 1: 539.000 spettatori (3.5%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 464.000 spettatori (3.2%)
- Rai2, N.C.I.S. Los Angeles primo episodio: 281.000 spettatori (1.9%)
- Rai2, N.C.I.S. Los Angeles secondo episodio: 469.000 spettatori (2.8%)
- Rai2, Dribbling: 331.000 spettatori (2.6%)
- Nove, Little Big Italy: 305.000 spettatori (2.1%)