Ascolti Tv ieri sabato 9 agosto chi ha vinto tra Ciao Darwin e Evviva!, Gerry Scotti vola: i dati auditel

Ascolti tv di sabato 9 agosto 2025. La sfida dell’Auditel tra la replica di Ciao Darwin su Canale 5 e quella di Evviva! su Rai 1, il concerto evento di Gianni Morandi, è stata vinta da quest’ultimo programma per quel che riguarda i dati relativi agli ascolti assoluti. Pari merito invece lo share, per via della lunga durata della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.
- Access prime time: La Ruota della Fortuna domina
- Preserale: Reazione a Catena leader di fascia
Evviva! ha interessato quasi 2 milioni di telespettatori, share al 16.7%. Ciao Darwin ha invece fatto compagnia a 1.4 milioni di utenti, share al 16.8%.
Il terzo programma più visto della serata è stato il film di Indiana Jones trasmesso su Italia 1: 891mila utenti e l’8.4% di share.
- Rai 1 – Evviva!: 1.957.00 spettatori (16.7%)
- Canale 5 – Ciao Darwin – La Regressione: 1.404.000 spettatori (16.8%)
- Italia 1 – Indiana Jones e l’ultima crociata: 891.000 spettatori (8,4%)
- Rai 2 – Un figlio a ogni costo: 568.000 spettatori (4.8%)
- Rai 3 – El Dorado: 525.000 spettatori (4.9%)
- La7 – La frode: 478.000 spettatori (4.2%)
- Rete 4 – Una moglie bellissima: 468.000 spettatori (4.3%)
- Tv8 – Kiss Kiss Way: 298.000 spettatori (2.9%)
- Nove – Il piccolo Lorys: 259.000 spettatori (2.3%)
Access prime time: La Ruota della Fortuna domina
Continua ad ottenere numeri entusiasmanti La ruota della Fortuna che vola oltre i 3.5 milioni di utenti.
- Canale 5 – Gira la ruota ha conquistato 2.854.000 spettatori pari al 24.1% di share mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.509.000 spettatori pari al 28.1% di share
- Italia 1 – N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha ottenuto 857.000 spettatori (7%)
- La7 – In Onda ha raccolto 737.000 spettatori (5.9%)
- Rete 4 – 4 di Sera Weekend ha interessato 545.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 637.000 spettatori (5.1%) nella seconda
- Rai 3 – Sapiens Files è stato seguito da 343.000 spettatori (2.8%)
- Tv8 – 4 Ristoranti ha coinvolto 337.000 spettatori (2.8%)
- Nove – Little Big Italy ha chiuso con 185.000 spettatori (1.5%)
Preserale: Reazione a Catena leader di fascia
Nel preserale, Rai 1 conferma la sua leadership con il quiz show Reazione a Catena.
- Rai 1 – Reazione a Catena ha totalizzato 1.630.000 spettatori (19.4%), preceduto da L’Intesa Vincente con 2.372.000 spettatori (23.3%)
- Rai 3 – TGR ha informato 1.505.000 spettatori (14.6%) mentre Blob segna 476.000 spettatori (4.2%)
- Canale 5 – Sarabanda prima sfida ha raccolto 1.183.000 spettatori (15.3%), mentre Sarabanda si è fermato a 1.555.000 spettatori (16.5%)
- Rete4 – La Promessa ha raggiunto 592.000 spettatori (5.4%)
- Rai 2 – The Rookie ha avuto 261.000 spettatori (2.9%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 425.000 spettatori (3.9%)
- Italia 1 – Studio Aperto Mag ha convinto 348.000 spettatori (4.1%) e C.S.I. Miami ne ha avuti 410.000 (3.9%)
- Tv8 – 4 ristoranti hanno interessato 239.000 spettatori (2.4%)
- Nove – Little Big Italy ha totalizzato 136.000 spettatori (1.5%)
- La7 – la replica di Famiglie d’Italia ha intrattenuto 118.000 spettatori (1.3%)