Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset non centra la tripletta negli ascolti della giornata di sabato 9 maggio 2026. I dati auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese in access prime time, con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che batte Affari Tuoi di Stefano De Martino, e con Maria De Filippi che con Amici ha la meglio su Carlo Conti e il suo Dalla strada al palco Special. Ma la Rai si prende la rivincita nel preserale, con L’Eredità di Marco Liorni ancora una volta vincitrice su Avanti un altro di Paolo Bonolis. In prima serata sul podio In altre parole di Massimo Gramellini (La7), seguito da Bomber (Rete4), The Rookie (Rai2), Sapiens (Rai3), Kung Fu Panda (Italia1), Accordi&Disaccordi (Nove) e MasterChef (Tv8). Ecco i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 9 maggio: chi ha vinto tra Dalla strada al palco, Amici, In altre parole e Kung Fu Panda

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, Amici : 2.904.000 spettatori (22.2%)

: 2.904.000 spettatori (22.2%) Rai1, Dalla Strada al Palco Special : 2.493.000 spettatori (17.9%)

: 2.493.000 spettatori (17.9%) La7, In Altre Parole: 1.094.000 spettatori (6.6%)

Fuori dal podio:

La7, In Altre Parole… Ancora : 579.000 spettatori (4.2%)

: 579.000 spettatori (4.2%) Rete4, Bomber : 616.000 spettatori (4.1%)

: 616.000 spettatori (4.1%) Rai2, The Rookie : 615.000 spettatori (3.9%)

: 615.000 spettatori (3.9%) Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta : 552.000 spettatori (3.9%)

: 552.000 spettatori (3.9%) Italia1, Kung Fu Panda 3: 589.000 spettatori (3.8%)

3: 589.000 spettatori (3.8%) Nove, Accordi & Disaccordi : 521.000 spettatori (3.7%)

: 521.000 spettatori (3.7%) Tv8, MasterChef: 242.000 spettatori (1.8%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.766.000 spettatori (22.4%)

: 3.766.000 spettatori (22.4%) Rai1, Affari Tuoi : 3.648.000 spettatori (21.8%)

: 3.648.000 spettatori (21.8%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.909.000 spettatori (18%)

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 903.000 spettatori (5.4%)

: 903.000 spettatori (5.4%) Rete4, 4 di Sera Weekend (seconda parte) : 681.000 spettatori (4.1%)

: 681.000 spettatori (4.1%) Rete4, 4 di Sera Weekend (prima parte) : 657.000 spettatori (4%)

: 657.000 spettatori (4%) Rai2, TG2 Post: 615.000 spettatori (3.7%)

E ancora:

Rai3, Fin Che la Barca Va : 560.000 spettatori (3.5%)

: 560.000 spettatori (3.5%) Nove, Fratelli di Crozza : 378.000 spettatori (2.3%)

: 378.000 spettatori (2.3%) Tv8, Sky Tennis Show: 365.000 spettatori (2.2%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.172.000 spettatori (24.2%)

: 3.172.000 spettatori (24.2%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.114.000 spettatori (20.4%)

: 2.114.000 spettatori (20.4%) Canale5, Avanti un Altro! Story: 1.731.000 spettatori (14.6%)

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo! Story : 1.352.000 spettatori (14.5%)

: 1.352.000 spettatori (14.5%) Rai3, TGR : 1.659.000 spettatori (12.4%)

: 1.659.000 spettatori (12.4%) Tv8, Internazionali d’Italia – Sinner : 1.085.000 spettatori (7.8%)

: 1.085.000 spettatori (7.8%) Rete4, La Promessa : 838.000 spettatori (5.8%)

: 838.000 spettatori (5.8%) Rai2, Dribbling: 325.000 spettatori (3.6%)

E ancora:

Rai2, F.B.I. ep.2 : 510.000 spettatori (3.5%)

: 510.000 spettatori (3.5%) Italia1, Hawaii Five-0 : 481.000 spettatori (3.4%)

: 481.000 spettatori (3.4%) Rai2, F.B.I. ep.1 : 395.000 spettatori (3.4%)

: 395.000 spettatori (3.4%) Italia1, Studio Aperto Mag : 291.000 spettatori (2.7%)

: 291.000 spettatori (2.7%) Nove, Little Big Italy : 218.000 spettatori (1.9%)

: 218.000 spettatori (1.9%) La7, The Imitation Game: 89.000 spettatori (0.9%)