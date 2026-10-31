Ascolti TV ieri venerdì 30 ottobre, The Voice Senior vince contro il Grande Fratello Vip: dati Auditel
Il programma Rai vince la prima serata con 3,2 milioni di telespettatori: la sfida con il Grande Fratello Vip e i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, venerdì 30 ottobre 2026, premia The Voice Senior su Rai1, che conquista 3,2 milioni di spettatori e il 23,4% di share, staccando il Grande Fratello Vip su Canale5, fermo al 14,7% e 1,6 milioni di spettatori. In access prime time è invece Affari Tuoi a imporsi davanti a La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 30 ottobre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Propaganda Live di Diego Bianchi e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi vince sulla Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 30 ottobre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Propaganda Live di Diego Bianchi e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di venerdì 30 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai1, The Voice Senior: 3.288.000 spettatori (23.4%)
- Canale5, Grande Fratello Vip: 1.698.000 spettatori (14.7%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.029.000 spettatori (8.4%)
Ai piedi del podio:
- La7, Propaganda Live: 795.000 spettatori (6.4%)
- Italia1, Robin Hood: 901.000 spettatori (5.8%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 985.000 spettatori (5.8%)
- Rai2, Estranei: 730.000 spettatori (4.6%)
- Tv8, Pechino Express – L’Estremo Oriente: 332.000 spettatori (2.3%)
- Rai3, Civil War: 334.000 spettatori (2%)
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai1
|The Voice Senior
|3.288.000
|23.4%
|Canale5
|Grande Fratello Vip
|1.698.000
|14.7%
|Rete4
|Quarto Grado
|1.029.000
|8.4%
|La7
|Propaganda Live
|795.000
|6.4%
|Italia1
|Robin Hood
|901.000
|5.8%
|Nove
|Fratelli di Crozza
|985.000
|5.8%
|Rai2
|Estranei
|730.000
|4.6%
|Tv8
|Pechino Express – L’Estremo Oriente
|332.000
|2.3%
|Rai3
|Civil War
|334.000
|2%
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi vince sulla Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di venerdì 30 ottobre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.355.000 spettatori e 22,7% di share.
La Ruota della Fortuna si ferma a 4.041.000 spettatori e il 21,2%.
Questi i dati completi:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.355.000 spettatori (22.7%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.041.000 spettatori (21.2%)
- Rai1, Cinque Minuti: 3.869.000 spettatori (21%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.351.000 spettatori (18%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.789.000 spettatori (9.3%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.458.000 spettatori (7.5%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.222.000 spettatori (6.6%)
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 894.000 spettatori (4.8%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 835.000 spettatori (4.4%)
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 738.000 spettatori (3.8%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 667.000 spettatori (3.5%)
- Rai2, TG2 Post: 544.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, Foodish: 453.000 spettatori (2.4%)
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai1
|Affari Tuoi
|4.355.000
|22.7%
|Canale5
|La Ruota della Fortuna
|4.041.000
|21.2%
|Rai1
|Cinque Minuti
|3.869.000
|21%
|Canale5
|Gira La Ruota della Fortuna
|3.351.000
|18%
|La7
|Otto e Mezzo
|1.789.000
|9.3%
|Rai3
|Un Posto al Sole
|1.458.000
|7.5%
|Rai3
|Il Cavallo e la Torre
|1.222.000
|6.6%
|Rete4
|Realpolitik (prima parte)
|894.000
|4.8%
|Italia1
|N.C.I.S. – Unità Anticrimine
|835.000
|4.4%
|Rete4
|Realpolitik (seconda parte)
|738.000
|3.8%
|Nove
|Cash or Trash – Chi Offre di Più?
|667.000
|3.5%
|Rai2
|TG2 Post
|544.000
|2.8%
|Tv8
|Foodish
|453.000
|2.4%
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di venerdì 30 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai1, L’Eredità: 4.026.000 spettatori (25.2%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.974.000 spettatori (22.1%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.241.000 spettatori (15%)
A seguire:
- Rai3, TGR: 2.308.000 spettatori (14.6%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.645.000 spettatori (13.4%)
- Rai3, Blob: 1.091.000 spettatori (6.3%)
- Rete4, 10 Minuti: 925.000 spettatori (5.9%)
- Rete4, La Promessa: 1.017.000 spettatori (5.8%)
- Rai3, Fin Che la Barca Va: 927.000 spettatori (5.1%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 827.000 spettatori (4.8%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 690.000 spettatori (4.7%)
- Rai2, TGSport Sera: 496.000 spettatori (4.1%)
- Italia1, Grande Fratello Vip: 411.000 spettatori (3.2%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 408.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Little Big Italy: 301.000 spettatori (2.8%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 431.000 spettatori (2.5%)
- Tv8, Foodish: 368.000 spettatori (2.2%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 341.000 spettatori (2.1%)
- La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 296.000 spettatori (2.1%)
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai1
|L’Eredità
|4.026.000
|25.2%
|Rai1
|L’Eredità – La Sfida dei 7
|2.974.000
|22.1%
|Canale5
|Caduta Libera
|2.241.000
|15%
|Rai3
|TGR
|2.308.000
|14.6%
|Canale5
|Caduta Libera – Inizia la Sfida
|1.645.000
|13.4%
|Rai3
|Blob
|1.091.000
|6.3%
|Rete4
|10 Minuti
|925.000
|5.9%
|Rete4
|La Promessa
|1.017.000
|5.8%
|Rai3
|Fin Che la Barca Va
|927.000
|5.1%
|Rai2
|Blue Bloods (secondo episodio)
|827.000
|4.8%
|Rai2
|Blue Bloods (primo episodio)
|690.000
|4.7%
|Rai2
|TGSport Sera
|496.000
|4.1%
|Italia1
|Grande Fratello Vip
|411.000
|3.2%
|Italia1
|Studio Aperto Mag
|408.000
|2.8%
|Nove
|Little Big Italy
|301.000
|2.8%
|Italia1
|C.S.I. – Scena del Crimine
|431.000
|2.5%
|Tv8
|Foodish
|368.000
|2.2%
|Nove
|Cash or Trash – Chi Offre di Più?
|341.000
|2.1%
|La7
|Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca
|296.000
|2.1%