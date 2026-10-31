Ascolti TV ieri venerdì 30 ottobre, The Voice Senior vince contro il Grande Fratello Vip: dati Auditel

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La sfida degli ascolti TV di ieri, venerdì 30 ottobre 2026, premia The Voice Senior su Rai1, che conquista 3,2 milioni di spettatori e il 23,4% di share, staccando il Grande Fratello Vip su Canale5, fermo al 14,7% e 1,6 milioni di spettatori. In access prime time è invece Affari Tuoi a imporsi davanti a La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 30 ottobre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Propaganda Live di Diego Bianchi e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di venerdì 30 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Rai1, The Voice Senior : 3.288.000 spettatori (23.4%)

: 3.288.000 spettatori (23.4%) Canale5, Grande Fratello Vip : 1.698.000 spettatori (14.7%)

: 1.698.000 spettatori (14.7%) Rete4, Quarto Grado: 1.029.000 spettatori (8.4%)

Ai piedi del podio:

La7, Propaganda Live : 795.000 spettatori (6.4%)

: 795.000 spettatori (6.4%) Italia1, Robin Hood : 901.000 spettatori (5.8%)

: 901.000 spettatori (5.8%) Nove, Fratelli di Crozza : 985.000 spettatori (5.8%)

: 985.000 spettatori (5.8%) Rai2, Estranei : 730.000 spettatori (4.6%)

: 730.000 spettatori (4.6%) Tv8, Pechino Express – L’Estremo Oriente : 332.000 spettatori (2.3%)

: 332.000 spettatori (2.3%) Rai3, Civil War: 334.000 spettatori (2%)

Rete Programma Spettatori Share (%) Rai1 The Voice Senior 3.288.000 23.4% Canale5 Grande Fratello Vip 1.698.000 14.7% Rete4 Quarto Grado 1.029.000 8.4% La7 Propaganda Live 795.000 6.4% Italia1 Robin Hood 901.000 5.8% Nove Fratelli di Crozza 985.000 5.8% Rai2 Estranei 730.000 4.6% Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente 332.000 2.3% Rai3 Civil War 334.000 2%

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi vince sulla Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di venerdì 30 ottobre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.355.000 spettatori e 22,7% di share.

La Ruota della Fortuna si ferma a 4.041.000 spettatori e il 21,2%.

Questi i dati completi:

Rai1, Affari Tuoi : 4.355.000 spettatori (22.7%)

: 4.355.000 spettatori (22.7%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.041.000 spettatori (21.2%)

: 4.041.000 spettatori (21.2%) Rai1, Cinque Minuti: 3.869.000 spettatori (21%)

Gli altri risultati dell’access prime time:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.351.000 spettatori (18%)

: 3.351.000 spettatori (18%) La7, Otto e Mezzo : 1.789.000 spettatori (9.3%)

: 1.789.000 spettatori (9.3%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.458.000 spettatori (7.5%)

: 1.458.000 spettatori (7.5%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.222.000 spettatori (6.6%)

: 1.222.000 spettatori (6.6%) Rete4, Realpolitik (prima parte) : 894.000 spettatori (4.8%)

: 894.000 spettatori (4.8%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 835.000 spettatori (4.4%)

: 835.000 spettatori (4.4%) Rete4, Realpolitik (seconda parte) : 738.000 spettatori (3.8%)

: 738.000 spettatori (3.8%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 667.000 spettatori (3.5%)

: 667.000 spettatori (3.5%) Rai2, TG2 Post : 544.000 spettatori (2.8%)

: 544.000 spettatori (2.8%) Tv8, Foodish: 453.000 spettatori (2.4%)

Rete Programma Spettatori Share (%) Rai1 Affari Tuoi 4.355.000 22.7% Canale5 La Ruota della Fortuna 4.041.000 21.2% Rai1 Cinque Minuti 3.869.000 21% Canale5 Gira La Ruota della Fortuna 3.351.000 18% La7 Otto e Mezzo 1.789.000 9.3% Rai3 Un Posto al Sole 1.458.000 7.5% Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.222.000 6.6% Rete4 Realpolitik (prima parte) 894.000 4.8% Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 835.000 4.4% Rete4 Realpolitik (seconda parte) 738.000 3.8% Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 667.000 3.5% Rai2 TG2 Post 544.000 2.8% Tv8 Foodish 453.000 2.4%

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di venerdì 30 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.

I dati completi:

Rai1, L’Eredità : 4.026.000 spettatori (25.2%)

: 4.026.000 spettatori (25.2%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.974.000 spettatori (22.1%)

: 2.974.000 spettatori (22.1%) Canale5, Caduta Libera: 2.241.000 spettatori (15%)

A seguire:

Rai3, TGR : 2.308.000 spettatori (14.6%)

: 2.308.000 spettatori (14.6%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.645.000 spettatori (13.4%)

: 1.645.000 spettatori (13.4%) Rai3, Blob : 1.091.000 spettatori (6.3%)

: 1.091.000 spettatori (6.3%) Rete4, 10 Minuti : 925.000 spettatori (5.9%)

: 925.000 spettatori (5.9%) Rete4, La Promessa : 1.017.000 spettatori (5.8%)

: 1.017.000 spettatori (5.8%) Rai3, Fin Che la Barca Va : 927.000 spettatori (5.1%)

: 927.000 spettatori (5.1%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio) : 827.000 spettatori (4.8%)

: 827.000 spettatori (4.8%) Rai2, Blue Bloods (primo episodio) : 690.000 spettatori (4.7%)

: 690.000 spettatori (4.7%) Rai2, TGSport Sera : 496.000 spettatori (4.1%)

: 496.000 spettatori (4.1%) Italia1, Grande Fratello Vip : 411.000 spettatori (3.2%)

: 411.000 spettatori (3.2%) Italia1, Studio Aperto Mag : 408.000 spettatori (2.8%)

: 408.000 spettatori (2.8%) Nove, Little Big Italy : 301.000 spettatori (2.8%)

: 301.000 spettatori (2.8%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 431.000 spettatori (2.5%)

: 431.000 spettatori (2.5%) Tv8, Foodish : 368.000 spettatori (2.2%)

: 368.000 spettatori (2.2%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 341.000 spettatori (2.1%)

: 341.000 spettatori (2.1%) La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 296.000 spettatori (2.1%)

Rete Programma Spettatori Share (%) Rai1 L’Eredità 4.026.000 25.2% Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.974.000 22.1% Canale5 Caduta Libera 2.241.000 15% Rai3 TGR 2.308.000 14.6% Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.645.000 13.4% Rai3 Blob 1.091.000 6.3% Rete4 10 Minuti 925.000 5.9% Rete4 La Promessa 1.017.000 5.8% Rai3 Fin Che la Barca Va 927.000 5.1% Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 827.000 4.8% Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 690.000 4.7% Rai2 TGSport Sera 496.000 4.1% Italia1 Grande Fratello Vip 411.000 3.2% Italia1 Studio Aperto Mag 408.000 2.8% Nove Little Big Italy 301.000 2.8% Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine 431.000 2.5% Tv8 Foodish 368.000 2.2% Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 341.000 2.1% La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca 296.000 2.1%