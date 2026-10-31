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Ascolti TV ieri venerdì 30 ottobre, The Voice Senior vince contro il Grande Fratello Vip: dati Auditel

Il programma Rai vince la prima serata con 3,2 milioni di telespettatori: la sfida con il Grande Fratello Vip e i dati Auditel

Aggiornato: 5 min di lettura

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Luca Bucceri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La sfida degli ascolti TV di ieri, venerdì 30 ottobre 2026, premia The Voice Senior su Rai1, che conquista 3,2 milioni di spettatori e il 23,4% di share, staccando il Grande Fratello Vip su Canale5, fermo al 14,7% e 1,6 milioni di spettatori. In access prime time è invece Affari Tuoi a imporsi davanti a La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 30 ottobre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Propaganda Live di Diego Bianchi e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di venerdì 30 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

  • Rai1, The Voice Senior: 3.288.000 spettatori (23.4%)
  • Canale5, Grande Fratello Vip: 1.698.000 spettatori (14.7%)
  • Rete4, Quarto Grado: 1.029.000 spettatori (8.4%)

Ai piedi del podio:

  • La7, Propaganda Live: 795.000 spettatori (6.4%)
  • Italia1, Robin Hood: 901.000 spettatori (5.8%)
  • Nove, Fratelli di Crozza: 985.000 spettatori (5.8%)
  • Rai2, Estranei: 730.000 spettatori (4.6%)
  • Tv8, Pechino Express – L’Estremo Oriente: 332.000 spettatori (2.3%)
  • Rai3, Civil War: 334.000 spettatori (2%)
Rete Programma Spettatori Share (%)
Rai1 The Voice Senior 3.288.000 23.4%
Canale5 Grande Fratello Vip 1.698.000 14.7%
Rete4 Quarto Grado 1.029.000 8.4%
La7 Propaganda Live 795.000 6.4%
Italia1 Robin Hood 901.000 5.8%
Nove Fratelli di Crozza 985.000 5.8%
Rai2 Estranei 730.000 4.6%
Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente 332.000 2.3%
Rai3 Civil War 334.000 2%

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi vince sulla Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di venerdì 30 ottobre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.355.000 spettatori e 22,7% di share.

La Ruota della Fortuna si ferma a 4.041.000 spettatori e il 21,2%.

Questi i dati completi:

  • Rai1, Affari Tuoi: 4.355.000 spettatori (22.7%)
  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.041.000 spettatori (21.2%)
  • Rai1, Cinque Minuti: 3.869.000 spettatori (21%)

Gli altri risultati dell’access prime time:

  • Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.351.000 spettatori (18%)
  • La7, Otto e Mezzo: 1.789.000 spettatori (9.3%)
  • Rai3, Un Posto al Sole: 1.458.000 spettatori (7.5%)
  • Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.222.000 spettatori (6.6%)
  • Rete4, Realpolitik (prima parte): 894.000 spettatori (4.8%)
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 835.000 spettatori (4.4%)
  • Rete4, Realpolitik (seconda parte): 738.000 spettatori (3.8%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 667.000 spettatori (3.5%)
  • Rai2, TG2 Post: 544.000 spettatori (2.8%)
  • Tv8, Foodish: 453.000 spettatori (2.4%)
Rete Programma Spettatori Share (%)
Rai1 Affari Tuoi 4.355.000 22.7%
Canale5 La Ruota della Fortuna 4.041.000 21.2%
Rai1 Cinque Minuti 3.869.000 21%
Canale5 Gira La Ruota della Fortuna 3.351.000 18%
La7 Otto e Mezzo 1.789.000 9.3%
Rai3 Un Posto al Sole 1.458.000 7.5%
Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.222.000 6.6%
Rete4 Realpolitik (prima parte) 894.000 4.8%
Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 835.000 4.4%
Rete4 Realpolitik (seconda parte) 738.000 3.8%
Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 667.000 3.5%
Rai2 TG2 Post 544.000 2.8%
Tv8 Foodish 453.000 2.4%
Stefano De Martino Gerry Scotti
Stefano De Martino e Gerry Scotti

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di venerdì 30 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.

I dati completi:

  • Rai1, L’Eredità: 4.026.000 spettatori (25.2%)
  • Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.974.000 spettatori (22.1%)
  • Canale5, Caduta Libera: 2.241.000 spettatori (15%)

A seguire:

  • Rai3, TGR: 2.308.000 spettatori (14.6%)
  • Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.645.000 spettatori (13.4%)
  • Rai3, Blob: 1.091.000 spettatori (6.3%)
  • Rete4, 10 Minuti: 925.000 spettatori (5.9%)
  • Rete4, La Promessa: 1.017.000 spettatori (5.8%)
  • Rai3, Fin Che la Barca Va: 927.000 spettatori (5.1%)
  • Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 827.000 spettatori (4.8%)
  • Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 690.000 spettatori (4.7%)
  • Rai2, TGSport Sera: 496.000 spettatori (4.1%)
  • Italia1, Grande Fratello Vip: 411.000 spettatori (3.2%)
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 408.000 spettatori (2.8%)
  • Nove, Little Big Italy: 301.000 spettatori (2.8%)
  • Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 431.000 spettatori (2.5%)
  • Tv8, Foodish: 368.000 spettatori (2.2%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 341.000 spettatori (2.1%)
  • La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 296.000 spettatori (2.1%)
Rete Programma Spettatori Share (%)
Rai1 L’Eredità 4.026.000 25.2%
Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.974.000 22.1%
Canale5 Caduta Libera 2.241.000 15%
Rai3 TGR 2.308.000 14.6%
Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.645.000 13.4%
Rai3 Blob 1.091.000 6.3%
Rete4 10 Minuti 925.000 5.9%
Rete4 La Promessa 1.017.000 5.8%
Rai3 Fin Che la Barca Va 927.000 5.1%
Rai2 Blue Bloods (secondo episodio) 827.000 4.8%
Rai2 Blue Bloods (primo episodio) 690.000 4.7%
Rai2 TGSport Sera 496.000 4.1%
Italia1 Grande Fratello Vip 411.000 3.2%
Italia1 Studio Aperto Mag 408.000 2.8%
Nove Little Big Italy 301.000 2.8%
Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine 431.000 2.5%
Tv8 Foodish 368.000 2.2%
Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 341.000 2.1%
La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca 296.000 2.1%

 

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