Ascolti tv ieri venerdì 1 maggio, chi vince tra Il diavolo veste Prada, Concerto Primo Maggio e Quarto Grado
Ascolti tv venerdì 1 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata tra Il diavolo veste Prada, Concerto del Primo maggio e Quarto Grado di Nuzzi
La Rai non riesce a centrare i tris nella giornata di venerdì 1 maggio 2026 negli ascolti tv. I dati auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi di Stefano De Martino che “pareggia” con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, e nel preserale con L’Eredità di Marco Liorni che ha la meglio su Avanti un altro di Paolo Bonolis. In prima serata, invece, è Il diavolo veste Prada (Canale5) ad avere la meglio sul Concerto del Primo Maggio (Rai3) e Quarto Grado (Rete4). Giù dal podio Rai1 con Someone Like You – L’Eco del Cuore, seguito da Propaganda Live (La7), Delitti in paradiso (Rai2), Spiderman (Italia1), Masterchef (Tv8) e I migliori Fratelli di Crozza (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 1 maggio: chi ha vinto tra Il diavolo veste Prada, Concerto Primo Maggio e Quarto Grado
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 1 maggio: chi ha vinto tra Il diavolo veste Prada, Concerto Primo Maggio e Quarto Grado
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Canale5, Il Diavolo veste Prada: 2.194.000 spettatori (15.1%)
- Rai3, Concerto del Primo Maggio: 1.713.000 spettatori (12.8%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.441.000 spettatori (12.2%)
Fuori dal podio:
- Rai1, Someone Like You – L’Eco del Cuore: 1.795.000 spettatori (11.9%)
- La7, Propaganda Live: 774.000 spettatori (6%)
- Rai2, Delitti in Paradiso: 819.000 spettatori (4.7%)
- Italia1, Spider-Man – No Way Home: 642.000 spettatori (4.3%)
- Rai2, Oltre il Paradiso: 609.000 spettatori (4.2%)
- Tv8, MasterChef: 394.000 spettatori (3%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 397.000 spettatori (2.5%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.205.000 spettatori (23.4%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.231.000 spettatori (23.4%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.192.000 spettatori (18.6%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Aspettando Il Concerto del Primo Maggio: 1.716.000 spettatori (9.9%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.294.000 spettatori (7.3%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 910.000 spettatori (5.1%)
- Rete4, 4 di Sera: 880.000 spettatori (5.2%)
E ancora:
- Tv8, Foodish: 260.000 spettatori (1.5%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 347.000 spettatori (1.9%)
- Rai2, TG2 Post: 407.000 spettatori (2.2%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.646.000 spettatori (26.4%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.494.000 spettatori (21.7%)
- Canale5, Avanti un Altro: 2.134.000 spettatori (16.5%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.321.000 spettatori (16.4%)
- Canale5, Avanti il Primo: 1.641.000 spettatori (15.6%)
- Rete4, 10 Minuti: 865.000 spettatori (6.3%)
- Rete4, La Promessa: 952.000 spettatori (6.1%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 431.000 spettatori (2.9%)
- Rai2, F.B.I.: 355.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 528.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio
- Italia1, Studio Aperto Mag: 314.000 spettatori (2.6%)
E ancora:
- Rai2, TGSport Sera: 349.000 spettatori (3.4%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 432.000 spettatori (2.8%)
- Italia1, Grande Fratello Vip: 313.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 277.000 spettatori (1.9%)
- Nove, Little Big Italy: 174.000 spettatori (1.7%)
- La7, Ignoto X: 236.000 spettatori (2%)