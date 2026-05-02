Ascolti tv ieri venerdì 1 maggio, chi vince tra Il diavolo veste Prada, Concerto Primo Maggio e Quarto Grado

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non riesce a centrare i tris nella giornata di venerdì 1 maggio 2026 negli ascolti tv. I dati auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi di Stefano De Martino che “pareggia” con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, e nel preserale con L’Eredità di Marco Liorni che ha la meglio su Avanti un altro di Paolo Bonolis. In prima serata, invece, è Il diavolo veste Prada (Canale5) ad avere la meglio sul Concerto del Primo Maggio (Rai3) e Quarto Grado (Rete4). Giù dal podio Rai1 con Someone Like You – L’Eco del Cuore, seguito da Propaganda Live (La7), Delitti in paradiso (Rai2), Spiderman (Italia1), Masterchef (Tv8) e I migliori Fratelli di Crozza (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 1 maggio: chi ha vinto tra Il diavolo veste Prada, Concerto Primo Maggio e Quarto Grado

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

Canale5, Il Diavolo veste Prada : 2.194.000 spettatori (15.1%)

: 2.194.000 spettatori (15.1%) Rai3, Concerto del Primo Maggio : 1.713.000 spettatori (12.8%)

: 1.713.000 spettatori (12.8%) Rete4, Quarto Grado: 1.441.000 spettatori (12.2%)

Fuori dal podio:

Rai1, Someone Like You – L’Eco del Cuore : 1.795.000 spettatori (11.9%)

: 1.795.000 spettatori (11.9%) La7, Propaganda Live : 774.000 spettatori (6%)

: 774.000 spettatori (6%) Rai2, Delitti in Paradiso : 819.000 spettatori (4.7%)

: 819.000 spettatori (4.7%) Italia1, Spider-Man – No Way Home : 642.000 spettatori (4.3%)

: 642.000 spettatori (4.3%) Rai2, Oltre il Paradiso : 609.000 spettatori (4.2%)

: 609.000 spettatori (4.2%) Tv8, MasterChef : 394.000 spettatori (3%)

: 394.000 spettatori (3%) Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 397.000 spettatori (2.5%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.205.000 spettatori (23.4%)

: 4.205.000 spettatori (23.4%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.231.000 spettatori (23.4%)

: 4.231.000 spettatori (23.4%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.192.000 spettatori (18.6%)

Ai piedi del podio:

Rai3, Aspettando Il Concerto del Primo Maggio : 1.716.000 spettatori (9.9%)

: 1.716.000 spettatori (9.9%) La7, Otto e Mezzo : 1.294.000 spettatori (7.3%)

: 1.294.000 spettatori (7.3%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 910.000 spettatori (5.1%)

: 910.000 spettatori (5.1%) Rete4, 4 di Sera: 880.000 spettatori (5.2%)

E ancora:

Tv8, Foodish : 260.000 spettatori (1.5%)

: 260.000 spettatori (1.5%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 347.000 spettatori (1.9%)

: 347.000 spettatori (1.9%) Rai2, TG2 Post: 407.000 spettatori (2.2%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.646.000 spettatori (26.4%)

: 3.646.000 spettatori (26.4%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.494.000 spettatori (21.7%)

: 2.494.000 spettatori (21.7%) Canale5, Avanti un Altro: 2.134.000 spettatori (16.5%)

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 2.321.000 spettatori (16.4%)

: 2.321.000 spettatori (16.4%) Canale5, Avanti il Primo : 1.641.000 spettatori (15.6%)

: 1.641.000 spettatori (15.6%) Rete4, 10 Minuti : 865.000 spettatori (6.3%)

: 865.000 spettatori (6.3%) Rete4, La Promessa : 952.000 spettatori (6.1%)

: 952.000 spettatori (6.1%) Italia1, Hawaii Five-0: 431.000 spettatori (2.9%)

431.000 spettatori (2.9%) Rai2, F.B.I. : 355.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 528.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio

: 355.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 528.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio Italia1, Studio Aperto Mag: 314.000 spettatori (2.6%)

E ancora:

Rai2, TGSport Sera : 349.000 spettatori (3.4%)

: 349.000 spettatori (3.4%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 432.000 spettatori (2.8%)

: 432.000 spettatori (2.8%) Italia1, Grande Fratello Vip : 313.000 spettatori (2.9%)

: 313.000 spettatori (2.9%) Tv8, 4 Ristoranti : 277.000 spettatori (1.9%)

: 277.000 spettatori (1.9%) Nove, Little Big Italy : 174.000 spettatori (1.7%)

: 174.000 spettatori (1.7%) La7, Ignoto X: 236.000 spettatori (2%)