Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai centra il tris nella giornata di venerdì 10 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nei tre slot principali di giornata con la prima serata vinta da Dalla strada al palco (Rai1) che ha la meglio sul Grande Fratello Vip (Canale5), l’access prime time dominato da Affari Tuoi di Stefano De Martino che batte Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, e poi il preserale con L’Eredità che sconfigge Caduta Libera. In prima serata bene anche Quarto Grado (Rete4), seguito da Fratelli di Crozza (Nove), Acquaman e il regno perduto (Italia1), Delitti in paradiso (Rai2), La casa di Ninetta (Rai3), MasterChef (Tv8) e Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 10 aprile: chi ha vinto tra Dalla strada al palco, GF Vip e Quarto Grado

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:

Rai1, Dalla Strada al Palco Special : 2.988.000 spettatori (21%)

: 2.988.000 spettatori (21%) Canale5, Grande Fratello Vip : 2.009.000 spettatori (17.2%)

: 2.009.000 spettatori (17.2%) Rete4, Quarto Grado: 1.085.000 spettatori (8.7%)

Fuori dal podio:

Nove, Fratelli di Crozza : 1.312.000 spettatori (7.5%)

: 1.312.000 spettatori (7.5%) Italia1, Aquaman e il regno perduto : 986.000 spettatori (6%)

: 986.000 spettatori (6%) Rai2, Oltre il Paradiso : 725.000 spettatori (5%)

: 725.000 spettatori (5%) Rai2, Delitti in Paradiso : 785.000 spettatori (4.3%)

: 785.000 spettatori (4.3%) Rai3, La casa di Ninetta : 713.000 spettatori (3.9%)

: 713.000 spettatori (3.9%) Tv8, MasterChef : 464.000 spettatori (3.1%)

: 464.000 spettatori (3.1%) La7, Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche: 395.000 spettatori (2.3%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 5.444.000 spettatori (27.5%)

: 5.444.000 spettatori (27.5%) Rai1, Cinque Minuti : 4.309.000 spettatori (23.1%)

: 4.309.000 spettatori (23.1%) Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.507.000 spettatori (22.8%)

Ai piedi del podio:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.721.000 spettatori (19.6%)

: 3.721.000 spettatori (19.6%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.489.000 spettatori (7.5%)

: 1.489.000 spettatori (7.5%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.374.000 spettatori (7.3%)

: 1.374.000 spettatori (7.3%) Rete4, 4 di Sera (prima parte) : 958.000 spettatori (5.1%)

: 958.000 spettatori (5.1%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 919.000 spettatori (4.7%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera (seconda parte) : 899.000 spettatori (4.5%)

: 899.000 spettatori (4.5%) La7, Barbero Risponde : 662.000 spettatori (3.5%)

: 662.000 spettatori (3.5%) Rai2, TG2 Post : 580.000 spettatori (2.9%)

: 580.000 spettatori (2.9%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 548.000 spettatori (2.8%)

: 548.000 spettatori (2.8%) Tv8, Foodish: 415.000 spettatori (2.1%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.175.000 spettatori (27.8%)

: 4.175.000 spettatori (27.8%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.769.000 spettatori (23.7%)

: 2.769.000 spettatori (23.7%) Canale5, Caduta Libera: 2.441.000 spettatori (17.8%)

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.696.000 spettatori (15.9%)

: 1.696.000 spettatori (15.9%) Rai3, TGR : 2.108.000 spettatori (13.8%)

: 2.108.000 spettatori (13.8%) Rete4, La Promessa : 1.023.000 spettatori (6%)

: 1.023.000 spettatori (6%) Rete4, 10 Minuti : 844.000 spettatori (5.8%)

: 844.000 spettatori (5.8%) Rai3, Vita da Artista : 1.018.000 spettatori (5.6%)

: 1.018.000 spettatori (5.6%) Rai3, Blob : 959.000 spettatori (5.6%)

: 959.000 spettatori (5.6%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 592.000 spettatori (3.6%)

: 592.000 spettatori (3.6%) Rai2, F.B.I. (primo episodio) : 433.000 spettatori (3.3%)

: 433.000 spettatori (3.3%) Italia1, Grande Fratello Vip : 362.000 spettatori (3.3%)

: 362.000 spettatori (3.3%) Rai2, TGSport Sera: 340.000 spettatori (3.3%)

E ancora:

Rai2, F.B.I. (secondo episodio) : 522.000 spettatori (3.1%)

: 522.000 spettatori (3.1%) Nove, Little Big Italy : 297.000 spettatori (3.1%)

: 297.000 spettatori (3.1%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 446.000 spettatori (2.7%)

: 446.000 spettatori (2.7%) Italia1, Studio Aperto Mag : 332.000 spettatori (2.6%)

: 332.000 spettatori (2.6%) Tv8, 4 Ristoranti : 347.000 spettatori (2.2%)

: 347.000 spettatori (2.2%) La7, Le regole della casa del sidro: 94.000 spettatori (0.9%)