Ascolti tv ieri venerdì 10 luglio chi ha vinto tra i Mondiali con Spagna-Belgio, L'Erede e Quarto grado
Ascolti tv venerdì 10 luglio 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con la partita Spagna-Belgio ai Mondiali 2026, L'Erede e Quarto Grado
Nuovo duello tra Rai e Mediaset nella giornata di venerdì 10 luglio per quanto riguarda gli ascolti tv. I dati Auditel, in prima serata, sorridono alla tv di Stato con la partita dei Mondiali 2026 Spagna-Belgio che chiude davanti a tutti. Nell’access prime time vince La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale il quiz show è Reazione a catena supera Avanti un altro. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 10 luglio: chi ha vinto tra i Mondiali e L'erede
- I dati dell'access prime time, i numeri de La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e Avanti un altro
Ascolti tv 10 luglio: chi ha vinto tra i Mondiali e L’erede
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Spagna-Belgio Mondiali 2026: 5.891.000 spettatori (37,9%)
- Canale5, L’erede: 1.645.000 spettatori (13,8%)
- Rete4, Quarto Grado: 886.000 spettatori (8,2%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Prey: 534.000 spettatori (3,5%)
- Rai3, I migliori anni della nostra vita: 448.000 spettatori (2,9%)
- Nove, I migliori Fratelli di Crozza: 308.000 spettatori (2,6%)
- La7, Saturno contro: 316.000 spettatori (2,1%)
- Rai2, Noi: 396.000 spettatori (2,7%)
- Tv8, I delitti del BarLume: 280.000 spettatori (1,9%).
I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.765.000 spettatori (23,7%)
- Rai1, Mondiali 2026 Pre partita: 3.449.000 spettatori (23,4%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.978.000 spettatori (20,3%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.095.000 spettatori (7,1%)
- La7, In onda: 827.000 spettatori (5,4%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 765.000 spettatori (5%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 687.000 spettatori (4,8%)
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 571.000 spettatori (3,5%)
E ancora:
- Rai2, Tg2 Post: 451.000 spettatori (2,8%)
- Nove, Cash or Trash?: 369.000 spettatori (2,4%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 287.000 spettatori (1,9%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a catena: 2.666.000 spettatori (22,2%)
- Rai1, Reazione a catena – L’intesa vincente: 1.947.000 spettatori (19,2%)
- Rai3, TGR: 1.532.000 spettatori (12,6%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti un altro: 1.358.000 spettatori (12,3%)
- Canale5, Avanti il primo: 1.107.000 spettatori (12%)
- Rete4, La Promessa: 701.000 spettatori (5,4%)
- Rai3, Blob: 622.000 spettatori (4,7%)
- Rai3, Via dei matti n° 0: 538.000 spettatori (3,8%)
E ancora:
- Tv8, Sky Tennis Show: 420.000 spettatori (3,2%)
- Rai2, Blue Bloods: 403.000 spettatori (3,1%)
- Nove, Cash or Trash?: 310.000 spettatori (2,4%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 276.000 spettatori (2,6%)
- Rai2, Italia chiama America: 252.000 spettatori (2,5%)
- Nove, Little Big Italy: 188.000 spettatori (2%)
- La7, Grantchester: 51.000 spettatori (0,5%) nel primo episodio e 84.000 spettatori (0,7%).