NOTIZIE
Temi Caldi:

Ascolti tv ieri venerdì 10 luglio chi ha vinto tra i Mondiali con Spagna-Belgio, L'Erede e Quarto grado

Ascolti tv venerdì 10 luglio 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con la partita Spagna-Belgio ai Mondiali 2026, L'Erede e Quarto Grado

Pubblicato: Aggiornato:

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nuovo duello tra Rai e Mediaset nella giornata di venerdì 10 luglio per quanto riguarda gli ascolti tv. I dati Auditel, in prima serata, sorridono alla tv di Stato con la partita dei Mondiali 2026 Spagna-Belgio che chiude davanti a tutti. Nell’access prime time vince La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale il quiz show è Reazione a catena supera Avanti un altro. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 10 luglio: chi ha vinto tra i Mondiali e L’erede

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

  • Rai1, Spagna-Belgio Mondiali 2026: 5.891.000 spettatori (37,9%)
  • Canale5, L’erede: 1.645.000 spettatori (13,8%)
  • Rete4, Quarto Grado: 886.000 spettatori (8,2%)

Fuori dal podio:

  • Italia1, Prey: 534.000 spettatori (3,5%)
  • Rai3, I migliori anni della nostra vita: 448.000 spettatori (2,9%)
  • Nove, I migliori Fratelli di Crozza: 308.000 spettatori (2,6%)
  • La7, Saturno contro: 316.000 spettatori (2,1%)
  • Rai2, Noi: 396.000 spettatori (2,7%)
  • Tv8, I delitti del BarLume: 280.000 spettatori (1,9%).
ascolti tv ieri venerdì 10 luglioANSA
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna.

I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.765.000 spettatori (23,7%)
  • Rai1, Mondiali 2026 Pre partita: 3.449.000 spettatori (23,4%)
  • Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.978.000 spettatori (20,3%)

Ai piedi del podio:

  • Rai3, Un Posto al Sole: 1.095.000 spettatori (7,1%)
  • La7, In onda: 827.000 spettatori (5,4%)
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 765.000 spettatori (5%)
  • Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 687.000 spettatori (4,8%)
  • ​Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 571.000 spettatori (3,5%)

E ancora:

  • Rai2, Tg2 Post: 451.000 spettatori (2,8%)
  • Nove, Cash or Trash?: 369.000 spettatori (2,4%)
  • Tv8, 4 Ristoranti: 287.000 spettatori (1,9%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, Reazione a catena: 2.666.000 spettatori (22,2%)
  • Rai1, Reazione a catena – L’intesa vincente: 1.947.000 spettatori (19,2%)
  • Rai3, TGR: 1.532.000 spettatori (12,6%)

Fuori dal podio:

  • Canale5, Avanti un altro: 1.358.000 spettatori (12,3%)
  • Canale5, Avanti il primo: 1.107.000 spettatori (12%)
  • Rete4, La Promessa: 701.000 spettatori (5,4%)
  • Rai3, Blob: 622.000 spettatori (4,7%)
  • Rai3, Via dei matti n° 0: 538.000 spettatori (3,8%)

E ancora:

  • Tv8, Sky Tennis Show: 420.000 spettatori (3,2%)
  • Rai2, Blue Bloods: 403.000 spettatori (3,1%)
  • Nove, Cash or Trash?: 310.000 spettatori (2,4%)
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 276.000 spettatori (2,6%)
  • Rai2, Italia chiama America: 252.000 spettatori (2,5%)
  • Nove, Little Big Italy: 188.000 spettatori (2%)
  • La7, Grantchester: 51.000 spettatori (0,5%) nel primo episodio e 84.000 spettatori (0,7%).

ascolti tv ieri venerdì 10 luglio ANSA

Leggi anche

So. Co. Ecologica

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo