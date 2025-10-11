Ascolti tv ieri venerdì 10 ottobre chi ha vinto tra Tale e Quale Show, Tradimento, Quarto Grado e Propaganda
Doppietta Rai negli ascolti tv della giornata di venerdì 10 ottobre 2025 e Mediaset sconfitta 2 a 1 tra prima serata, access prime time e preserale. Nella sfida dei dati auditel, la tv di Stato ha battuto la rete di Cologno con Tale e Quale Show (che ha staccato Tradimento) e con Reazione a catena (che ha battuto Avanti un altro). Mediaset sorride per il successo de La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 10 ottobre, chi ha vinto tra Tale e Quale Show e Tradimento
- I dati dell'access prime time, i numeri de La Ruota della fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, Tale e Quale Show: 3.055.000 spettatori (20.5%);
- Canale5, Tradimento: 2.086.000 spettatori (15.1%);
- Rete4, Quarto Grado: 1.269.000 spettatori (9.4%).
Fuori dal podio:
- Italia1, Shooter: 1.173.000 spettatori (7.2%);
- Nove, Fratelli di Crozza: 917.000 spettatori (5.2%);
- La7, Propaganda Live: 822.000 spettatori (6.4%);
- Rai3, FarWest: 558.000 spettatori (3.7%);
- Rai2, 65 – Fuga dalla Terra: 506.000 spettatori (2.9%);
- Tv8, Pechino Express: 487.000 spettatori (3%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.819.000 spettatori (24.3%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.556.000 spettatori (23%);
- Rai 1, Cinque minuti: 3.804.000 spettatori (20.5%),
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.633.000 spettatori (8.2%);
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.316.000 spettatori (6.6%);
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.077.000 spettatori (5.7%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.027.000 spettatori (5.2%);
- Rete4, 4 di Sera: 951.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 929.000 spettatori (4.6%) nella seconda;
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 545.000 spettatori (2.8%);
- Tv8, Foodish: 485.000 spettatori (2.5%);
- Rai2, TG2 Post: 462.000 spettatori (2.3%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.748.000 spettatori (24.6%);
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.604.000 spettatori (21.9%);
- Canale5, Avanti un Altro: 2.557.000 spettatori (18.4%).
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 1.992.000 spettatori (12.9%);
- Canale5, Avanti il Primo: 1.673.000 spettatori (15.7%);
- Rete4, La Promessa: 938.000 spettatori (5.5%);
- Rai3, Blob: 880.000 spettatori (5.2%);
- Rai3, Fin che la barca va: 811.000 spettatori (4.5%);
- Rai2, Italia-Svezia Under 21: 708.000 spettatori (5.6%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 595.000 spettatori (3.6%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 481.000 spettatori (3%);
- Italia1, Sport Mediaset Mag: 304.000 spettatori (2.3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 274.000 spettatori (1.8%);
- La7, Ignoto X: 257.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 206.000 spettatori (2.2%).