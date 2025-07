Ascolti tv ieri venerdì 11 luglio chi ha vinto tra Tim Summer Hits, Quarto Grado, Italia - Spagna e Vanina

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Rai ancora protagonista nella giornata di venerdì 11 luglio per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1 e nell’access prime time dove Techetechetè ha superato Paperissima Sprint (Canale 5). In prima serata ha vinto il Best Of di Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu, davanti alla partita di calcio femminile Italia-Spagna (Rai2), Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi (Rete4) e Vanina (Canale 5). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 11 luglio: chi ha vinto tra Tim Summer Hits, Vanina e Quarto Grado

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Tim Summer Hits – Best of : 1.828.000 spettatori (15.6%);

: 1.828.000 spettatori (15.6%); Rai2, Italia-Spagna calcio femminile : 1.362.000 spettatori (9.7%);

: 1.362.000 spettatori (9.7%); Rete4, Quarto Grado: 1.267.000 spettatori (12.2%).

Fuori dal podio:

Canale5, Vanina : 1.254.000 spettatori (10.2%).

: 1.254.000 spettatori (10.2%). Italia1, Chicago Fire : 858.000 spettatori (7%);

: 858.000 spettatori (7%); La7, In viaggio con Barbero : 593.000 spettatori (4.4%).

: 593.000 spettatori (4.4%). Nove, I Migliori Fratelli di Crozza : 349.000 spettatori (2.6%);

: 349.000 spettatori (2.6%); Rai3, Buongiorno, notte : 283.000 spettatori (2.1%);

: 283.000 spettatori (2.1%); Tv8, Italia’s Got Talent – Best of: 270.000 spettatori (2.2%).

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Techetecheté : 2.475.000 spettatori (16.9%);

: 2.475.000 spettatori (16.9%); Canale5, Paperissima Sprint : 2.035.000 spettatori (13.9%);

: 2.035.000 spettatori (13.9%); Rai3, Un posto al sole: 1.344.000 spettatori (9.1%).

Ai piedi del podio:

Italia1, NCIS : 1.003.000 spettatori (6.9%);

: 1.003.000 spettatori (6.9%); La7, In Onda : 992.000 spettatori (6.8%);

: 992.000 spettatori (6.8%); Rai3, Generazione bellezza : 889.000 spettatori (6.4%);

: 889.000 spettatori (6.4%); Rete4, 4 di Sera : 837.000 spettatori (6%) nella prima parte e 851.000 spettatori (5.8%) nella seconda;

: 837.000 spettatori (6%) nella prima parte e 851.000 spettatori (5.8%) nella seconda; Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 529.000 spettatori (3.6%);

: 529.000 spettatori (3.6%); Tv8, Foodish: 347.000 spettatori (2.4%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.735.000 spettatori (22.9%);

: 2.735.000 spettatori (22.9%); Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.051.000 spettatori (21.2%);

: 2.051.000 spettatori (21.2%); Rai3, TGR: 1.683.000 spettatori (13.9%).

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera : 1.572.000 spettatori (14.4%).

: 1.572.000 spettatori (14.4%). Canale5, Caduta Libera – Inizia la sfida : 1.101.000 spettatori (12.4%);

: 1.101.000 spettatori (12.4%); Rete4, La Promessa : 776.000 spettatori (5.9%);

: 776.000 spettatori (5.9%); Rai3, Blob : 661.000 spettatori (4.8%);

: 661.000 spettatori (4.8%); Rai2, Blue Bloods : 597.000 spettatori (4.6%);

: 597.000 spettatori (4.6%); Rai2, The Rookie : 412.000 spettatori (4%);

: 412.000 spettatori (4%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 326.000 spettatori (2.5%);

: 326.000 spettatori (2.5%); Rai2, TGSport Sera : 312.000 spettatori (3.7%);

: 312.000 spettatori (3.7%); Italia1, Studio Aperto Mag : 285.000 spettatori (2.8%);

: 285.000 spettatori (2.8%); Tv8, 4 Ristoranti : 213.000 spettatori (1.8%);

: 213.000 spettatori (1.8%); La7, Famiglie d’Italia: 115.000 spettatori (1.1%).