Ascolti tv ieri venerdì 11 settembre chi ha vinto tra Suzuki Jukebox, L'Erede e Quarto Grado
Ascolti tv venerdì 11 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Antonella Clerici e Clementino che affrontano Gianluigi Nuzzi
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 11 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Suzuki Jukebox con Antonella Clerici e Clementino (Rai 1) a chiudere davanti a L’Erede (Canale 5) e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi (Rete4). Ai piedi del podio CIA (Italia1) seguito da 11 settembre – Senza scampo (La7), Osteria Giacobazzi (Nove), Emma Bonino a Belve (Rai2), L’ispettore Coliandro (Rai2), La legge di Lidia Poet (Rai3) e Pechino Express (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 11 settembre: chi ha vinto tra Suzuki Jukebox di Clerici e Clementino, L'Erede e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 11 settembre: chi ha vinto tra Suzuki Jukebox di Clerici e Clementino, L’Erede e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:
- Rai1, Jukebox – La Notte delle Hit: 2.063.000 spettatori (17.2%)
- Canale5, L’Erede: 1.588.000 spettatori (13.3%)
- Rete4, Quarto Grado: 908.000 spettatori (8.7%)
Fuori dal podio:
- Italia1, CIA: 753.000 spettatori (5.5%)
- La7, 11 settembre – Senza scampo: 607.000 spettatori (4.3%)
- Nove, Osteria Giacobazzi: 554.000 spettatori (4.2%)
- Rai2, Emma Bonino a Belve: 634.000 spettatori (4.1%)
- Rai2, L’Ispettore Coliandro 7 (replica): 423.000 spettatori (3.7%)
- Rai3, La Legge di Lidia Poët: 496.000 spettatori (3.3%)
- Tv8, Pechino Express – L’Estremo Oriente: 403.000 spettatori (3.1%)
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.004.000 spettatori (24%)
- Rai1, Affari Tuoi: 3.505.000 spettatori (20.9%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.342.000 spettatori (19.9%)
Ai piedi del podio:
- Rai1, Speciale Cinque Minuti: 3.249.000 spettatori (19.7%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.144.000 spettatori (6.8%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.024.000 spettatori (6.1%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 898.000 spettatori (5.4%)
- La7, In Onda: 894.000 spettatori (5.3%)
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 797.000 spettatori (4.8%)
E ancora:
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 615.000 spettatori (3.7%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 485.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, Foodish: 450.000 spettatori (2.7%)
- Rai2, TG2 Post: 438.000 spettatori (2.6%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.253.000 spettatori (24.4%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.152.000 spettatori (21.4%)
- Rai3, news dei TGR: 2.129.000 spettatori (15.6%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Caduta Libera: 1.649.000 spettatori (13.9%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.173.000 spettatori (12.9%)
- Rete4, 10 Minuti: 805.000 spettatori (6.2%)
- Rete4, La Promessa: 920.000 spettatori (6%)
- Rai3, Blob: 868.000 spettatori (5.7%)
- Rai3, Il Provinciale: 747.000 spettatori (4.6%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 490.000 spettatori (4.3%)
- Rai2, TGSport Sera: 354.000 spettatori (4.1%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 615.000 spettatori (4.1%)
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 390.000 spettatori (3.7%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 428.000 spettatori (2.9%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 404.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Little Big Italy: 226.000 spettatori (2.7%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 337.000 spettatori (2.4%)
- La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 183.000 spettatori (1.7%)