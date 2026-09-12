Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 11 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Suzuki Jukebox con Antonella Clerici e Clementino (Rai 1) a chiudere davanti a L’Erede (Canale 5) e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi (Rete4). Ai piedi del podio CIA (Italia1) seguito da 11 settembre – Senza scampo (La7), Osteria Giacobazzi (Nove), Emma Bonino a Belve (Rai2), L’ispettore Coliandro (Rai2), La legge di Lidia Poet (Rai3) e Pechino Express (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 11 settembre: chi ha vinto tra Suzuki Jukebox di Clerici e Clementino, L’Erede e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:

Rai1, Jukebox – La Notte delle Hit : 2.063.000 spettatori (17.2%)

: 2.063.000 spettatori (17.2%) Canale5, L’Erede : 1.588.000 spettatori (13.3%)

: 1.588.000 spettatori (13.3%) Rete4, Quarto Grado: 908.000 spettatori (8.7%)

Fuori dal podio:

Italia1, CIA : 753.000 spettatori (5.5%)

: 753.000 spettatori (5.5%) La7, 11 settembre – Senza scampo : 607.000 spettatori (4.3%)

: 607.000 spettatori (4.3%) Nove, Osteria Giacobazzi : 554.000 spettatori (4.2%)

: 554.000 spettatori (4.2%) Rai2, Emma Bonino a Belve : 634.000 spettatori (4.1%)

: 634.000 spettatori (4.1%) Rai2, L’Ispettore Coliandro 7 (replica) : 423.000 spettatori (3.7%)

: 423.000 spettatori (3.7%) Rai3, La Legge di Lidia Poët : 496.000 spettatori (3.3%)

: 496.000 spettatori (3.3%) Tv8, Pechino Express – L’Estremo Oriente: 403.000 spettatori (3.1%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.004.000 spettatori (24%)

: 4.004.000 spettatori (24%) Rai1, Affari Tuoi : 3.505.000 spettatori (20.9%)

: 3.505.000 spettatori (20.9%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.342.000 spettatori (19.9%)

Ai piedi del podio:

Rai1, Speciale Cinque Minuti : 3.249.000 spettatori (19.7%)

: 3.249.000 spettatori (19.7%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.144.000 spettatori (6.8%)

: 1.144.000 spettatori (6.8%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.024.000 spettatori (6.1%)

: 1.024.000 spettatori (6.1%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 898.000 spettatori (5.4%)

898.000 spettatori (5.4%) La7, In Onda : 894.000 spettatori (5.3%)

: 894.000 spettatori (5.3%) Rete4, Realpolitik (prima parte): 797.000 spettatori (4.8%)

E ancora:

Rete4, Realpolitik (seconda parte) : 615.000 spettatori (3.7%)

: 615.000 spettatori (3.7%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 485.000 spettatori (2.9%)

: 485.000 spettatori (2.9%) Tv8, Foodish : 450.000 spettatori (2.7%)

: 450.000 spettatori (2.7%) Rai2, TG2 Post: 438.000 spettatori (2.6%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.253.000 spettatori (24.4%)

: 3.253.000 spettatori (24.4%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.152.000 spettatori (21.4%)

: 2.152.000 spettatori (21.4%) Rai3, news dei TGR: 2.129.000 spettatori (15.6%)

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera : 1.649.000 spettatori (13.9%)

: 1.649.000 spettatori (13.9%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.173.000 spettatori (12.9%)

: 1.173.000 spettatori (12.9%) Rete4, 10 Minuti : 805.000 spettatori (6.2%)

: 805.000 spettatori (6.2%) Rete4, La Promessa : 920.000 spettatori (6%)

: 920.000 spettatori (6%) Rai3, Blob : 868.000 spettatori (5.7%)

: 868.000 spettatori (5.7%) Rai3, Il Provinciale : 747.000 spettatori (4.6%)

: 747.000 spettatori (4.6%) Rai2, Blue Bloods (primo episodio) : 490.000 spettatori (4.3%)

: 490.000 spettatori (4.3%) Rai2, TGSport Sera : 354.000 spettatori (4.1%)

: 354.000 spettatori (4.1%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 615.000 spettatori (4.1%)

E ancora:

Italia1, Studio Aperto Mag : 390.000 spettatori (3.7%)

: 390.000 spettatori (3.7%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 428.000 spettatori (2.9%)

: 428.000 spettatori (2.9%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 404.000 spettatori (2.8%)

: 404.000 spettatori (2.8%) Nove, Little Big Italy : 226.000 spettatori (2.7%)

: 226.000 spettatori (2.7%) Tv8, 4 Ristoranti : 337.000 spettatori (2.4%)

: 337.000 spettatori (2.4%) La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 183.000 spettatori (1.7%)