Ascolti tv ieri venerdì 12 dicembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Io sono Farah, Quarto Grado e Le Iene

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 12 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, vedono la tv di Stato nell’access prime time con Affari Tuoi (Rai 1) alle spalle de La Ruota della Fortuna (Canale5), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è The Voice Senior (Rai1) di Antonella Clerici a finire davanti a Io sono Farah (Canale5) e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi (Rete4). Ai piedi del podio Propaganda Live (La7), Le Iene (Italia1), Fratelli di Crozza (Nove), Operation Napoleon (Rai2), FarWest di Salvo Sottile (Rai3) e Quantum of Solace (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 12 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Io sono Farah, Gianluigi Nuzzi e Le Iene

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, The Voice Senior : 3.248.000 spettatori (23%);

: 3.248.000 spettatori (23%); Canale5, Io Sono Farah : 1.598.000 spettatori (12%);​

: 1.598.000 spettatori (12%);​ Rete4, Quarto Grado: 1.110.000 spettatori (8.8%).

Fuori dal podio:

La7, Propaganda Live : 823.000 spettatori (6.4%);

: 823.000 spettatori (6.4%); Italia1, Le Iene presentano: La Cura : 688.000 spettatori (5.9%);

: 688.000 spettatori (5.9%); Nove, Fratelli di Crozza : 898.000 spettatori (5.2%);

: 898.000 spettatori (5.2%); Rai2, Operation Napoleon : 631.000 spettatori (3.8%);

: 631.000 spettatori (3.8%); Rai3, FarWest : 404.000 spettatori (2.7%).​

: 404.000 spettatori (2.7%).​ Tv8, Quantum of Solace: 225.000 spettatori (1.4%).

ANSA Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 5.103.000 spettatori (26.3%);

: 5.103.000 spettatori (26.3%); Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.029.000 spettatori (21.8%);

4.029.000 spettatori (21.8%); Rai1, Affari Tuoi: 4.586.000 spettatori (23.5%).

Ai piedi del podio:

Rai1, Cinque Minuti : 3.786.000 spettatori (20.7%);

: 3.786.000 spettatori (20.7%); La7, Otto e Mezzo : 1.449.000 spettatori (7.5%);

: 1.449.000 spettatori (7.5%); Rai3, Un Posto al Sole : 1.427.000 spettatori (7.4%);

: 1.427.000 spettatori (7.4%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.056.000 spettatori (5.6%);

: 1.056.000 spettatori (5.6%); Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.090.000 spettatori (5.9%);

: 1.090.000 spettatori (5.9%); Rete4, 4 di Sera (prima parte) : 718.000 spettatori (3.9%);

: 718.000 spettatori (3.9%); Rete4, 4 di Sera (seconda parte) : 610.000 spettatori (3.1%);

: 610.000 spettatori (3.1%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 565.000 spettatori (2.9%);

: 565.000 spettatori (2.9%); Rai2, TG2 Post : 419.000 spettatori (2.1%);

: 419.000 spettatori (2.1%); Tv8, Foodish: 372.000 spettatori (2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.511.000 spettatori (28.1%);

: 4.511.000 spettatori (28.1%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.200.000 spettatori (23.6%);

: 3.200.000 spettatori (23.6%); Canale5, Caduta Libera: 2.615.000 spettatori (17.5%).

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 2.002.000 spettatori (12.5%);

: 2.002.000 spettatori (12.5%); Rai3, Geo : 1.520.000 spettatori (9.3%);

: 1.520.000 spettatori (9.3%); Rete4, 10 Minuti : 1.074.000 spettatori (6.8%);

: 1.074.000 spettatori (6.8%); Rete4, La Promessa : 1.017.000 spettatori (5.9%);

: 1.017.000 spettatori (5.9%); Rai3, Blob : 880.000 spettatori (5.1%);

: 880.000 spettatori (5.1%); Rai3, Nuovi Eroi : 811.000 spettatori (4.5%);

: 811.000 spettatori (4.5%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 748.000 spettatori (4.3%);

: 748.000 spettatori (4.3%); Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.861.000 spettatori (14.9%);

: 1.861.000 spettatori (14.9%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 546.000 spettatori (3.3%);

: 546.000 spettatori (3.3%); Rai2, 9-1-1 : 401.000 spettatori (2.3%);

: 401.000 spettatori (2.3%); Italia1, Grande Fratello : 357.000 spettatori (2.8%);

: 357.000 spettatori (2.8%); Italia1, Studio Aperto Mag : 314.000 spettatori (2.2%);

: 314.000 spettatori (2.2%); La7, Ignoto X : 289.000 spettatori (2%);

: 289.000 spettatori (2%); Nove, Little Big Italy : 340.000 spettatori (2.7%);

: 340.000 spettatori (2.7%); Rai2, Concerto in onore e alla presenza di Papa Leone XIV: 227.000 spettatori (1.8%).