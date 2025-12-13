Ascolti tv ieri venerdì 12 dicembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Io sono Farah, Quarto Grado e Le Iene
Ascolti tv venerdì 12dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con The Voice Senior che sfida Le Iene, Quarto Grado e Io sono Farah
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 12 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, vedono la tv di Stato nell’access prime time con Affari Tuoi (Rai 1) alle spalle de La Ruota della Fortuna (Canale5), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è The Voice Senior (Rai1) di Antonella Clerici a finire davanti a Io sono Farah (Canale5) e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi (Rete4). Ai piedi del podio Propaganda Live (La7), Le Iene (Italia1), Fratelli di Crozza (Nove), Operation Napoleon (Rai2), FarWest di Salvo Sottile (Rai3) e Quantum of Solace (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 12 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Io sono Farah, Gianluigi Nuzzi e Le Iene
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, The Voice Senior: 3.248.000 spettatori (23%);
- Canale5, Io Sono Farah: 1.598.000 spettatori (12%);
- Rete4, Quarto Grado: 1.110.000 spettatori (8.8%).
Fuori dal podio:
- La7, Propaganda Live: 823.000 spettatori (6.4%);
- Italia1, Le Iene presentano: La Cura: 688.000 spettatori (5.9%);
- Nove, Fratelli di Crozza: 898.000 spettatori (5.2%);
- Rai2, Operation Napoleon: 631.000 spettatori (3.8%);
- Rai3, FarWest: 404.000 spettatori (2.7%).
- Tv8, Quantum of Solace: 225.000 spettatori (1.4%).
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 5.103.000 spettatori (26.3%);
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.029.000 spettatori (21.8%);
- Rai1, Affari Tuoi: 4.586.000 spettatori (23.5%).
Ai piedi del podio:
- Rai1, Cinque Minuti: 3.786.000 spettatori (20.7%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.449.000 spettatori (7.5%);
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.427.000 spettatori (7.4%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.056.000 spettatori (5.6%);
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.090.000 spettatori (5.9%);
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 718.000 spettatori (3.9%);
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 610.000 spettatori (3.1%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 565.000 spettatori (2.9%);
- Rai2, TG2 Post: 419.000 spettatori (2.1%);
- Tv8, Foodish: 372.000 spettatori (2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.511.000 spettatori (28.1%);
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.200.000 spettatori (23.6%);
- Canale5, Caduta Libera: 2.615.000 spettatori (17.5%).
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.002.000 spettatori (12.5%);
- Rai3, Geo: 1.520.000 spettatori (9.3%);
- Rete4, 10 Minuti: 1.074.000 spettatori (6.8%);
- Rete4, La Promessa: 1.017.000 spettatori (5.9%);
- Rai3, Blob: 880.000 spettatori (5.1%);
- Rai3, Nuovi Eroi: 811.000 spettatori (4.5%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 748.000 spettatori (4.3%);
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.861.000 spettatori (14.9%);
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 546.000 spettatori (3.3%);
- Rai2, 9-1-1: 401.000 spettatori (2.3%);
- Italia1, Grande Fratello: 357.000 spettatori (2.8%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 314.000 spettatori (2.2%);
- La7, Ignoto X: 289.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 340.000 spettatori (2.7%);
- Rai2, Concerto in onore e alla presenza di Papa Leone XIV: 227.000 spettatori (1.8%).