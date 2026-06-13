Ascolti tv ieri venerdì 12 giugno chi ha vinto tra Mondiali 2026, Quarto Grado e Propaganda Live
Ascolti tv venerdì 12 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Mondiali 2026 che affronta Quarto Grado e Propaganda Live
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 12 giugno per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano del tutto la tv di Stato. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale 5) sfruttare l’assenza di Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, Reazione a Catena (Rai 1) si conferma davanti ad Avanti un altro (Canale 5), anche se a fare più numeri resta la Cerimonia di apertura dei Mondiali 2026 (sempre su Rai 1). In prima serata, Canada-Bosnia dei Mondiali 2026 (Rai 1) finisce davanti a L’Erede (Canale 5) e Quarto Grado (Rete 4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Propaganda Live (La7) di Diego Bianchi seguito da La principessa Sissi (Rai 3), Noi (Rai 2), I predatori dell’arca perduta (Italia1), I Migliori Fratelli di Crozza (Nove) e I delitti del BarLume (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 12 giugno: chi ha vinto tra Mondiali 2026, Quarto Grado e Propaganda Live
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 12 giugno: chi ha vinto tra Mondiali 2026, Quarto Grado e Propaganda Live
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai1, Mondiali 2026 – Canada-Bosnia Erzegovina: 4.097.000 spettatori (24.8%)
- Canale5, L’Erede: 1.287.000 spettatori (12.1%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.240.000 spettatori (11%)
Fuori dal podio:
- La7, Propaganda Live: 824.000 spettatori (6.9%)
- Rai3, La principessa Sissi: 857.000 spettatori (5.3%)
- Rai2, Noi: 714.000 spettatori (4.8%)
- Italia1, I predatori dell’arca perduta: 575.000 spettatorI (4.2%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 441.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, I delitti del BarLume – Resort Paradiso: 264.000 spettatori (1.7%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.735.000 spettatori (27.5%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.372.000 spettatori (8.3%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.151.000 spettatori (6.8%)
Ai piedi del podio:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 871.000 spettatori (5.3%)
- Rete4, 4 di Sera News: 764.000 spettatori e 4.9% di share nella prima parte; 713.000 spettatori e 4.2% nella seconda parte.
- Rai2, TG2 Post: 490.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 460.000 spettatori (2.7%)
- Tv8, Celebrity Chef: 347.000 spettatori (2.1%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 1.989.000 spettatori (22.2%)
- Canale5, Avanti un Altro: 1.993.000 spettatori (18.1%)
- Rai1, Cerimonia Inaugurale dei Mondiali 2026: 2.056.000 spettatori (16.7%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo: 1.329.000 spettatori (15.8%)
- Rai3, TGR: 2.145.000 spettatori (17.1%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 493.000 spettatori (3.7%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 464.000 spettatori (3.6%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 347.000 spettatori (3.5%)
- Rai2, F.B.I.: 413.000 spettatori (3%)
- Rai2, Italia Chiama America: 282.000 spettatori (2.9%)
- La7, Ignoto X: 284.000 spettatori (2.8%)
E ancora:
- Tv8, 4 Ristoranti: 322.000 spettatori (2.5%)
- Rete4, 10 Minuti: 711.000 spettatori (6%)
- Rete4, La Promessa: 839.000 spettatori (6%)
- Rai3, Tribù: 884.000 spettatori (5.7%)
- Rai3, Blob: 794.000 spettatori (5.5%)
- Nove, Little Big Italy: 216.000 spettatori (2.7%)