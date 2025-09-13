Ascolti tv ieri venerdì 12 settembre chi ha vinto tra Tim Music Awards, Tradimento, Quarto Grado e Propaganda
Doppietta Rai negli ascolti tv della giornata di venerdì 12 settembre 2025 e Mediaset battuta 2 a 1. Nei dati auditel, infatti, la tv di Stato ha battuto la rete di Cologno, con i Tim Music Awards 2025 in prima serata (che ha chiuso davanti a Tradimento) e con Reazione a catena nel preserale (che ha superato Avanti un altro). Nell’access prime time, invece, Mediaset ha battuto la Rai con La Ruota della Fortuna che ha sconfitto Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, Tim Music Awards 2025: 2.279.000 spettatori (18.5%);
- Canale5, Tradimento: 2.101.000 spettatori (15.7%);
- Rete4, Quarto Grado: 999.000 spettatori (8.6%).
Fuori dal podio:
- Italia1, Chicago Fire: 801.000 spettatori (5.6%);
- La7, Propaganda Live: 723.000 spettatori (6.2%);
- Rai2, CIA – Un uomo nel mirino: 589.000 spettatori (3.9%);
- Tv8, Pechino Express: 441.000 spettatori (3.1%);
- Nove, Teresa Mannino Show: 414.000 spettatori (2.7%);
- Rai3, Kabul: 413.000 spettatori (2.6%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.289.000 spettatori (24.7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.657.000 spettatori (21.1%);
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.266.000 spettatori (7.2%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.228.000 spettatori (7.1%);
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 860.000 spettatori (5.2%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 851.000 spettatori (5%);
- Rete4, 4 di Sera: 837.000 spettatori (5%) nella prima parte e 791.000 spettatori (4.5%) nella seconda;
- Rai2, TG2 Post: 476.000 spettatori (2.7%);
- Tv8, Foodish: 440.000 spettatori (2.6%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 422.000 spettatori (2.4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.510.000 spettatori (26.6%);
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.350.000 spettatori (23.6%);
- Rai3, TGR: 2.069.000 spettatori (15.4%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti un Altro: 1.880.000 spettatori (16.1%).
- Canale5, Avanti il Primo: 1.241.000 spettatori (14%);
- Rai3, Blob: 798.000 spettatori (5.3%);
- Rete4, La Promessa: 787.000 spettatori (5.2%);
- Rai2, NCIS: 558.000 spettatori (3.8%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 518.000 spettatori (3.5%);
- Italai1, C.S.I. Miami: 452.000 spettatori (3.2%);
- Rai2, The Rookie: 447.000 spettatori (4%);
- Rai2, TGSport: 360.000 spettatori (4.2%);
- Italia1, Sport Mediaset Mag: 291.000 spettatori (2.8%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 231.000 spettatori (1.8%);
- Nove, Little Big Italy: 199.000 spettatori (2.3%);
- La7, Grantchester: 106.000 spettatori (0.9%).