Ascolti tv ieri venerdì 13 febbraio chi ha vinto tra Affari Tuoi, Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto Grado
Ascolti tv venerdì 13 febbraio 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con lo Speciale Affari Tuoi per San Valentino contro Io sono Farah e Quarto Grado
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 13 febbraio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato davanti a Mediaset in prima serata con lo Speciale Affari Tuoi per San Valentino e nel preserale con L’Eredità, ma è Canale 5 a vincere la sfida dell’access prime time grazie a La Ruota della Fortuna. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 13 febbraio: chi ha vinto tra Affari Tuoi e Io sono Farah
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Affari Tuoi nella buona e nella cattiva sorte: 4.231.000 spettatori (23.4%)
- Rai2, Olimpiadi invernali 2026: 2.071.000 spettatori (11.1%)
- Canale5, Io sono Farah: 1.945.000 spettatori (14.5%)
Fuori dal podio:
- Rete4, Quarto Grado: 1.010.000 spettatori (7.7%)
- Italia1, Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: 760.000 spettatori (4.7%)
- La7, Propaganda Live: 846.000 spettatori (6.2%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 329.000 spettatori (1.8%)
- Rai3, Past Lives: 314.000 spettatori (1.7%)
- Tv8, Cucine da Incubo: 260.000 spettatori (1.6%)
I dati dell’access prime time, i numeri della Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.745.000 spettatori (23.6%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.062.000 spettatori (20.7%)
- Rai1, Cinque Minuti: 3.622.000 spettatori (18.7%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.440.000 spettatori (7.2%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.354.000 spettatori (6.8%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.001.000 spettatori (5.1%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 992.000 spettatori (5%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 862.000 spettatori (4.4%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 746.000 spettatori (3.7%)
E ancora:
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 396.000 spettatori (2%)
- Tv8, Celebrity Chef: 367.000 spettatori (1.9%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.214.000 spettatori (25%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.252.000 spettatori (22.8%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.465.000 spettatori (15.6%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.043.000 spettatori (12%)
- Rai2, Olimpiadi invernali – Skeleton: 1.921.000 spettatori (15.9%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.859.000 spettatori (14.3%)
- Rete4, La Promessa: 1.086.000 spettatori (5.9%)
- Rai3, Blob: 936.000 spettatori (5.1%)
- Rete4, 10 Minuti: 904.000 spettatori (5.4%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0: 779.000 spettatori (4.1%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 633.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 562.000 spettatori (3.1%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 535.000 spettatori (5.6%)
E ancora:
- Tv8, 4 Ristoranti: 365.000 spettatori (2.1%)
- Nove, Little Big Italy: 297.000 spettatori (2.4%)
- La7, Ignoto X: 213.000 spettatori (1.4%).