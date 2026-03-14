Ascolti tv ieri venerdì 13 marzo chi ha vinto The Voice Generations, Io sono Farah e Quarto Grado
Ascolti tv venerdì 13 marzo 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con The Voice Generations, Io sono Farah, Quarto Grado, Crozza e Propaganda Live
La Rai non riesce a centrare il tris nella giornata di venerdì 13 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset in prima serata con The Voice Generations condotto da Antonella Clerici e nel preserale con L’Eredità, ma in access prime time Gerry Scotti su Canale 5 supera tutti con La Ruota della Fortuna. Ecco i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 13 marzo: chi ha vinto tra The Voice e Io sono Farah
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari tuoi e Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta Libera
Ascolti tv 13 marzo: chi ha vinto tra The Voice e Io sono Farah
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, The Voice Generations: 3.233.000 spettatori (22.8%)
- Canale5, Io sono Farah: 1.786.000 spettatori (16.5%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.101.000 spettatori (8.8%)
Fuori dal podio:
- Nove, Fratelli di Crozza: 1.042.000 spettatori (5.9%)
- La7, Propaganda Live: 941.000 spettatori (7.1%)
- Italia1, Acquaman: 843.000 spettatori (5.5%)
- Rai3, La pelle del mondo: 464.000 spettatori (2.7%)
- Rai2, Delitti in Paradiso: 650.000 spettatori (3.5%)
- Tv8, Masterchef: 338.000 spettatori (2.4%)
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari tuoi e Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.834.000 spettatori (24.2%)
- Rai1, Affari tuoi: 4.700.000 spettatori (23.4%)
- Rai1, Cinque minuti: 4.300.000 spettatori (22.2%)
Ai piedi del podio:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.981.000 spettatori (20.4%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.839.000 spettatori (9.1%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.377.000 spettatori (6.8%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.102.000 spettatori (5.5%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.041.000 spettatori (5.4%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 1.009.000 spettatori (5.2%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 799.000 spettatori (4%)
E ancora:
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 563.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, Foodish: 468.000 spettatori (2.4%)
- Rai2, Tg2 Post: 435.000 spettatori (2.2%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.862.000 spettatori (29.3%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.413.000 spettatori (26%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.481.000 spettatori (16.3%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.359.000 spettatori (14%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.534.000 spettatori (13.3%)
- Rai3, Blob: 1.045.000 spettatori (5.8%)
- Rete4, La Promessa: 946.000 spettatori (5.2%)
- Rai3, Il Provinciale: 910.000 spettatori (4.7%)
- Rete4, 10 Minuti: 814.000 spettatori (5%)
E ancora:
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 682.000 spettatori (3.8%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 679.000 spettatori (3.9%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 505.000 spettatori (3.7%)
- Rai2, 9-1-1: 494.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 420.000 spettatori (2.5%)
- Rai2, TGSport Sera: 392.000 spettatori (3.5%)
- Rai2, 9-1-1 Lone Star: 359.000 spettatori (2.5%)
- Nove, Little Big Italy: 321.000 spettatori (3.1%)
- La7, Ignoto X: 248.000 spettatori (1.8%),