Ascolti TV ieri venerdì 13 novembre, The Voice Senior vince sul Grande Fratello Vip: i dati Auditel
The Voice Senior vince la prima serata con oltre 3,3 milioni: la sfida con il Grande Fratello Vip, Quarto Grado e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, venerdì 13 novembre 2026, premia The Voice Senior di Antonella Clerici su Rai 1: il programma della tv di Stato richiama oltre 3,3 milioni di spettatori e il 23,3% di share, staccando il Grande Fratello Vip su Canale 5, fermo a 1.661.000 spettatori e il 13,8%, seguito da Harry Potter e la camera dei segreti. In access prime time invece Affari Tuoi torna e batte Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 13 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Harry Potter, L'ispettore Coliandro, Quarto Grado e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi torna e batte La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 13 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Harry Potter, L’ispettore Coliandro, Quarto Grado e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di venerdì 13 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai1, The Voice Senior: 3.326.000 spettatori (23.3%)
- Canale5, Grande Fratello Vip: 1.661.000 spettatori (13.8%)
- Italia1, Harry Potter e la camera dei segreti: 1.058.000 spettatori (7.3%)
Ai piedi del podio:
- Rete4, Quarto Grado: 921.000 spettatori (7%)
- La7, Propaganda Live: 834.000 spettatori (6.1%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 1.045.000 spettatori (5.8%)
- Rai2, L’Ispettore Coliandro 8: 681.000 spettatori (4%)
- Rai3, Mi Manda Raitre: 591.000 spettatori (4%)
- Rai3, Mi Manda Raitre – Presentazione: 729.000 spettatori (3.9%)
- Rete4, Quarto Grado – Presentazione: 683.000 spettatori (3.6%)
- Tv8, Avvocato Ligas – Secondo episodio: 390.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, Avvocato Ligas – Primo episodio: 415.000 spettatori (2.3%)
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi torna e batte La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si rinnova nell’access prime time di venerdì 13 novembre.
Affari Tuoi vince col 24,3% di share e 4,6 milioni di spettatori, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 3,8 milioni spettatori e il 20%.
Questi i dati completi:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.683.000 spettatori (24.3%)
- Rai1, Cinque Minuti: 3.944.000 spettatori (21.6%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.855.000 spettatori (20%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.367.000 spettatori (17.7%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.771.000 spettatori (9.2%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.412.000 spettatori (7.3%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.269.000 spettatori (6.8%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.031.000 spettatori (5.4%)
- Rete4, Realpolitik – Prima parte: 771.000 spettatori (4.1%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 607.000 spettatori (3.2%)
- Rete4, Realpolitik – Seconda parte: 578.000 spettatori (3%)
- Tv8, Foodish: 525.000 spettatori (2.8%)
- Rai2, TG2 Post: 443.000 spettatori (2.3%)
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di venerdì 13 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera, col programma Rai che sfonda il tetto dei 4,1 milioni (26,3%) e quello Mediaset che sfiora i 2,4 milioni (16,1%).
I dati completi:
- Rai1, L’Eredità: 4.194.000 spettatori (26.3%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.964.000 spettatori (22%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.391.000 spettatori (16.1%)
A seguire:
- Rai3, TGR: 2.468.000 spettatori (15.4%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.662.000 spettatori (13.4%)
- Rai3, Blob: 1.034.000 spettatori (5.9%)
- Rete4, 10 Minuti: 848.000 spettatori (5.5%)
- Rete4, La Promessa: 930.000 spettatori (5.3%)
- Rai3, Generazione Bellezza: 915.000 spettatori (5.1%)
- Rai2, Under 21 – Francia-Italia: 662.000 spettatori (4.5%)
- Italia1, Grande Fratello Vip: 442.000 spettatori (3.4%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 558.000 spettatori (3.2%)
- Tv8, Foodish: 411.000 spettatori (2.5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 414.000 spettatori (2.5%)
- La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 340.000 spettatori (2.4%)
- Nove, Little Big Italy: 254.000 spettatori (2.3%)
- Italia1, Studio Aperto Mag – Drive Up: 291.000 spettatori (2%)