Ascolti TV ieri venerdì 13 novembre, The Voice Senior vince sul Grande Fratello Vip: i dati Auditel

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La sfida degli ascolti TV di ieri, venerdì 13 novembre 2026, premia The Voice Senior di Antonella Clerici su Rai 1: il programma della tv di Stato richiama oltre 3,3 milioni di spettatori e il 23,3% di share, staccando il Grande Fratello Vip su Canale 5, fermo a 1.661.000 spettatori e il 13,8%, seguito da Harry Potter e la camera dei segreti. In access prime time invece Affari Tuoi torna e batte Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 13 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Harry Potter, L’ispettore Coliandro, Quarto Grado e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di venerdì 13 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Rai1, The Voice Senior : 3.326.000 spettatori (23.3%)

: 3.326.000 spettatori (23.3%) Canale5, Grande Fratello Vip : 1.661.000 spettatori (13.8%)

: 1.661.000 spettatori (13.8%) Italia1, Harry Potter e la camera dei segreti: 1.058.000 spettatori (7.3%)

Ai piedi del podio:

Rete4, Quarto Grado : 921.000 spettatori (7%)

: 921.000 spettatori (7%) La7, Propaganda Live : 834.000 spettatori (6.1%)

: 834.000 spettatori (6.1%) Nove, Fratelli di Crozza : 1.045.000 spettatori (5.8%)

: 1.045.000 spettatori (5.8%) Rai2, L’Ispettore Coliandro 8 : 681.000 spettatori (4%)

: 681.000 spettatori (4%) Rai3, Mi Manda Raitre : 591.000 spettatori (4%)

: 591.000 spettatori (4%) Rai3, Mi Manda Raitre – Presentazione : 729.000 spettatori (3.9%)

: 729.000 spettatori (3.9%) Rete4, Quarto Grado – Presentazione : 683.000 spettatori (3.6%)

: 683.000 spettatori (3.6%) Tv8, Avvocato Ligas – Secondo episodio : 390.000 spettatori (2.9%)

: 390.000 spettatori (2.9%) Tv8, Avvocato Ligas – Primo episodio: 415.000 spettatori (2.3%)

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi torna e batte La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti si rinnova nell’access prime time di venerdì 13 novembre.

Affari Tuoi vince col 24,3% di share e 4,6 milioni di spettatori, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 3,8 milioni spettatori e il 20%.

Questi i dati completi:

Rai1, Affari Tuoi : 4.683.000 spettatori (24.3%)

: 4.683.000 spettatori (24.3%) Rai1, Cinque Minuti : 3.944.000 spettatori (21.6%)

: 3.944.000 spettatori (21.6%) Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.855.000 spettatori (20%)

Gli altri risultati dell’access prime time:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.367.000 spettatori (17.7%)

: 3.367.000 spettatori (17.7%) La7, Otto e Mezzo : 1.771.000 spettatori (9.2%)

: 1.771.000 spettatori (9.2%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.412.000 spettatori (7.3%)

: 1.412.000 spettatori (7.3%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.269.000 spettatori (6.8%)

: 1.269.000 spettatori (6.8%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.031.000 spettatori (5.4%)

: 1.031.000 spettatori (5.4%) Rete4, Realpolitik – Prima parte : 771.000 spettatori (4.1%)

: 771.000 spettatori (4.1%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 607.000 spettatori (3.2%)

: 607.000 spettatori (3.2%) Rete4, Realpolitik – Seconda parte : 578.000 spettatori (3%)

: 578.000 spettatori (3%) Tv8, Foodish : 525.000 spettatori (2.8%)

: 525.000 spettatori (2.8%) Rai2, TG2 Post: 443.000 spettatori (2.3%)

ANSA

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di venerdì 13 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera, col programma Rai che sfonda il tetto dei 4,1 milioni (26,3%) e quello Mediaset che sfiora i 2,4 milioni (16,1%).

I dati completi:

Rai1, L’Eredità : 4.194.000 spettatori (26.3%)

: 4.194.000 spettatori (26.3%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.964.000 spettatori (22%)

: 2.964.000 spettatori (22%) Canale5, Caduta Libera: 2.391.000 spettatori (16.1%)

A seguire:

Rai3, TGR : 2.468.000 spettatori (15.4%)

: 2.468.000 spettatori (15.4%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.662.000 spettatori (13.4%)

: 1.662.000 spettatori (13.4%) Rai3, Blob : 1.034.000 spettatori (5.9%)

: 1.034.000 spettatori (5.9%) Rete4, 10 Minuti : 848.000 spettatori (5.5%)

: 848.000 spettatori (5.5%) Rete4, La Promessa : 930.000 spettatori (5.3%)

: 930.000 spettatori (5.3%) Rai3, Generazione Bellezza : 915.000 spettatori (5.1%)

: 915.000 spettatori (5.1%) Rai2, Under 21 – Francia-Italia : 662.000 spettatori (4.5%)

: 662.000 spettatori (4.5%) Italia1, Grande Fratello Vip : 442.000 spettatori (3.4%)

: 442.000 spettatori (3.4%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 558.000 spettatori (3.2%)

: 558.000 spettatori (3.2%) Tv8, Foodish : 411.000 spettatori (2.5%)

: 411.000 spettatori (2.5%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 414.000 spettatori (2.5%)

: 414.000 spettatori (2.5%) La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca : 340.000 spettatori (2.4%)

: 340.000 spettatori (2.4%) Nove, Little Big Italy : 254.000 spettatori (2.3%)

: 254.000 spettatori (2.3%) Italia1, Studio Aperto Mag – Drive Up: 291.000 spettatori (2%)