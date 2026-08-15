Ascolti tv ieri venerdì 14 agosto chi ha vinto tra gli Europei di Atletica, Viva Mogol, L'Erede e Coppa Italia
Ascolti tv venerdì 14 agosto 2026, battaglia dell'Auditel in 1^ serata con Viva Mogol! che sfida L'Erede, gli Europei e la Coppa Italia
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 14 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), mentre in access prime time è dominio di Canale 5 con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che batte in modo netto L’Eredità Summer (Rai 1). In prima serata con exploit per Rai 2, grazie agli Europei di Atletica che si sono piazzati davanti a Viva Mogol! (Rai 1) e a L’Erede (Canale 5). Ai piedi del podio Non si ruba a casa dei ladri (Rete 4), seguito dal match di Coppa Italia Fiorentina-Benevento (Italia 1).
- Ascolti tv 14 agosto: chi ha vinto tra gli Europei di Atletica, L'Erede e Viva Mogol!
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 14 agosto: chi ha vinto tra gli Europei di Atletica, L’Erede e Viva Mogol!
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai2, Europei di Atletica 2026: 1.928.000 spettatori (15.6%)
- Rai1, Viva Mogol! Con i grandi della musica: 1.552.000 spettatori (17.1%)
- Canale5, L’Erede: 1.369.000 spettatori (13.7%)
Fuori dal podio:
- Rete4, Non si ruba a casa dei ladri: 602.000 spettatori (5.1%)
- Italia1, Coppa Italia Fiorentina-Benevento: 572.000 spettatori (4.8%)
- Nove, Comedy Match: 445.000 spettatori (4.1%)
- Rai3, Bugiardo seriale: 317.000 spettatori (2.6%)
- La7, Caligola’s Hidden Legacy: 227.000 spettatori (1.9%)
- Tv8, Trofeo Bortolotti – Atalanta Vs Athletic Bilbao: 109.000 spettatori (0.9%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.624.000 spettatori (27.3%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.955.000 spettatori (22.7%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.186.000 spettatori (16.5%)
Ai piedi del podio:
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 673.000 spettatori (5.2%)
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 578.000 spettatori (4.3%)
E ancora:
- La7, Barbero risponde: 446.000 spettatori (3.4%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 431.000 spettatori (3.2%)
- Rai3, L’Appartamento – Sold Out: 281.000 spettatori (2.1%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.456.000 spettatori (22.6%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.811.000 spettatori (19.8%)
- Rai3, TGR: 1.394.000 spettatori (12.6%)
- Canale5, The Wall: 1.310.000 spettatori (13.1%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.199.000 spettatori (13.9%)
- Rai2, Europei di Nuoto: 1.159.000 spettatori (11.3%)
- Rete4, La Promessa: 816.000 spettatori (6.7%)
- Rete4, 10 Minuti: 656.000 spettatori (6.2%)
- Rai3, Blob: 497.000 spettatori (4%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 (in replica): 440.000 spettatori (3.4%)
- Rai2, TGSport Sera: 429.000 spettatori (5.2%)
- Italia1, Coppa Italia – Cagliari-Arezzo: 428.000 spettatori (4.1%)
E ancora:
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 258.000 spettatori (2.2%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 229.000 spettatori (2%)
- Nove, Little Big Italy: 216.000 spettatori (2.5%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 137.000 spettatori (1.4%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 113.000 spettatori (1.4%)