Ascolti tv ieri venerdì 14 novembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Tradimento, Quarto Grado e Propaganda

Ascolti tv venerdì 14 novembre 2025, la sfida Auditel in 1^ serata con The Voice Senior contro Tradimento, Quarto Grado di Nuzzi e Propaganda Live
La Rai non ha centrato il tris nella giornata di venerdì 14 novembre per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel hanno premiato Mediaset nell’access prime time dove a vincere è stata La Ruota della Fortuna (Canale 5) che ha battuto ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è stato il programma L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece The Voice Senior (Rai 1) ha debuttato con successo finendo davanti a Tradimento (Canale 5) e Quarto Grado (Rete 4) di Gianluigi Nuzzi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 14 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, The Voice Senior: 3.297.000 spettatori (22.6%);
- Canale5, Tradimento: 2.000.000 spettatori (14.6%);
- Rete4, Quarto Grado: 973.000 spettatori (7.6%).
Fuori dal podio:
- Nove, Fratelli di Crozza: 961.000 spettatori (5.4%);
- La7, Propaganda Live: 761.000 spettatori (6.2%);
- Tv8, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno primo episodio: 708.000 spettatori (4.6%).
- Italia1, Le Iene presentano Inside: 678.000 spettatori (5.7%);
- Tv8, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno secondo episodio: 606.000 spettatori (3.2%);
- Rai3, Farwest: 397.000 spettatori (2.6%);
- Rai2, Challengers: 302.000 spettatori (1.8%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 5.270.000 spettatori (26.5%);
- Rai1, Affari Tuoi: 4.422.000 spettatori (22.2%);
- Rai1, Cinque Minuti: 3.836.000 spettatori (20.2%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.479.000 spettatori (7.4%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.423.000 spettatori (7.1%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.163.000 spettatori (5.9%);
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.067.000 spettatori (5.5%);
- Rete4, 4 di Sera prima parte: 897.000 spettatori (4.6%);
- Rete4, 4 di Sera seconda parte: 794.000 spettatori (4%);
- Tv8, Foodish: 515.000 spettatori (2.6%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 496.000 spettatori (2.5%);
- Rai2, TG2 Post: 495.000 spettatori (2.5%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.588.000 spettatori (27.8%);
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.344.000 spettatori (23.8%);
- Canale5, Avanti un Altro: 2.987.000 spettatori (19%).
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.256.000 spettatori (13.5%);
- Canale5, Avanti il Primo: 2.242.000 spettatori (17.1%);
- Rete4, La Promessa: 997.000 spettatori (5.5%);
- Rai3, Blob: 944.000 spettatori (5.3%);
- Rete4, 10 Minuti: 894.000 spettatori (5.5%)
- Rai3, Nuovi eroi: 784.000 spettatori (4.2%);
- Rai2, N.C.I.S. Los Angeles (secondo episodio): 656.000 spettatori (3.7%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 595.000 spettatori (3.4%);
- Rai2, N.C.I.S. Los Angeles (primo episodio): 575.000 spettatori (3.8%);
- Rai2, TGSport Sera: 519.000 spettatori (4.1%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 463.000 spettatori (2.7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 391.000 spettatori (2.4%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 301.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 292.000 spettatori (2.3%);
- La7, Ignoto X: 282.000 spettatori (1.9%).