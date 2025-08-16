Ascolti tv ieri venerdì 15 agosto chi ha vinto tra Il piccolo diavolo e Sotto il sole di Riccione: un flop
La sfida degli ascolti tv in prime time di venerdì 15 agosto è stata vinta da Canale 5. I dati Auditel hanno premiato il film Sotto il sole di Riccione che è risultato il programma più visto della tv generalista. Male su Rai 1 Il piccolo diavolo di Roberto Benigni. Bene invece L’incontro Trump-Putin mandato in onda da Rete 4. Tutte le altre trasmissioni sotto la soglia dei 600mila spettatori.
- Ascolti tv 15 agosto: chi ha vinto tra Il piccolo diavolo e Sotto il sole di Riccione
- I dati dell'access prime time: La Ruota della Fortuna domina
- Gli ascolti tv del preserale: Reazione a Catena davanti a Sarabanda
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, Sotto il sole di Riccione: 1.305.000 spettatori (12.7%);
- Rai1, Il piccolo diavolo: 1.016.000 spettatori (9.9%);
- Rete4, L’Incontro Trump-Putin: 674.000 spettatori (8.3%).
Fuori dal podio:
- Rai2, Con chi viaggi: 563.000 spettatori (5.2%);
- Rai3, C’era una volta in America: 505.000 spettatori (6.4%);
- Italia1, Coppa Italia Genoa – Vicenza: 490.000 spettatori (4.4%);
- La7, Il sorpasso: 345.000 spettatori (3.3%);
- Tv8, Italia’s Got Talent: 320.000 spettatori (3.4%);
- Nove, Comedy Match: 231.000 spettatori (2.8%).
Roberto Benigni protagonista de Il piccolo diavolo
Prosegue il dominio de La ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Nettamente battuto Techetechetè.
Di seguito i dati relativi all’access prime time:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.313.000 spettatori (26.6%);
- Rai1, Techetechetè: 2.042.000 spettatori (16.5%);
- Rete4, 4 di Sera News: 587.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 615.000 spettatori (4.9%) nella seconda;
Ai piedi del podio:
- Rai3, Viaggio in Italia: 452.000 spettatori (3.8%). Fin Che la Barca Va: 327.000 (2.6);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 396.000 spettatori (3.2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 301.000 spettatori (2.4%);
- La7, Il Palio di Siena – L’Attesa: 182.000 spettatori (1.8%).
Il quiz show di Rai Uno Reazione a Catena si conferma leader di fascia.
Di seguito i dati relativi al preserale:
- Rai1, Reazione a Catena: 1.870.000 spettatori (20.7%); Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.448.000 spettatori (22.9%);
- Canale5, Sarabanda – Prima sfida: 1.266.000 spettatori (15%). Sarabanda: 1.697.000 spettatori (17);
- Rai3, TGR: 1.611.000 spettatori (15%).
Fuori dal podio:
- Rete4, La Promessa: 623.000 spettatori (5.5%);
- Rai2, NCIS: 541.000 spettatori (4.8%);
- Rai3, Blob: 471.000 spettatori (4.1%);
- Italia1, Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro: 464.000 spettatori (4.7%);
- Rai2, The Rookie: 380.000 spettatori (4%);
- Nove, Cash or Trash: 329.000 spettatori (2.9%);
- Rai2, TGSport Sera: 304.000 spettatori (3.6%);
- Tv8, 4 Hotel: 148.000 spettatori (1.4%).