Ascolti tv ieri venerdì 15 maggio chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Milleunacover Sanremo e Quarto Grado
Ascolti tv venerdì 15 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata tra Grande Fratello Vip, Milleunacover Sanremo, Quarto Grado, Crozza e Propaganda Live
Nuovo duello tra Rai e Mediaset nella giornata di venerdì 15 maggio per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, in prima serata, vedono uscire vincitrice il Grande Fratello Vip su Canale 5 davanti a Milleunacover Sanremo su Rai1 e agli Internazionali di Tennis a Roma su Tv8. Nell’access prime time, successo di Affari Tuoi su La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale vince L’Eredità contro Avanti un altro. Ecco i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 15 maggio: chi ha vinto tra GF Vip e Milleunacover Sanremo
- Chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip 2026
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 15 maggio: chi ha vinto tra GF Vip e Milleunacover Sanremo
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience inclusa:
- Canale5, Grande Fratello Vip: 2.058.000 spettatori (17.6%)
- Rai1, Milleunacover Sanremo: 1.850.000 spettatori (12.8%)
- Tv8, Internazionali di Tennis a Roma: 1.425.000 spettatori (7.5%) dalle 21,52 alle 22,14 e 849.000 spettatori (5%) dalle 22,15 alle 22,56
Fuori dal podio:
- Rai2, Ore14 Sera: 1.071.000 spettatori (8.5%)
- Rete4, Quarto Grado: 946.000 spettatori (7.5%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 895.000 spettatori (5%)
- Italia1, The Amazing Spider-Man 2: 842.000 spettatori (5.5%)
- La7, Propaganda Live: 815.000 spettatori (6.1%)
- Rai3, Un colpo di fortuna: 635.000 spettatori (3.5%)
Chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip 2026
Nella puntata di venerdì 15 maggio, Raul Dumitras e Adriana Volpe si sono aggiunti all’elenco dei finalisti del Grande Fratello Vip 2026 (che include anche Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo). Renato Biancardi e Raimondo Todaro al televoto per il sesto e ultimo posto in finale.
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.345.000 spettatori (21.4%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.150.000 spettatori (20.4%)
- Rai1, Cinque minuti: 3.731.000 spettatori (19.7%)
Ai piedi del podio:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.482.000 spettatori (17.8%)
- Tv8, Internazionali di Tennis a Roma: 1.789.000 spettatori (9.8%)
- La7, Otto e mezzo: 1.344.000 spettatori (6.7%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.311.000 spettatori (6.4%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 939.000 spettatori (4.7%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 936.000 spettatori (4.9%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 827.000 spettatori (4.3%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 704.000 spettatori (3.5%)
E ancora:
- Rai2, Tg2 Post: 496.000 spettatori (2.4%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 407.000 spettatori (2%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.930.000 spettatori (24.9%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.979.000 spettatori (23.4%)
- Canale5, Avanti un altro: 2.329.000 spettatori (16.2%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 1.966.000 spettatori (12.4%)
- Canale5, Avanti il primo: 1.636.000 spettatori (14.6%)
- Rete4, La Promessa: 950.000 spettatori (5.4%)
- Rai3, Blob: 933.000 spettatori (5.4%)
- Rete4, 10 minuti: 838.000 spettatori (5.4%)
- Rai3, Kong: 784.000 spettatori (4.2%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 525.000 spettatori (3.1%)
- Tv8, SkyTennis Show: 514.000 spettatori (4.2%)
E ancora:
- Rai2, F.B.I secondo episodio: 489.000 spettatori (2.9%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 464.000 spettatori (2.8%)
- Rai2, F.B.I primo episodio: 390.000 spettatori (2.8%)
- Italia 1, Grande Fratello Vip: 357.000 spettatori (3%)
- Rai2, TGSport Sera: 330.000 spettatori (2.9%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 305.000 spettatori (2.2%)
- La7, Ignoto X: 259.000 spettatori (1.9%)
- Nove, Little Big Italy: 215.000 spettatori (2%)