Ascolti tv ieri venerdì 16 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, La Ruota dei Campioni e Quarto Grado
La Rai non ha centrato il tris nella giornata di venerdì 16 gennaio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel hanno visto la tv di Stato vincere nell’access prime time con Affari Tuoi (Rai 1) che ha sfruttato l’assenza de La Ruota della Fortuna. Nel preserale è stata L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece La Ruota dei Campioni (Canale5) di Gerry Scotti ha chiuso davanti a Tali e Quali (Rai1) di Nicola Savino. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 16 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La Ruota dei campioni
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Canale5, La Ruota dei Campioni – prima parte: 4.736.000 spettatori (23.9%)
- Canale5, La Ruota dei Campioni – seconda parte: 3.826.000 spettatori (22.7%)
- Rai1, Tali e Quali – Presentazione: 2.988.000 spettatori (15.5%)
Fuori dal podio:
- Rai1, Tali e Quali – seconda parte: 2.385.000 spettatori (17.9%).
- Italia1, Harry Potter e i doni della morte – parte II: 1.213.000 spettatori (7.2%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.088.000 spettatori (8.7%)
- Rai2, Ferrari: 926.000 spettatori (5.5%)
- La7, Propaganda Live: 827.000 spettatori (6.2%)
- Rai3, Love Affair: 461.000 spettatori (2.5%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 426.000 spettatori (2.3%)
- Tv8, Cucine da Incubo: 316.000 spettatori (1.9%)
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.952.000 spettatori (24.6%)
- Rai1, Cinque Minuti: 4.109.000 spettatori (21.4%)
- La7, Otto e Mezzo: in attesa del dato
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.402.000 spettatori (6.9%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.137.000 spettatori (5.9%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.130.000 spettatori (5.7%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera – prima parte: 981.000 spettatori (5%)
- Rete4, 4 di Sera – seconda parte: 890.000 spettatori (4.4%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 540.000 spettatori (2.7%)
- Rai2, TG2 Post: 462.000 spettatori (2.3%)
- Tv8, Celebrity Chef: 397.000 spettatori (2%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.860.000 spettatori (28.7%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.707.000 spettatori (25.9%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.729.000 spettatori (17.3%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.250.000 spettatori (13.1%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.878.000 spettatori (14.6%)
- Rete4, 10 Minuti: 1.076.000 spettatori (6.4%)
- Rai3, Blob: 1.061.000 spettatori (5.9%)
- Rete4, La Promessa: 1.021.000 spettatori (5.6%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0: 838.000 spettatori (4.4%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 798.000 spettatori (4.4%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 628.000 spettatori (3.5%)
- Rai2, 9-1-1: 517.000 spettatori (2.9%)
Poi:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 478.000 spettatori (3.2%)
- Rai2, TGSport Sera: 399.000 spettatori (3.2%)
- Nove, Little Big Italy: 361.000 spettatori (2.9%)
- Rai2, 9-1-1: Lone Star: 347.000 spettatori (2.3%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 340.000 spettatori (1.8%)
- Rai2, Il Viaggio della Torcia: 279.000 spettatori (2.1%)
- La7, Ignoto X: 245.000 spettatori (1.6%).