Ascolti tv ieri venerdì 16 ottobre, The Voice Senior batte GF Vip e Quarto Grado: dati Auditel
Ascolti tv venerdì 16 ottobre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con The Voice Senior contro Grande Fratello Vip, Quarto Grado e Propaganda Live
La Rai vince ma non completa il tris venerdì 16 ottobre per quanto riguarda la battaglia serale degli ascolti tv. I dati Auditel premiano la tv di Stato in prima serata con The Voice Senior che ha la meglio sul Grande Fratello Vip e nel preserale con Reazione a Catena che supera Caduta libera. Successo per Canale 5, invece, in access prime time, con La Ruota della Fortuna che vince il confronto diretto con Affari tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 16 ottobre: chi ha vinto tra Clerici e Blasi
- I dati dell'access prime time, il risultato di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 16 ottobre: chi ha vinto tra Clerici e Blasi
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience inclusa:
- Rai1, The Voice Senior : 3.310.000 spettatori (24%)
- Canale5, GF Vip: 1.948.000 spettatori (16.9%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.016.000 spettatori (8.1%)
Fuori dal podio:
- Nove, Fratelli di Crozza: 923.000 spettatori (5.4%)
- Italia1, Hounds of War: 788.000 spettatori (4.7%)
- La7, Propaganda Live: 786.000 spettatori (6.2%)
- Rai2, Estranei – secondo episodio: 709.000 spettatori (4.6%)
- Rai2, Estranei – primo episodio: 695.000 spettatori (3.8%)
- Rai3, Force of Nature: 435.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, Pechino Express – L’Estremo Oriente: 278.000 spettatori (1.8%)
I dati dell’access prime time, il risultato di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.399.000 spettatori (23.5%)
- Rai1, Affari Tuoi: 4.338.000 spettatori (23.2%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.559.000 spettatori (19.7%)
Ai piedi del podio:
- Rai1, Cinque minuti: 3.548.000 spettatori (19.9%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.555.000 spettatori (8.3%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.262.000 spettatori (6.7%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.091.000 spettatori (6.1%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.045.000 spettatori (5.6%)
E ancora:
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 848.000 spettatori (4.7%)
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 607.000 spettatori (3.2%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 658.000 spettatori (3.6%)
- Rai2, Tg2 Post: 473.000 spettatori (2.5%)
- Tv8, Foodish: 447.000 spettatori (2.4%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.940.000 spettatori (25.6%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.733.000 spettatori (23%)
- Rai3, TGR: 2.284.000 spettatori (14.6%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Caduta Libera: 2.186.000 spettatori (15.9%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.486.000 spettatori (14.4%)
- Rete4, La Promessa: 1.039.000 spettatori (6.1%)
- Rete4, 10 Minuti: 937.000 spettatori (6.3%)
- Rai3, Blob: 936.000 spettatori (5.5%)
- Rai3, Fin che la barca va: 828.000 spettatori (4.7%)
- Rai2, Blue Bloods – secondo episodio: 754.000 spettatori (4.5%)
- Rai2, Blue Bloods – primo episodio: 619.000 spettatori (4.5%)
E ancora:
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 472.000 spettatori (2.8%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 425.000 spettatori (3.2%)
- Rai2, TGSportSera: 408.000 spettatori (4%)
- Italia1, GF Vip: 378.000 spettatori (3.3%)
- Tv8, Foodish: 348.000 spettatori (2.2%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 334.000 spettatori (2.2%)
- La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 331.000 spettatori (2.6%)
- Nove, Little Big Italy: 199.000 spettatori (2.4%).