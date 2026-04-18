Ascolti tv ieri venerdì 17 aprile chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Dalla Strada al Palco e Quarto Grado
Ascolti tv venerdì 17 aprile 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con il Grande Fratello Vip, Dalla Strada al Palco, Quarto Grado, Crozza e Propaganda
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 17 aprile per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel vedono vincitrice la tv di Stato su Mediaset in prima serata con Dalla Strada al Palco (che ha la meglio sul Grande Fratello Vip, ma non in termini di share) e nel preserale con L’Eredità (che supera Avanti un altro), ma in access prime time Gerry Scotti su Canale 5 batte tutti con La Ruota della Fortuna vincendo il confronto diretto con Affari Tuoi. Ecco i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 17 aprile: chi ha vinto tra GF Vip e Dalla Strada al Palco
- Chi è il primo finalista del Grande Fratello Vip
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 17 aprile: chi ha vinto tra GF Vip e Dalla Strada al Palco
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience inclusa:
- Rai1, Dalla Strada al Palco Special: 2.338.000 spettatori (16.7%)
- Canale5, Grande Fratello Vip: 1.968.000 spettatori (17.3%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.185.000 spettatori (9.4%)
Fuori dal podio:
- Nove, Fratelli di Crozza: 1.071.000 spettatori (6.1%)
- La7, Propaganda Live: 893.000 spettatori (6.9%)
- Rai2, Delitti in Paradiso: 888.000 spettatori (4.9%)
- Rai2, Oltre il Paradiso: 790.000 spettatori (5.6%)
- Italia1, Spider-man: Homecoming: 781.000 spettatori (5.1%)
- Rai3, Vespucci – Il viaggio più lungo: 678.000 spettatori (3.9%)
- Tv8, Masterchef: 380.000 spettatori (2.8%)
Chi è il primo finalista del Grande Fratello Vip
Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 17 aprile è stata proclamata la prima finalista di questa edizione: si tratta di Antonella Elia.
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.623.000 spettatori (23.8%)
- Rai1, Affari Tuoi: 4.552.000 spettatori (23.4%)
- Rai1, Cinque minuti: 4.084.000 spettatori (22.9%)
Ai piedi del podio:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.629.000 spettatori (19.6%)
- La7, Otto e mezzo: 1.711.000 spettatori (8.9%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.450.000 spettatori (7.4%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.062.000 spettatori (5.6%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.050.000 spettatori (5.8%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 962.000 spettatori (5.3%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 794.000 spettatori (4.1%)
E ancora:
- Rai2, Tg2 Post: 574.000 spettatori (2.9%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 451.000 spettatori (2.4%)
- Tv8, Foodish: 364.000 spettatori (1.9%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.154.000 spettatori (29.2%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.773.000 spettatori (25.2%)
- Canale5, Avanti un altro: 2.316.000 spettatori (18.2%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.018.000 spettatori (13.9%)
- Canale5, Avanti il primo: 1.679.000 spettatori (17.3%)
- Rete4, La Promessa: 1.026.000 spettatori (6.3%)
- Rete4, 10 minuti: 895.000 spettatori (6.4%)
- Rai3, Blob: 871.000 spettatori (5.4%)
- Rai3, Kong: 837.000 spettatori (4.8%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 577.000 spettatori (3.7%)
- Rai2, F.B.I secondo episodio: 540.000 spettatori (3.4%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 517.000 spettatori (3.2%)
E ancora:
- Rai2, F.B.I primo episodio: 409.000 spettatori (3.3%)
- Rai2, TGSport Sera: 333.000 spettatori (3.5%)
- Italia 1, Grande Fratello Vip: 299.000 spettatori (2.9%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 298.000 spettatori (2.5%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 266.000 spettatori (1.8%)
- La7, Ignoto X: 208.000 spettatori (1.8%)
- Nove, Little Big Italy: 203.000 spettatori (2.2%).