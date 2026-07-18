Ascolti tv ieri venerdì 17 luglio chi ha vinto tra Tim Summer Hits, L'Erede e Quarto grado
Ascolti tv venerdì 17 luglio 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con Tim Summer Hits, L'Erede, Quarto Grado, Crozza e Le Fate Ignoranti
Nuova sfida tra Rai e Mediaset nella giornata di venerdì 17 luglio per quanto riguarda gli ascolti tv. I dati Auditel, in prima serata, premiano la tv di Stato con il successo di Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu su Rai1, che chiude davanti a L’erede e Quarto Grado. Nell’access prime time vittoria per La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale Reazione a catena supera The Wall. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 17 luglio: chi ha vinto tra Tim Summer Hits e L'erede
- I dati dell'access prime time, i numeri de La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e The Wall
Ascolti tv 17 luglio: chi ha vinto tra Tim Summer Hits e L’erede
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Tim Summer Hits: 2.047.000 spettatori (19.4%)
- Canale5, L’erede: 1.474.000 spettatori (14.1%)
- Rete4, Quarto Grado: 885.000 spettatori (9.2%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Chicago Fire: 788.000 spettatori (6.6%)
- La7, Le Fate Ignoranti: 501.000 spettatori (3.9%)
- Rai3, La famiglia Leroy: 490.000 spettatori (3.8%)
- Nove, I migliori Fratelli di Crozza: 414.000 spettatori (3.3%)
- Rai2, Noi: 304.000 spettatori (2.5%)
- Tv8, I delitti del BarLume: 312.000 spettatori (2.5%).
I dati dell’access prime time, i numeri de La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.536.000 spettatori (25%)
- Rai1, Affari tuoi mundial: 3.074.000 spettatori (21.8%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 2.743.000 spettatori (20.2%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.122.000 spettatori (7.9%)
- La7, In onda: 1.094.000 spettatori (7.8%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 779.000 spettatori (5.8%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 687.000 spettatori (4.9%)
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 583.000 spettatori (4.1%)
E ancora:
- Rai2, Tg2 Post: 387.000 spettatori (2.7%)
- Nove, Cash or Trash?: 375.000 spettatori (2.7%)
- Tv8, Foodish: 367.000 spettatori (2.6%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a catena: 2.916.000 spettatori (25.8%)
- Rai1, Reazione a catena – L’intesa vincente: 2.040.000 spettatori (21.9%)
- Rai3, TGR: 1.857.000 spettatori (16.1%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall: 1.741.000 spettatori (16.9%)
- Canale5, The Wall – I protagonisti: 1.347.000 spettatori (15.7%)
- Rai3, Blob: 788.000 spettatori (6.2%)
- Rete4, La Promessa: 731.000 spettatori (5.9%)
- Rai3, Via dei matti n° 0: 711.000 spettatori (5.3%)
E ancora:
- Italia1, CSI: 375.000 spettatori (3%)
- Rai2, Blue Bloods: 366.000 spettatori (3%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 342.000 spettatori (3.5%)
- Rai2, Italia chiama America: 331.000 spettatori (3.4%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 296.000 spettatori (2.5%)
- Nove, Cash or Trash?: 285.000 spettatori (2.3%)
- Nove, Little Big Italy: 216.000 spettatori (2.6%)
- La7, Grantchester: 86.000 spettatori (1%) col primo episodio e 99.000 spettatori (1%) col secondo