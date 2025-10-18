Ascolti tv ieri venerdì 17 ottobre chi ha vinto tra Tale e Quale, Tradimento, Gianluigi Nuzzi e Crozza
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 17 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece èTale e Quale Show (Rai 1) con Carlo Conti a finire davanti a Tradimento (Canale 5) e Quarto Grado (Rete4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Propaganda Live (La7) con Diego Bianchi e Colombiana (Italia1), Piazzapulita (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1,Tale e Quale Show: 2.910.000 spettatori (19.6%);
- Canale5, Tradimento: 2.064.000 spettatori (14.9%);
- Rete4 – Quarto Grado: 1.156.000 spettatori (8.7%).
Fuori dal podio:
- La7, Propaganda Live: 892.000 spettatori (6.8%);
- Italia1, Colombiana: 1.014.000 spettatori (6.0%);
- Nove, Fratelli di Crozza: 1.036.000 spettatori (6.0%);
- Rai3, FarWest: 548.000 spettatori (3.7%);
- Rai2, Quelli che mi vogliono morto: 604.000 spettatori (3.5%);
- Tv8, Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo: 446.000 spettatori (2.8%);
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.783.000 spettatori (24.6%)
- Rai1, Affari Tuoi: 4.384.000 spettatori (22.4%)
- Rai1, Cinque Minuti: 3.623.000 spettatori (19.8%)
Ai piedi del podio:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.563.000 spettatori (18.8%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.883.000 spettatori (9.7%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.461.000 spettatori (7.5%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.323.000 spettatori (7%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.109.000 spettatori (5.7%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 932.000 spettatori (5%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 796.000 spettatori (4.1%)
- Tv8, Foodish: 564.000 spettatori (3%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 536.000 spettatori (2.8%)
- Rai2, TG2 Post: 465.000 spettatori (2.4%)
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 4.224.000 spettatori (26.3%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.821.000 spettatori (22.4%)
- Canale5, Avanti un Altro: 2.755.000 spettatori (18.9%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo: 1.756.000 spettatori (15.6%)
- Rai3, TGR: 2.282.000 spettatori (14%)
- Rete4, 10 Minuti: 1.018.000 spettatori (6.4%)
- Rete4, La Promessa: 950.000 spettatori (5.4%)
- Rai3, Blob: 917.000 spettatori (5.2%)
- Rai3, Fin Che la Barca Va: 926.000 spettatori (5.1%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 516.000 spettatori (3.1%)
- Rai2, N.C.I.S. Hawai’i (secondo episodio): 532.000 spettatori (3.1%)
- Rai2, N.C.I.S. Hawai’i (primo episodio): 408.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 398.000 spettatori (2.5%)
- Rai2, TGSport Sera: 453.000 spettatori (4.1%)
- Italia1, C.S.I. Miami: 535.000 spettatori (3.2%)
- Italia1, Sport Mediaset Mag: 305.000 spettatori (2.2%)
- La7, Ignoto X: 260.000 spettatori (1.9%)
- Nove, Little Big Italy: 268.000 spettatori (2.7%)