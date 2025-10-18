Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 17 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece èTale e Quale Show (Rai 1) con Carlo Conti a finire davanti a Tradimento (Canale 5) e Quarto Grado (Rete4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Propaganda Live (La7) con Diego Bianchi e Colombiana (Italia1), Piazzapulita (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 17 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale, Tradimento, Quarto Grado e Fratelli di Crozza

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Tale e Quale Show : 2.910.000 spettatori (19.6%);

: 2.910.000 spettatori (19.6%); Canale5, Tradimento : 2.064.000 spettatori (14.9%);

: 2.064.000 spettatori (14.9%); Rete4 – Quarto Grado: 1.156.000 spettatori (8.7%).

Fuori dal podio:

La7, Propaganda Live : 892.000 spettatori (6.8%);

: 892.000 spettatori (6.8%); Italia1, Colombiana : 1.014.000 spettatori (6.0%);

: 1.014.000 spettatori (6.0%); Nove, Fratelli di Crozza : 1.036.000 spettatori (6.0%);

: 1.036.000 spettatori (6.0%); Rai3, FarWest : 548.000 spettatori (3.7%);

: 548.000 spettatori (3.7%); Rai2, Quelli che mi vogliono morto : 604.000 spettatori (3.5%);

: 604.000 spettatori (3.5%); Tv8, Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo: 446.000 spettatori (2.8%);

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.783.000 spettatori (24.6%)

: 4.783.000 spettatori (24.6%) Rai1, Affari Tuoi : 4.384.000 spettatori (22.4%)

: 4.384.000 spettatori (22.4%) Rai1, Cinque Minuti: 3.623.000 spettatori (19.8%)

Ai piedi del podio:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.563.000 spettatori (18.8%)

: 3.563.000 spettatori (18.8%) La7, Otto e Mezzo : 1.883.000 spettatori (9.7%)

: 1.883.000 spettatori (9.7%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.461.000 spettatori (7.5%)

: 1.461.000 spettatori (7.5%) Rai3 , Il Cavallo e la Torre : 1.323.000 spettatori (7%)

: 1.323.000 spettatori (7%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.109.000 spettatori (5.7%)

: 1.109.000 spettatori (5.7%) Rete4, 4 di Sera (prima parte) : 932.000 spettatori (5%)

: 932.000 spettatori (5%) Rete4, 4 di Sera (seconda parte) : 796.000 spettatori (4.1%)

: 796.000 spettatori (4.1%) Tv8, Foodish : 564.000 spettatori (3%)

: 564.000 spettatori (3%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 536.000 spettatori (2.8%)

: 536.000 spettatori (2.8%) Rai2, TG2 Post: 465.000 spettatori (2.4%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 4.224.000 spettatori (26.3%)

: 4.224.000 spettatori (26.3%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.821.000 spettatori (22.4%)

: 2.821.000 spettatori (22.4%) Canale5, Avanti un Altro: 2.755.000 spettatori (18.9%)

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo : 1.756.000 spettatori (15.6%)

: 1.756.000 spettatori (15.6%) Rai3, TGR : 2.282.000 spettatori (14%)

: 2.282.000 spettatori (14%) Rete4, 10 Minut i: 1.018.000 spettatori (6.4%)

i: 1.018.000 spettatori (6.4%) Rete4, La Promessa : 950.000 spettatori (5.4%)

: 950.000 spettatori (5.4%) Rai3, Blob : 917.000 spettatori (5.2%)

: 917.000 spettatori (5.2%) Rai3, Fin Che la Barca Va : 926.000 spettatori (5.1%)

: 926.000 spettatori (5.1%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 516.000 spettatori (3.1%)

: 516.000 spettatori (3.1%) Rai2, N.C.I.S. Hawai’i (secondo episodio) : 532.000 spettatori (3.1%)

: 532.000 spettatori (3.1%) Rai2, N.C.I.S. Hawai’i (primo episodio) : 408.000 spettatori (2.9%)

: 408.000 spettatori (2.9%) Tv8, 4 Ristoranti : 398.000 spettatori (2.5%)

: 398.000 spettatori (2.5%) Rai2, TGSport Sera : 453.000 spettatori (4.1%)

: 453.000 spettatori (4.1%) Italia1, C.S.I. Miami : 535.000 spettatori (3.2%)

: 535.000 spettatori (3.2%) Italia1, Sport Mediaset Mag : 305.000 spettatori (2.2%)

: 305.000 spettatori (2.2%) La7, Ignoto X : 260.000 spettatori (1.9%)

: 260.000 spettatori (1.9%) Nove, Little Big Italy: 268.000 spettatori (2.7%)