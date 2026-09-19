NOTIZIE
Temi Caldi:

Ascolti tv ieri venerdì 18 settembre chi ha vinto tra BYD Music Awards, L'Erede e Quarto Grado

Ascolti tv venerdì 18 settembre 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con BYD Music Awards contro L'Erede e Quarto Grado

Aggiornato: 4 min di lettura

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Rai vince ma non centra il tris nella giornata di venerdì 18 settembre per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato in prima serata con il successo di BYD Music Awards con Carlo Conti e Vanessa Incontrada contro L’Erede e Quarto Grado, oltre che nel preserale con Reazione a catena che supera Caduta libera. In access prime time, invece, a conquistare la vittoria è La Ruota della Fortuna, che ha la meglio su Affari tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 18 settembre: chi ha vinto tra BYD Music Awards e Quarto Grado

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

  • Rai1, BYD Music Awards 2.213.000 spettatori (18.7%)
  • Canale5, L’Erede: 1.433.000 spettatori (12.9%)
  • Rete4, Quarto Grado: 939.000 spettatori (8.6%)

Fuori dal podio:

  • La7, Propaganda Live: 834.000 spettatori (7.3%)
  • Italia1, CIA: 733.000 spettatori (5.2%)
  • Rai2, L’Ispettore Coliandro: 619.000 spettatori (4.1%)
  • Rai3, Fidanzata in affitto: 581.000 spettatori (3.7%)
  • Nove, Osteria Giacobazzi: 468.000 spettatori (3.2%)
  • Tv8, Pechino Express – L’Estremo Oriente: 272.000 spettatori (2.9%)
auditel ascolti tv ieri venerdì 18 settembreANSA
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna.

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.446.000 spettatori (25%)
  • Rai1, Affari Tuoi: 4.029.000 spettatori (22.5%)
  • Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.566.000 spettatori (20.2%)

Ai piedi del podio:

  • La7, Otto e Mezzo: 1.504.000 spettatori (8.4%)
  • Rai3, Un Posto al Sole: 1.310.000 spettatori (7.3%)
  • Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.003.000 spettatori (5.8%)

E ancora:

  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 980.000 spettatori (5.5%)
  • Rete4, Realpolitik (prima parte): 761.000 spettatori (4.4%)
  • Rete4, Realpolitik (seconda parte): 617.000 spettatori (3.4%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 454.000 spettatori (2.5%)
  • Tv8, Foodish: 356.000 spettatori (2%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, Reazione a Catena: 3.766.000 spettatori (26.6%)
  • Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.404.000 spettatori (22.3%)
  • Rai3, TGR: 2.228.000 spettatori (15.4%)

Fuori dal podio:

  • Canale5, Caduta Libera: 1.784.000 spettatori (14.2%)
  • Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.237.000 spettatori (12.9%)
  • Rete4, La Promessa: 926.000 spettatori (5.8%)
  • Rai3, Blob: 885.000 spettatori (5.5%)
  • Rete4, 10 Minuti: 869.000 spettatori (6.4%)
  • Rai3, Il Provinciale: 735.000 spettatori (4.4%)
  • Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 647.000 spettatori (4.1%)

E ancora:

  • Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 487.000 spettatori (3.1%)
  • Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 473.000 spettatori (3.9%)
  • Rai2, TGSport Sera: 402.000 spettatori (4.3%)
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 346.000 spettatori (2.9%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 396.000 spettatori (2.5%)
  • Nove, Little Big Italy: 252.000 spettatori (2.8%)
  • Tv8, 4 Ristoranti: 288.000 spettatori (2%)
  • La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 257.000 spettatori (2.2%).

auditel ascolti tv ieri venerdì 18 settembre ANSA

Leggi anche

Suzuki

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo