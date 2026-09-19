Ascolti tv ieri venerdì 18 settembre chi ha vinto tra BYD Music Awards, L'Erede e Quarto Grado
Ascolti tv venerdì 18 settembre 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con BYD Music Awards contro L'Erede e Quarto Grado
La Rai vince ma non centra il tris nella giornata di venerdì 18 settembre per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato in prima serata con il successo di BYD Music Awards con Carlo Conti e Vanessa Incontrada contro L’Erede e Quarto Grado, oltre che nel preserale con Reazione a catena che supera Caduta libera. In access prime time, invece, a conquistare la vittoria è La Ruota della Fortuna, che ha la meglio su Affari tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 18 settembre: chi ha vinto tra BYD Music Awards e Quarto Grado
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 18 settembre: chi ha vinto tra BYD Music Awards e Quarto Grado
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, BYD Music Awards 2.213.000 spettatori (18.7%)
- Canale5, L’Erede: 1.433.000 spettatori (12.9%)
- Rete4, Quarto Grado: 939.000 spettatori (8.6%)
Fuori dal podio:
- La7, Propaganda Live: 834.000 spettatori (7.3%)
- Italia1, CIA: 733.000 spettatori (5.2%)
- Rai2, L’Ispettore Coliandro: 619.000 spettatori (4.1%)
- Rai3, Fidanzata in affitto: 581.000 spettatori (3.7%)
- Nove, Osteria Giacobazzi: 468.000 spettatori (3.2%)
- Tv8, Pechino Express – L’Estremo Oriente: 272.000 spettatori (2.9%)
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.446.000 spettatori (25%)
- Rai1, Affari Tuoi: 4.029.000 spettatori (22.5%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.566.000 spettatori (20.2%)
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.504.000 spettatori (8.4%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.310.000 spettatori (7.3%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.003.000 spettatori (5.8%)
E ancora:
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 980.000 spettatori (5.5%)
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 761.000 spettatori (4.4%)
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 617.000 spettatori (3.4%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 454.000 spettatori (2.5%)
- Tv8, Foodish: 356.000 spettatori (2%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.766.000 spettatori (26.6%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.404.000 spettatori (22.3%)
- Rai3, TGR: 2.228.000 spettatori (15.4%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Caduta Libera: 1.784.000 spettatori (14.2%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.237.000 spettatori (12.9%)
- Rete4, La Promessa: 926.000 spettatori (5.8%)
- Rai3, Blob: 885.000 spettatori (5.5%)
- Rete4, 10 Minuti: 869.000 spettatori (6.4%)
- Rai3, Il Provinciale: 735.000 spettatori (4.4%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 647.000 spettatori (4.1%)
E ancora:
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 487.000 spettatori (3.1%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 473.000 spettatori (3.9%)
- Rai2, TGSport Sera: 402.000 spettatori (4.3%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 346.000 spettatori (2.9%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 396.000 spettatori (2.5%)
- Nove, Little Big Italy: 252.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 288.000 spettatori (2%)
- La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 257.000 spettatori (2.2%).