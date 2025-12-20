Ascolti tv ieri venerdì 19 dicembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Io sono Farah, Quarto grado, Supercoppa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Rai ha conquistato prima serata e preserale nella giornata di venerdì 19 dicembre per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel hanno premiato la Tv di Stato con la finale di The Voice Senior 2025 che ha superato Io sono Farah + La notte del cuore e Supercoppa Italiana Live e con L’Eredità che ha sconfitto Caduta libera, mentre la rete guidata da Pier Silvio Berlusconi ha vinto nell’access prime time con La Ruota della Fortuna che ha battuto ancora Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 19 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah + La notte del cuore

Ecco i dati Auditel della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, Total Audience compresa:

Rai1, The Voice Senior : 3.054.000 spettatori (22.7%);

: 3.054.000 spettatori (22.7%); Canale5, Io sono Farah + La notte del cuore : 1.929.000 spettatori (14.8%);

: 1.929.000 spettatori (14.8%); Italia1, Supercoppa Italiana Live: 1.240.000 spettatori (7.8%).

Fuori dal podio:

Rete4, Quarto Grado : 1.151.000 spettatori (8.9%);

: 1.151.000 spettatori (8.9%); Rai2, Mulan : 953.000 spettatori (5.6%);

: 953.000 spettatori (5.6%); Nove, I migliori Fratelli di Crozza : 546.000 spettatori (3.3%);

: 546.000 spettatori (3.3%); La7, Propaganda Live Best : 398.000 spettatori (3%);

: 398.000 spettatori (3%); Tv8, Skyfall : 384.000 spettatori (2.5%);

: 384.000 spettatori (2.5%); Rai3, Pupi Avanti – Che cinema la vita!: 251.000 spettatori (1.4%).

Antonella Clerici, conduttrice di The Voice Senior.

Chi ha vinto The Voice Senior 2025

Venerdì 19 dicembre si è conclusa l’edizione 2025 di The Voice Senior. A trionfare è stato Francesco De Siena, 60enne musicista di Morciano di Leuca, del team Nek.

I dati dell’access prime time, i risultati di Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.884.000 spettatori (24.5%);

: 4.884.000 spettatori (24.5%); Rai1, Affari Tuoi : 4.033.000 spettatori (20.3%);

: 4.033.000 spettatori (20.3%); Italia1, Bologna-Inter: 3.583.000 spettatori (18.6%).

Ai piedi del podio:

Rai1, Cinque Minuti : 3.222.000 spettatori (16.9%);

: 3.222.000 spettatori (16.9%); La7, Otto e Mezzo : 1.373.000 spettatori (7%);

: 1.373.000 spettatori (7%); Rai3, Un Posto al Sole : 1.319.000 spettatori (6.6%);

: 1.319.000 spettatori (6.6%); Rai3, Il Cavallo e la Torre : 974.000 spettatori (5%);

: 974.000 spettatori (5%); Rete4, 4 di Sera prima parte : 690.000 spettatori (3.6%);

: 690.000 spettatori (3.6%); Rete4, 4 di Sera seconda parte : 606.000 spettatori (3%);

: 606.000 spettatori (3%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 499.000 spettatori (2.5%);

: 499.000 spettatori (2.5%); Rai2, Tg2 Post : 401.000 spettatori (2%);

: 401.000 spettatori (2%); Tv8, Foodish: 363.000 spettatori (1.9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.209.000 spettatori (26.5%);

: 4.209.000 spettatori (26.5%); Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.099.000 spettatori (23.2%);

: 3.099.000 spettatori (23.2%); Canale5, Caduta libera: 2.569.000 spettatori (17.5%).

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.707.000 spettatori (14%);

: 1.707.000 spettatori (14%); Rai3, TGR : 2.241.000 spettatori (13.9%);

: 2.241.000 spettatori (13.9%); Rete4, La Promessa : 1.014.000 spettatori (5.8%);

: 1.014.000 spettatori (5.8%); Rete4, 10 Minuti : 907.000 spettatori (5.9%);

: 907.000 spettatori (5.9%); Rai3, Blob : 903.000 spettatori (5.1%);

: 903.000 spettatori (5.1%); Rai3, Nuovi eroi : 783.000 spettatori (4.2%);

: 783.000 spettatori (4.2%); Nove, Cash or Trash: 733.000 spettatori (4.1%);

733.000 spettatori (4.1%); Italia1, Supercoppa Italiana Live : 422.000 spettatori (3.1%);

: 422.000 spettatori (3.1%); Nove, Little Big Italy: 375.000 spettatori (3%);

375.000 spettatori (3%); La7, Ignoto X : 263.000 spettatori (1.9%);

: 263.000 spettatori (1.9%); Tv8, Love Bugs: 160.000 spettatori (0.9%).