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Ascolti tv ieri venerdì 19 giugno chi ha vinto tra Mondiali 2026, Quarto Grado, Propaganda Live e Sissi

Ascolti tv venerdì 19 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Mondiali 2026 che affronta Quarto Grado, Propaganda Live e Sissi

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Luca Bucceri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 19 giugno per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di  Cologno nell’access prime time, dove La Ruota della Fortuna (Canale 5) sfrutta l’assenza di Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, Reazione a Catena (Rai 1) si conferma davanti ad Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, USA-Australia dei Mondiali 2026 (Rai 1) finisce davanti a L’Erede (Canale 5) e Quarto Grado (Rete 4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Sissi (Rai3), Indiana Jones (Italia1), Noi (Rai2), Propaganda Live – Best (La7), I Migliori Fratelli di Crozza (Nove) e I delitti del BarLume (Tv8) . Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 19 giugno: chi ha vinto tra Mondiali 2026, Quarto Grado, Propaganda Live e Sissi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Rai1, Mondiali 2026 – USA-Australia: 3.384.000 spettatori (22,4%).
  • Canale5, L’Erede: 1.530.000 spettatori (13,4%)
  • Rete4, Quarto Grado: 1.182.000 spettatori (11,4%)

Fuori dal podio:

  • Rai3, Sissi – La giovane imperatrice: 816.000 spettatori (5,4%).
  • Italia1, Indiana Jones e il tempio maledetto: 707.000 spettatori (5,2%).
  • Rai2, Noi: 554.000 spettatori (4%).
  • La7, Propaganda Live – Best: 378.000 spettatori (3,4%).
  • Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 369.000 spettatori (2,7%).
  • Tv8, I delitti del BarLume – E allora zumba!: 306.000 spettatori (2,3%)
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Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.307.000 spettatori (26,8%)
  • Rai1, Cinque Minuti: 3.188.000 spettatori (22%)
  • La7, Otto e Mezzo: 1.385.000 spettatori (8,8%)

Ai piedi del podio:

  • Rai3, Un Posto al Sole: 1.209.000 spettatori (7,7%)
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 851.000 spettatori (5,5%)
  • Rete4, 4 di Sera News: 834.000 spettatori (5,7%) nella prima parte, 704.000 spettatori (4,4%) nella seconda parte.

E ancora:

  • Rai2, TG2 Post: 551.000 spettatori (3,4%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 452.000 spettatori (2,9%)
  • Tv8, Celebrity Chef: 319.000 spettatori (2%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, Reazione a Catena: 3.261.000 spettatori (27%)
  • Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.363.000 spettatori (24,3%)
  • Canale5, Avanti un Altro: 1.847.000 spettatori (16,9%)

Fuori dal podio:

  • Canale5, Avanti il Primo: 1.363.000 spettatori (16%)
  • Rai3, TGR: 1.624.000 spettatori (13,2%)
  • Rete4, 10 Minuti: 800.000 spettatori (6,8%)
  • Rete4, La Promessa: 870.000 spettatori (6,4%)
  • Italia1, Hawaii Five-0: 441.000 spettatori (3,4%)
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 345.000 spettatori (3,4%)

E ancora:

  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 389.000 spettatori (3%)
  • Rai2, Italia Chiama America: 285.000 spettatori (2,9%)
  • Nove, Little Big Italy: 216.000 spettatori (2,6%)
  • La7, Ignoto X: 257.000 spettatori (2,5%)
  • Tv8, 4 Ristoranti: 267.000 spettatori (2,1%)
  • Rai2, Blue Bloods: 289.000 spettatori (2,2%)

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