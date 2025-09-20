Ascolti tv ieri venerdì 19 settembre chi ha vinto tra Antonella Clerici, Gianluigi Nuzzi e Diego Bianchi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La battaglia degli ascolti tv nella giornata di venerdì 19 settembre vede Rai 1 aggiudicarsi il primo posto: i dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato con Jukebox – La Notte delle Hit. Secondo posto per Tradimento su Canale 5 e terzo posto per Quarto Grado su Rete 4. I dati dell’access prime time mostrano Canale 5 in pole position con La Ruota della Fortuna. A seguire Rai 1 con Affari Tuoi e, di nuovo, Canale 5 con Gira La Ruota della Fortuna. Il preserale è tutto della Rai: A Reazione a Catena su Rai 1 segue Reazione a Catena – L’Intesa Vincente sulla stessa rete, mentre il podio lo chiude Rai 3 con il TGR. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 19 settembre: chi ha vinto tra Jukebox, Tradimento e Quarto Grado

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Jukebox – La Notte delle Hit : 2.153.000 spettatori (15,9%);

: 2.153.000 spettatori (15,9%); Canale 5, Tradimento : 1.986.000 spettatori (15,4%);

: 1.986.000 spettatori (15,4%); Rete 4, Quarto Grado: 1.001.000 spettatori (8,4%).

Fuori dal podio:

La7, Propaganda Live : 842.000 spettatori (7,3%);

: 842.000 spettatori (7,3%); Italia 1, Citadel : 667.000 spettatori (4,3%);

: 667.000 spettatori (4,3%); Nove, Giorgio Panariello – La Favola Mia : 660.000 spettatori (4,4%);

: 660.000 spettatori (4,4%); Rai2, Race for Glory – Audi vs Lancia : 622.000 spettatori (4,1%);

: 622.000 spettatori (4,1%); Tv8, Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo : 546.000 spettatori (3,8%);

: 546.000 spettatori (3,8%); Rai 3, Kabul: 363.000 spettatori (2,3%).

ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.335.000 spettatori (24,5%);

: 4.335.000 spettatori (24,5%); Rai 1, Affari Tuoi : 3.807.000 spettatori (21,5%);

: 3.807.000 spettatori (21,5%); Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.333.000 spettatori (19,5%).

Fuori dal podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.393.000 spettatori (7,8%);

: 1.393.000 spettatori (7,8%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.261.000 spettatori (7,1%);

: 1.261.000 spettatori (7,1%); Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 981.000 spettatori (5,6%);

: 981.000 spettatori (5,6%); Rete 4, 4 di Sera (prima parte) : 881.000 spettatori (5,1%);

: 881.000 spettatori (5,1%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 778.000 spettatori (4,6%);

: 778.000 spettatori (4,6%); Rete 4, 4 di Sera (seconda parte) : 697.000 spettatori (3.9%);

: 697.000 spettatori (3.9%); Rai 2, TG2 Post : 515.000 spettatori (2,9%);

: 515.000 spettatori (2,9%); Tv8, Foodish : 510.000 spettatori (2,9%);

: 510.000 spettatori (2,9%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 473.000 spettatori (2,7%).

Gli ascolti tv del preserale, lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.467.000 spettatori (26%);

: 3.467.000 spettatori (26%); Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.263.000 spettatori (22,5%);

: 2.263.000 spettatori (22,5%); Rai 3, TGR: 2.002.000 spettatori (14,5%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Avanti un Altro : 1.878.000 spettatori (15,7%);

: 1.878.000 spettatori (15,7%); Canale 5, Avanti il Primo : 1.222.000 spettatori (13,7%);

: 1.222.000 spettatori (13,7%); Rete 4, La Promessa : 833.000 spettatori (5,4%);

: 833.000 spettatori (5,4%); Rai 3, Blob : 771.000 spettatori (5%);

: 771.000 spettatori (5%); Rete 4, 10 Minuti : 670.000 spettatori (5,2%);

: 670.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Riserva Indiana : 606.000 spettatori (3,7%);

: 606.000 spettatori (3,7%); Italia 1, C.S.I. Miami : 597.000 spettatori (4%);

: 597.000 spettatori (4%); Rai 2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 595.000 spettatori (3,9%);

: 595.000 spettatori (3,9%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 531.000 spettatori (3,5%);

: 531.000 spettatori (3,5%); Italia 1, Sport Mediaset Mag : 431.000 spettatori (4%);

: 431.000 spettatori (4%); Rai 2, The Rookie : 403.000 spettatori (3,5%);

: 403.000 spettatori (3,5%); Tv8, 4 Ristoranti : 352.000 spettatori (2,6%);

: 352.000 spettatori (2,6%); Rai 2, TGSport Sera : 319.000 (3,7%);

: 319.000 (3,7%); Nove, Little Big Italy : 252.000 (2,9%);

: 252.000 (2,9%); La7, Ignoto X: 149.000 spettatori (1,4%).