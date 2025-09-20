Ascolti tv ieri venerdì 19 settembre chi ha vinto tra Antonella Clerici, Gianluigi Nuzzi e Diego Bianchi
Ascolti tv giovedì 19 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Jukebox contro Tradimento, Quarto Grado, Propaganda Live e Giorgio Panariello
La battaglia degli ascolti tv nella giornata di venerdì 19 settembre vede Rai 1 aggiudicarsi il primo posto: i dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato con Jukebox – La Notte delle Hit. Secondo posto per Tradimento su Canale 5 e terzo posto per Quarto Grado su Rete 4. I dati dell’access prime time mostrano Canale 5 in pole position con La Ruota della Fortuna. A seguire Rai 1 con Affari Tuoi e, di nuovo, Canale 5 con Gira La Ruota della Fortuna. Il preserale è tutto della Rai: A Reazione a Catena su Rai 1 segue Reazione a Catena – L’Intesa Vincente sulla stessa rete, mentre il podio lo chiude Rai 3 con il TGR. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 19 settembre: chi ha vinto tra Jukebox, Tradimento e Quarto Grado
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Jukebox – La Notte delle Hit: 2.153.000 spettatori (15,9%);
- Canale 5, Tradimento: 1.986.000 spettatori (15,4%);
- Rete 4, Quarto Grado: 1.001.000 spettatori (8,4%).
Fuori dal podio:
- La7, Propaganda Live: 842.000 spettatori (7,3%);
- Italia 1, Citadel: 667.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Giorgio Panariello – La Favola Mia: 660.000 spettatori (4,4%);
- Rai2, Race for Glory – Audi vs Lancia: 622.000 spettatori (4,1%);
- Tv8, Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo: 546.000 spettatori (3,8%);
- Rai 3, Kabul: 363.000 spettatori (2,3%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.335.000 spettatori (24,5%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.807.000 spettatori (21,5%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.333.000 spettatori (19,5%).
Fuori dal podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.393.000 spettatori (7,8%);
- Rai 3, Un Posto al Sole: 1.261.000 spettatori (7,1%);
- Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 981.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 4 di Sera (prima parte): 881.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 778.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, 4 di Sera (seconda parte): 697.000 spettatori (3.9%);
- Rai 2, TG2 Post: 515.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, Foodish: 510.000 spettatori (2,9%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 473.000 spettatori (2,7%).
Gli ascolti tv del preserale, lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.467.000 spettatori (26%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.263.000 spettatori (22,5%);
- Rai 3, TGR: 2.002.000 spettatori (14,5%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un Altro: 1.878.000 spettatori (15,7%);
- Canale 5, Avanti il Primo: 1.222.000 spettatori (13,7%);
- Rete 4, La Promessa: 833.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Blob: 771.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 670.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Riserva Indiana: 606.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, C.S.I. Miami: 597.000 spettatori (4%);
- Rai 2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 595.000 spettatori (3,9%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 531.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Sport Mediaset Mag: 431.000 spettatori (4%);
- Rai 2, The Rookie: 403.000 spettatori (3,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 352.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, TGSport Sera: 319.000 (3,7%);
- Nove, Little Big Italy: 252.000 (2,9%);
- La7, Ignoto X: 149.000 spettatori (1,4%).