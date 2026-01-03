Ascolti tv ieri venerdì 2 gennaio chi ha vinto tra Seduci e scappa, Francesca Cabrini e Quarto Grado
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 2 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Cologno trionfare nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1) alle spalle dell’asso di Mediaset La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Seduci & Scappa (Rai 1) a chiudere davanti a Quarto Grado (Rete4) con Gianluigi Nuzzi e Francesca Cabrini (Canale5). Ai piedi del podio Harry Potter e il calice di fuoc (Italia 1), Crudelia (Rai 2), Enzo Jannacci – Vengo anch’io (Rai3), No time to die (Tv8), I Migliori Fratelli di Crozza (Nove) e The Illusionist (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compresa:
- Rai1, Purché finisca bene – Seduci & Scappa: 2.707.000 spettatori (16.4%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.547.000 spettatori (12.1%)
- Canale5, Francesca Cabrini: 1.436.000 spettatori (10.6%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Harry Potter e il calice di fuoco: 1.267.000 spettatori (8.2%)
- Rai2, Crudelia: 931.000 spettatori (5.7%)
- Rai3, Enzo Jannacci – Vengo anch’io: 594.000 spettatori (3.3%)
- La7, The Illusionist – L’illusionista: 504.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, No Time to Die: 409.000 spettatori (2.7%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 377.000 spettatori (2.5%)
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 5.069.000 spettatori (25.5%)
- Rai1, Affari Tuoi: 4.799.000 spettatori (24.1%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.364.000 spettatori (6.8%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.129.000 spettatori (5.7%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.041.000 spettatori (5.2%)
- Rai2, TG2 Post: 537.000 spettatori (2.7%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 477.000 spettatori (2.4%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 430.000 spettatori (2.2%)
- Rete4, 4 di Sera News: 838.000 spettatori (4.3%) prima parte, 772.000 spettatori (3.8%) seconda parte
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.635.000 spettatori (27.3%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.250.000 spettatori (21.6%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.837.000 spettatori (17.5%)
Fuori dal podio:
- Rai3, Via dei Matti n° 0: 1.106.000 spettatori (5.6%)
- Rete4, 10 Minuti: 1.102.000 spettatori (6.6%)
- Rai3, Blob: 1.018.000 spettatori (5.3%)
- Rete4, La Promessa: 1.017.000 spettatori (5.5%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 750.000 spettatori (4.8%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 737.000 spettatori (4%)
- Nove, Cash or Trash – Xmas Edition: 673.000 spettatori (3.6%)
- Rai2, TGSport Sera: 430.000 spettatori (3.1%)
- Nove, Little Big Italy: 435.000 spettatori (3.1%)
- Tv8, 4 Hotel: 333.000 spettatori (1.9%)
- Rai2, 9-1-1: Lone Star: 316.000 spettatori (2%)
- Rai2, 9-1-1: 506.000 spettatori (2.7%)