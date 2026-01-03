Ascolti tv ieri venerdì 2 gennaio chi ha vinto tra Seduci e scappa, Francesca Cabrini e Quarto Grado

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 2 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Cologno trionfare nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1) alle spalle dell’asso di Mediaset La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Seduci & Scappa (Rai 1) a chiudere davanti a Quarto Grado (Rete4) con Gianluigi Nuzzi e Francesca Cabrini (Canale5). Ai piedi del podio Harry Potter e il calice di fuoc (Italia 1), Crudelia (Rai 2), Enzo Jannacci – Vengo anch’io (Rai3), No time to die (Tv8), I Migliori Fratelli di Crozza (Nove) e The Illusionist (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 2 gennaio: chi ha vinto tra Seduci e scappa, Francesca Cabrini e Quarto Grado

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compresa:

Rai1, Purché finisca bene – Seduci & Scappa : 2.707.000 spettatori (16.4%)

: 2.707.000 spettatori (16.4%) Rete4, Quarto Grado : 1.547.000 spettatori (12.1%)

: 1.547.000 spettatori (12.1%) Canale5, Francesca Cabrini: 1.436.000 spettatori (10.6%)

Fuori dal podio:

Italia1, Harry Potter e il calice di fuoco : 1.267.000 spettatori (8.2%)

: 1.267.000 spettatori (8.2%) Rai2, Crudelia : 931.000 spettatori (5.7%)

: 931.000 spettatori (5.7%) Rai3, Enzo Jannacci – Vengo anch’io : 594.000 spettatori (3.3%)

: 594.000 spettatori (3.3%) La7, The Illusionist – L’illusionista : 504.000 spettatori (2.8%)

: 504.000 spettatori (2.8%) Tv8, No Time to Die : 409.000 spettatori (2.7%)

: 409.000 spettatori (2.7%) Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 377.000 spettatori (2.5%)

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 5.069.000 spettatori (25.5%)

: 5.069.000 spettatori (25.5%) Rai1, Affari Tuoi : 4.799.000 spettatori (24.1%)

: 4.799.000 spettatori (24.1%) Rai3, Un Posto al Sole: 1.364.000 spettatori (6.8%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.129.000 spettatori (5.7%)

: 1.129.000 spettatori (5.7%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.041.000 spettatori (5.2%)

: 1.041.000 spettatori (5.2%) Rai2, TG2 Post : 537.000 spettatori (2.7%)

: 537.000 spettatori (2.7%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 477.000 spettatori (2.4%)

: 477.000 spettatori (2.4%) Tv8, 4 Ristoranti : 430.000 spettatori (2.2%)

: 430.000 spettatori (2.2%) Rete4, 4 di Sera News: 838.000 spettatori (4.3%) prima parte, 772.000 spettatori (3.8%) seconda parte

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.635.000 spettatori (27.3%)

: 4.635.000 spettatori (27.3%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.250.000 spettatori (21.6%)

: 3.250.000 spettatori (21.6%) Canale5, Caduta Libera: 2.837.000 spettatori (17.5%)

Fuori dal podio:

Rai3, Via dei Matti n° 0 : 1.106.000 spettatori (5.6%)

: 1.106.000 spettatori (5.6%) Rete4, 10 Minuti : 1.102.000 spettatori (6.6%)

: 1.102.000 spettatori (6.6%) Rai3, Blob : 1.018.000 spettatori (5.3%)

: 1.018.000 spettatori (5.3%) Rete4, La Promessa : 1.017.000 spettatori (5.5%)

: 1.017.000 spettatori (5.5%) Italia1, Studio Aperto Mag : 750.000 spettatori (4.8%)

: 750.000 spettatori (4.8%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 737.000 spettatori (4%)

: 737.000 spettatori (4%) Nove, Cash or Trash – Xmas Edition : 673.000 spettatori (3.6%)

: 673.000 spettatori (3.6%) Rai2, TGSport Sera : 430.000 spettatori (3.1%)

: 430.000 spettatori (3.1%) Nove, Little Big Italy : 435.000 spettatori (3.1%)

: 435.000 spettatori (3.1%) Tv8, 4 Hotel : 333.000 spettatori (1.9%)

: 333.000 spettatori (1.9%) Rai2, 9-1-1: Lone Star : 316.000 spettatori (2%)

: 316.000 spettatori (2%) Rai2, 9-1-1: 506.000 spettatori (2.7%)