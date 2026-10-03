Ascolti tv ieri venerdì 2 ottobre chi ha vinto tra Francia-Italia, GF Vip, Quarto Grado, Crozza e Propaganda
Ascolti tv venerdì 2 ottobre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Francia-Italia contro Grande Fratello Vip, Quarto Grado e Propaganda Live
La Rai vince ma non cala il tris venerdì 2 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel premiano la tv di Stato in prima serata con la partita di Nations League Francia-Italia, che “sfonda” la soglia del 40% di share battendo il Grande Fratello Vip, e nel preserale con Reazione a catena, che vince il confronto diretto con Caduta libera. In access prime time, invece, La Ruota della Fortuna approfitta anche dell’assenza in tv di Affari tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 2 ottobre: chi ha vinto tra la Nazionale e il GF Vip
- I dati dell'access prime time, il risultato de La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 2 ottobre: chi ha vinto tra la Nazionale e il GF Vip
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience inclusa:
- Rai1, Francia-Italia: 8.138.000 spettatori (41.5%)
- Canale5, GF Vip: 1.595.000 spettatori (13.9%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.232.000 spettatori (9.9%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Shooter: 855.000 spettatori (5%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 729.000 spettatori (3.9%)
- La7, Propaganda Live: 650.000 spettatori (4.9%)
- Rai2, L’Ispettore Coliandro: 608.000 spettatori (3.4%)
- Rai3, Exodus: 462.000 spettatori (2.5%)
- Tv8, Pechino Express – L’Estremo Oriente: 344.000 spettatori (2.3%)
I dati dell’access prime time, il risultato de La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.800.000 spettatori (19.3%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.055.000 spettatori (16.6%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.106.000 spettatori (5.7%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.413.000 spettatori (7.2%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.109.000 spettatori (6.1%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 759.000 spettatori (4%)
E ancora:
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 711.000 spettatori (3.9%)
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 639.000 spettatori (3.2%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 547.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, Foodish: 387.000 spettatori (2%)
- Rai2, Tg2 Post: 378.000 spettatori (1.9%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.595.000 spettatori (24.9%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.445.000 spettatori (22.6%)
- Rai3, TGR: 2.115.000 spettatori (14.3%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Caduta Libera: 2.017.000 spettatori (15.6%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.463.000 spettatori (15.6%)
- Rete4, La Promessa: 897.000 spettatori (5.5%)
- Rai3, Fin che la barca va: 885.000 spettatori (5.3%)
- Rai3, Blob: 828.000 spettatori (5.1%)
- Rete4, 10 Minuti: 800.000 spettatori (5.7%)
E ancora:
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 608.000 spettatori (3.8%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 472.000 spettatori (3.7%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 434.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 350.000 spettatori (2.4%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 324.000 spettatori (2.6%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 324.000 spettatori (2.2%)
- La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 304.000 spettatori (2.6%)
- Nove, Little Big Italy: 224.000 spettatori (2.9%).