Ascolti tv ieri venerdì 20 febbraio chi ha vinto tra L'Eredità, Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto Grado
La Rai cala il tris nella giornata di venerdì 20 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato davanti a Mediaset in prima serata con lo Speciale L’Eredità – Sfida tra giganti condotto da Marco Liorni, nell’access prime time con Affari tuoi e nel preserale con L’Eredità. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, L’Eredità – Sfida tra giganti: 2.563.000 spettatori (17.4%)
- Rai2, Olimpiadi invernali 2026: 2.488.000 spettatori (12.6%)
- Canale5, Io sono Farah: 2.063.000 spettatori (15.1%)
Fuori dal podio:
- Rete4, Quarto Grado: 1.147.000 spettatori (8.9%)
- Italia1, Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: 1.008.000 spettatori (6.1%)
- La7, Propaganda Live: 880.000 spettatori (6.6%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 409.000 spettatori (2.3%)
- Rai3, Cattiverie a domicilio: 803.000 spettatori (4.4%)
- Tv8, Cucine da Incubo: 295.000 spettatori (1.8%)
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari tuoi e Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari tuoi: 4.728.000 spettatori (22.9%);
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.648.000 spettatori (22.7%)
- Rai1, Cinque Minuti: 4.018.000 spettatori (20.4%)
Ai piedi del podio:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.611.000 spettatori (18.1%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.587.000 spettatori (7.7%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.465.000 spettatori (7.1%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.129.000 spettatori (5.7%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.046.000 spettatori (5.1%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 993.000 spettatori (5%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 838.000 spettatori (4%)
E ancora:
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 432.000 spettatori (2.1%)
- Tv8, Celebrity Chef: 422.000 spettatori (2.1%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.546.000 spettatori (26.5%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.390.000 spettatori (23.5%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.518.000 spettatori (15.7%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.271.000 spettatori (13.1%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.793.000 spettatori (13.6%)
- Rai2, Olimpiadi invernali – Pattinaggio su ghiaccio: 1.578.000 spettatori (8%)
- Rete4, La Promessa: 1.063.000 spettatori (5.7%)
- Rete4, 10 Minuti: 1.020.000 spettatori (6%)
- Rai3, Blob: 976.000 spettatori (5.2%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0: 817.000 spettatori (4.2%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 628.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 590.000 spettatori (3.2%)
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 410.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 316.000 spettatori (1.8%)
- Nove, Little Big Italy: 312.000 spettatori (2.5%)
- La7, Ignoto X: 233.000 spettatori (1.6%)