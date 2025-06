Ascolti tv ieri venerdì 20 giugno chi vince tra Tim Summer Hits, Tradimento e Quarto Grado: i dati auditel

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai centra il tris nella giornata di venerdì 20 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1, ma anche nell’access prime time dove vince Affari Tuoi che batte Paperissima Sprint (Canale 5). In prima serata è Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu a chiudere davanti a Tradimento (Canale 5) e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi (Rete4). Ai piedi del podio Far West (Rai3) seguito da Nino Benvenuti – Una leggenda italiana (Rai2), Mondiale per club live (Italia1), Propaganda Live Best (La7), Italia’s Got Talent (Tv8) e I migliori fratelli di Crozza (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 20 giugno: chi ha vinto tra Tim Summer Hits, Tradimento e Quarto Grado

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai1, Tim Summer Hits : 2.593.000 spettatori (18.7%);

: 2.593.000 spettatori (18.7%); Canale5, Tradimento : 2.156.000 spettatori (16.7%);

: 2.156.000 spettatori (16.7%); Rete4, Quarto Grado: 1.285.000 spettatori (11%).

Fuori dal podio:

Rai2, Nino Benvenuti – Una Leggenda Italiana : 235.000 spettatori (1.6%);

: 235.000 spettatori (1.6%); Italia1, Mondiale per Club Live : 634.000 spettatori (4.3%);

: 634.000 spettatori (4.3%); Rai3, FarWest : 592.000 spettatori (4.5%);

: 592.000 spettatori (4.5%); La7, Propaganda Live Best : 413.000 spettatori (3.6%);

: 413.000 spettatori (3.6%); Tv8, Italia’s Got Talent – Best Of : 323.000 spettatori (2.3%);

: 323.000 spettatori (2.3%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 421.000 spettatori (2.8%).

Fonte foto: ANSA Pino Insegno, conduttore di Reazione a Catena

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.159.000 spettatori (26.5%);

: 4.159.000 spettatori (26.5%); Canale5, Paperissima Sprint : 1.923.000 spettatori (12.2%);

: 1.923.000 spettatori (12.2%); La7, Otto e Mezzo: 1.373.000 spettatori (8.8%).

Ai piedi del podio:

Rai2 TG2 Post : 478.000 spettatori (3%);

: 478.000 spettatori (3%); Italia1, la partita del Mondiale per Club – Flamengo-Chelsea : 937.000 spettatori (6.2%);

: 937.000 spettatori (6.2%); Rai3, Generazione Bellezza : 845.000 spettatori (5.8%);

: 845.000 spettatori (5.8%); Rai3, Un Posto al Sole : 1.394.000 spettatori (8.8%);

: 1.394.000 spettatori (8.8%); Rete4, 4 di Sera : 962.000 spettatori e il 6.5% nella prima parte e 904.000 spettatori e il 5.6% nella seconda parte;

: 962.000 spettatori e il 6.5% nella prima parte e 904.000 spettatori e il 5.6% nella seconda parte; Tv8, Foodish : 421.000 spettatori (2.7%);

: 421.000 spettatori (2.7%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 449.000 spettatori (2.9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.979.000 spettatori (24.7%);

: 2.979.000 spettatori (24.7%); Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.096.000 spettatori (22.4%);

: 2.096.000 spettatori (22.4%); Canale5, Caduta Libera: 1.811.000 spettatori (16.5%).

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Le 10 Botole : 1.159.000 spettatori (13.5%);

: 1.159.000 spettatori (13.5%); Rai2, TGSport Sera : 304.000 spettatori (3.6%);

: 304.000 spettatori (3.6%); Rai2, Blue Bloods : 510.000 spettatori con il 4.8% nel primo episodio e 618.000 spettatori con il 4.6% nel secondo episodio;

: 510.000 spettatori con il 4.8% nel primo episodio e 618.000 spettatori con il 4.6% nel secondo episodio; Italia1, Studio Aperto Mag : 356.000 spettatori (3.6%);

: 356.000 spettatori (3.6%); Rai3, TGR : 1.789.000 spettatori (14.4%);

: 1.789.000 spettatori (14.4%); Rai3, Blob : 642.000 spettatori (4.7%);

: 642.000 spettatori (4.7%); Rete4, La Promessa : 814.000 spettatori (6.1%);

: 814.000 spettatori (6.1%); La7, Famiglie d’Italia : 170.000 spettatori (1.7%);

: 170.000 spettatori (1.7%); Tv8, 4 Ristoranti : 208.000 spettatori (1.7%);

: 208.000 spettatori (1.7%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 483.000 spettatori (3.6%).