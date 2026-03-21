Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai centra il tris anche nella giornata di venerdì 20 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. Dopo quanto di buono fatto nella giornata precedente, i dati Auditel, infatti, confermano e premiano la tv di Stato nel preserale con L’Eredità che supera Caduta libera, nel preserale con Affari Tuoi che batte, seppur di poco, La Ruota della Fortuna e in prima serata con The Voice Generations che chiude davanti a Grande Fratello Vip (Canale5). In prima serata bene anche Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi (Rete4), giù dal podio Fratelli di Crozza (Nove), Wonder Woman (Italia1), Speciale TgLa7 (La7), Delitti in Paradiso (Rai2), Masterchef (Tv8) e Il tempo che ci vuole (Rai3). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 20 marzo: chi ha vinto tra The Voice Generations, Grande Fratello Vip e Quarto Grado

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:

Rai1, The Voice Generations : 3.293.000 spettatori (23.2%)

: 3.293.000 spettatori (23.2%) Canale5, Grande Fratello Vip : 1.697.000 spettatori (14.3%)

: 1.697.000 spettatori (14.3%) Rete4, Quarto Grado: 963.000 spettatori (7.6%)

Fuori dal podio:

Nove, Fratelli di Crozza : 1.184.000 spettatori (6.6%)

: 1.184.000 spettatori (6.6%) Italia1, Wonder Woman : 894.000 spettatori (5.8%)

: 894.000 spettatori (5.8%) La7, Speciale TGLa7 – Sì o No : 885.000 spettatori (5.2%)

: 885.000 spettatori (5.2%) Rai2, Delitti in Paradiso : 706.000 spettatori (3.8%)

: 706.000 spettatori (3.8%) Rai2, Oltre il Paradiso : 532.000 spettatori (3.7%)

: 532.000 spettatori (3.7%) Tv8, MasterChef : 454.000 spettatori (2.8%)

: 454.000 spettatori (2.8%) Rai3, Il tempo che ci vuole: 424.000 spettatori (2.4%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.871.000 spettatori (24.3%)

: 4.871.000 spettatori (24.3%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.838.000 spettatori (24.2%)

: 4.838.000 spettatori (24.2%) Rai1, Cinque Minuti: 4.027.000 spettatori (21.5%)

Ai piedi del podio:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.685.000 spettatori (19.4%)

: 3.685.000 spettatori (19.4%) La7, Otto e Mezzo : 1.896.000 spettatori (9.5%)

: 1.896.000 spettatori (9.5%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.333.000 spettatori (6.7%)

: 1.333.000 spettatori (6.7%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.157.000 spettatori (6.2%)

: 1.157.000 spettatori (6.2%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.033.000 spettatori (5.2%)

: 1.033.000 spettatori (5.2%) Rete4, 4 di Sera (prima parte): 904.000 spettatori (4.8%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera (seconda parte) : 694.000 spettatori (3.4%)

: 694.000 spettatori (3.4%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 497.000 spettatori (2.5%)

: 497.000 spettatori (2.5%) Rai2, Referendum 2026 : 414.000 spettatori (2.1%)

: 414.000 spettatori (2.1%) Tv8, Foodish: 397.000 spettatori (2.0%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.433.000 spettatori (27.6%)

: 4.433.000 spettatori (27.6%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.095.000 spettatori (23.8%)

: 3.095.000 spettatori (23.8%) Canale5, Caduta Libera: 2.388.000 spettatori (16.3%)

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 2.263.000 spettatori (13.8%)

: 2.263.000 spettatori (13.8%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.541.000 spettatori (13.4%)

: 1.541.000 spettatori (13.4%) Rete4, 10 Minuti : 984.000 spettatori (6.3%)

: 984.000 spettatori (6.3%) Rete4, La Promessa : 1.080.000 spettatori (6.0%)

: 1.080.000 spettatori (6.0%) Rai3, Blob : 962.000 spettatori (5.4%)

: 962.000 spettatori (5.4%) Rai3, Il Provinciale : 875.000 spettatori (4.7%)

: 875.000 spettatori (4.7%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 681.000 spettatori (3.9%)

: 681.000 spettatori (3.9%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 640.000 spettatori (3.8%)

: 640.000 spettatori (3.8%) Italia1, Grande Fratello Vip: 465.000 spettatori (3.7%)

E ancora:

Rai2, 9-1-1 : 592.000 spettatori (3.4%)

: 592.000 spettatori (3.4%) Italia1, Studio Aperto Mag : 449.000 spettatori (3.2%)

: 449.000 spettatori (3.2%) Rai2, 9-1-1: Lone Star : 417.000 spettatori (2.9%)

: 417.000 spettatori (2.9%) Rai2, TGSport Sera : 333.000 spettatori (2.9%)

: 333.000 spettatori (2.9%) Nove, Little Big Italy : 261.000 spettatori (2.5%)

: 261.000 spettatori (2.5%) Tv8, 4 Ristoranti : 357.000 spettatori (2.1%)

: 357.000 spettatori (2.1%) La7, Barbero Risponde: 171.000 spettatori (1.2%)