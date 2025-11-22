Ascolti tv ieri venerdì 21 novembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Tradimento, Quarto Grado e Le Iene

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Rai ha conquistato solo la prima serata venerdì 21 novembre per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel hanno premiato la Tv di Stato con The Voice Senior che ha superato Tradimento, ma Mediaset ha vinto nell’access prime time con La Ruota della Fortuna (Canale 5) che ha battuto ancora Affari Tuoi (Rai 1) e nel preserale con Avanti un altro (Canale 5) che ha avuto la meglio sulla Coppa Davis. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 21 novembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, The Voice Senior : 2.696.000 spettatori (21.8%);

: 2.696.000 spettatori (21.8%); Canale5, Tradimento : 2.016.000 spettatori (15.4%);

: 2.016.000 spettatori (15.4%); Rete4, Quarto Grado: 1.031.000 spettatori (7.9%).

Fuori dal podio:

Nove, Fratelli di Crozza : 979.000 spettatori (5.5%);

: 979.000 spettatori (5.5%); Italia1, Le Iene presentano Inside : 804.000 spettatori (6.2%);

: 804.000 spettatori (6.2%); La7, Propaganda Live : 755.000 spettatori (5.6%);

: 755.000 spettatori (5.6%); Rai2, Charlie’s Angels : 600.000 spettatori (3.5%);

: 600.000 spettatori (3.5%); Tv8, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno secondo episodio : 661.000 spettatori (4.4%);

: 661.000 spettatori (4.4%); Tv8, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno primo episodio : 545.000 spettatori (2.9%).

: 545.000 spettatori (2.9%). Rai3, Farwest: 459.000 spettatori (3%).

Il cast di The Voice Senior.

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 5.923.000 spettatori (29.1%);

: 5.923.000 spettatori (29.1%); Rai1, Affari Tuoi : 3.307.000 spettatori (17.2%);

: 3.307.000 spettatori (17.2%); La7, Otto e Mezzo: 1.299.000 spettatori (6.3%).

Ai piedi del podio:

Rai3, Un Posto al Sole : 1.301.000 spettatori (6.2%);

: 1.301.000 spettatori (6.2%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 999.000 spettatori (4.9%);

: 999.000 spettatori (4.9%); Rai3, Il Cavallo e la Torre : 943.000 spettatori (4.7%);

: 943.000 spettatori (4.7%); Rete4, 4 di Sera seconda parte : 816.000 spettatori (3.9%);

: 816.000 spettatori (3.9%); Rete4, 4 di Sera prima parte : 798.000 spettatori (4%);

: 798.000 spettatori (4%); Rai2, TG2 Post : 610.000 spettatori (3%);

: 610.000 spettatori (3%); Tv8, Foodish : 446.000 spettatori (2.2%);

: 446.000 spettatori (2.2%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 434.000 spettatori (2.1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Coppa Davis e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Coppa Davis : 3.040.000 spettatori (17.9%);

: 3.040.000 spettatori (17.9%); Canale5, Avanti un Altro : 3.511.000 spettatori (21.8%);

: 3.511.000 spettatori (21.8%); Canale5, Avanti il Primo: 2.186.000 spettatori (16.3%).

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 2.752.000 spettatori (15.9%);

: 2.752.000 spettatori (15.9%); Rete4, La Promessa : 910.000 spettatori (5%);

: 910.000 spettatori (5%); Rai3, Blob : 1.112.000 spettatori (6.1%);

: 1.112.000 spettatori (6.1%); Rete4, 10 Minuti : 894.000 spettatori (5.3%);

: 894.000 spettatori (5.3%); Rai3, Nuovi eroi : 858.000 spettatori (4.5%);

: 858.000 spettatori (4.5%); Rai2, N.C.I.S. Los Angeles (secondo episodio) : 728.000 spettatori (4%);

: 728.000 spettatori (4%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 586.000 spettatori (3.3%);

: 586.000 spettatori (3.3%); Italia1, C.S.I. Miami : 581.000 spettatori (3.3%);

: 581.000 spettatori (3.3%); Rai2, TGSport Sera : 520.000 spettatori (3.9%);

: 520.000 spettatori (3.9%); Rai2, N.C.I.S. Los Angeles (primo episodio) : 516.000 spettatori (3.2%);

: 516.000 spettatori (3.2%); Italia1, Studio Aperto Mag : 427.000 spettatori (2.8%);

: 427.000 spettatori (2.8%); Tv8, 4 Ristoranti : 417.000 spettatori (2.4%);

: 417.000 spettatori (2.4%); La7, Ignoto X : 387.000 spettatori (2.6%);

: 387.000 spettatori (2.6%); Nove, Little Big Italy: 383.000 spettatori (3%).