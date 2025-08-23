Ascolti tv ieri venerdì 22 agosto chi ha vinto tra Era Ora, Only You e Italia's Got Talent, dati Auditel
Rai batte Mediaset 2 a 1 nella giornata di venerdì 22 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Rai1 sia in prima serata con Era ora con Edoardo Leo (che supera di misura Only You su Canale 5) sia nel preserale con Reazione a Catena (davanti a Sarabanda). Mediaset deve accontentarsi del successo di La Ruota della Fortuna nell’access prime time. In prima serata, Chicago Fire conquista il podio mentre la replica di Italia’s Got Talent (con Frank Matano, Mara Maionchi, Khaby Lame ed Elettra Lamborghini in giuria) chiude al 3,5%. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 22 agosto: chi ha vinto tra Era ora e Only You
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, Era ora: 1.556.000 spettatori (13.1%);
- Canale5, Only You: 1.534.000 spettatori (13%);
- Italia1, Chicago Fire: 860.000 spettatori (7.1%).
Fuori dal podio:
- Rai2, The Americas: 719.000 spettatori (5.3%);
- Rete4, The Impossible: 643.000 spettatori (5.3%);
- Rai3, Ginnastica ritmica: 532.000 spettatori (5.3%);
- La7, Nel centro del mirino: 457.000 spettatori (3.9%);
- Nove, Comedy Match: 452.000 spettatori (3.6%);
- Tv8, Italia’s Got Talent: 430.000 spettatori (3.5%).
I dati dell’access prime time: i numeri di Techetecheté e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.831.000 spettatori (26.9%);
- Rai1, Techetechetè: 2.300.000 spettatori (16.2%);
- Rai3, Atletica Leggera: in attesa del dato
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: in attesa del dato
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: in attesa del dato
- Rai3, Generazione Bellezza: in attesa del dato
- Rete4, 4 di Sera News: 614.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 558.000 spettatori (3.9%) nella seconda;
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 540.000 spettatori (3.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 385.000 spettatori (2.7%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.835.000 spettatori (25.1%);
- Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.998.000 spettatori (21.4%);
- Rai3, TGR: 1.849.000 spettatori (16.1%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Sarabanda: 1.785.000 spettatori (17%).
- Canale5, Sarabanda – Prima sfida: 1.411.000 spettatori (16.3%);
- Rete4, La Promessa: 702.000 spettatori (5.7%);
- Rai2, NCIS: 564.000 spettatori (4.6%);
- Rai2, The Rookie: 433.000 spettatori (4.3%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 398.000 spettatori (3.3%);
- Rai2, TGSport Sera: 396.000 spettatori (4.7%);
- Nove, Cash or Trash: 338.000 spettatori (2.7%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 292.000 spettatori (3.1%);
- Tv8, 4 Hotel: 204.000 spettatori (1.8%);
- La7, Famiglie d’Italia: 120.000 spettatori (1.2%).