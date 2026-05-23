Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset non centra il tris nella giornata di venerdì 22 maggio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese in prima serata e access prime time, ma non nel preserale. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale5) vincere contro Affari Tuoi (Rai1). Nel preserale, invece, è L’Eredità (Rai1) che si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale5). In prima serata, La forza di una donna (Canale5) ha la meglio su Semplicemente Fiorella (Rai1) e Quarto Grado (Rete4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Propaganda Live (La7) di Diego Bianchi, seguito da Fratelli di Crozza (Nove), Jurassic World (Italia1), Delitti in Paradiso (Rai2), Iddu – L’ultimo padrino (Rai3) e MasterChef (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 22 maggio: chi ha vinto tra Semplicemente Fiorella, La forza di una donna e Quarto Grado di Nuzzi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, La Forza di una Donna : 2.454.000 spettatori (17,9%)

: 2.454.000 spettatori (17,9%) Rai1, Semplicemente Fiorella : 2.232.000 spettatori (16,1%)

: 2.232.000 spettatori (16,1%) Rete4, Quarto Grado: 1.312.000 spettatori (10,8%)

Fuori dal podio:

La7, Propaganda Live : 772.000 spettatori (6,2%)

: 772.000 spettatori (6,2%) Nove, Fratelli di Crozza : 979.000 spettatori (5,8%)

: 979.000 spettatori (5,8%) Italia1, Jurassic World : 832.000 spettatori (5,4%)

: 832.000 spettatori (5,4%) Rai2, Delitti in Paradiso : 869.000 spettatori (5,0%)

: 869.000 spettatori (5,0%) Rai2, Oltre il Paradiso : 645.000 spettatori (4,7%)

: 645.000 spettatori (4,7%) Rai3, Iddu – L’ultimo padrino : 407.000 spettatori (2,5%)

: 407.000 spettatori (2,5%) Tv8, MasterChef: 339.000 spettatori (2,5%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.494.000 spettatori (24,6%)

: 4.494.000 spettatori (24,6%) Rai1, Affari Tuoi : 4.374.000 spettatori (24,1%)

: 4.374.000 spettatori (24,1%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.542.000 spettatori (20,7%)

Ai piedi del podio:

Rai1, Cinque Minuti : 3.434.000 spettatori (20,7%)

: 3.434.000 spettatori (20,7%) La7, Otto e Mezzo : 1.505.000 spettatori (8,4%)

: 1.505.000 spettatori (8,4%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.274.000 spettatori (7,1%)

: 1.274.000 spettatori (7,1%) Italia1, N.C.I.S.: Unità Anticrimine : 1.043.000 spettatori (5,9%)

: 1.043.000 spettatori (5,9%) Rete4, 4 di Sera: 929.000 spettatori (5,5%)

E ancora:

Rai3, Il Cavallo e la Torre : 859.000 spettatori (5,1%)

: 859.000 spettatori (5,1%) Rete4, 4 di Sera : 744.000 spettatori (4,1%)

: 744.000 spettatori (4,1%) Rai2, TG2 Post : 478.000 spettatori (2,6%)

: 478.000 spettatori (2,6%) Nove, The Cage: Prendi e Scappa : 380.000 spettatori (2,1%)

: 380.000 spettatori (2,1%) Tv8, Celebrity Chef: 353.000 spettatori (2,0%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.791.000 spettatori (28,6%)

: 3.791.000 spettatori (28,6%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.653.000 spettatori (25,5%)

: 2.653.000 spettatori (25,5%) Canale5, Avanti un Altro: 2.124.000 spettatori (17,6%)

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo : 1.571.000 spettatori (16,9%)

: 1.571.000 spettatori (16,9%) Rai3, TGR: 1.784.000 spettatori (13,1%)

1.784.000 spettatori (13,1%) Rete4, La Promessa : 941.000 spettatori (6,2%)

: 941.000 spettatori (6,2%) Rai3, Blob : 897.000 spettatori (5,9%)

: 897.000 spettatori (5,9%) Rete4, 10 Minuti : 722.000 spettatori (5,6%)

: 722.000 spettatori (5,6%) Rai3, Kong – Con la Testa tra le Nuovole : 654.000 spettatori (4,1%)

: 654.000 spettatori (4,1%) Rai2, TGSport Sera : 346.000 spettatori (3,7%)

: 346.000 spettatori (3,7%) Rai2, F.B.I. ep.2: 528.000 spettatori (3,5%)

E ancora:

Italia1, Hawaii Five-0 : 498.000 spettatori (3,4%)

: 498.000 spettatori (3,4%) Rai2, F.B.I. ep.1 : 375.000 spettatori (3,2%)

: 375.000 spettatori (3,2%) Italia1, Studio Aperto Mag : 345.000 spettatori (3,1%)

: 345.000 spettatori (3,1%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 397.000 spettatori (2,7%)

: 397.000 spettatori (2,7%) Nove, Little Big Italy : 210.000 spettatori (2,4%)

: 210.000 spettatori (2,4%) La7, Ignoto X : 244.000 spettatori (2,2%)

: 244.000 spettatori (2,2%) Tv8, 4 Ristoranti: 287.000 spettatori (2,1%)