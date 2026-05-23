Ascolti tv ieri venerdì 22 maggio chi vince tra Semplicemente Fiorella, La forza di una donna e Quarto Grado
Ascolti tv venerdì 22 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Semplicemente Fiorella che affronta La forza di una donna, Quarto Grado e Propaganda Live
Mediaset non centra il tris nella giornata di venerdì 22 maggio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese in prima serata e access prime time, ma non nel preserale. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale5) vincere contro Affari Tuoi (Rai1). Nel preserale, invece, è L’Eredità (Rai1) che si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale5). In prima serata, La forza di una donna (Canale5) ha la meglio su Semplicemente Fiorella (Rai1) e Quarto Grado (Rete4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Propaganda Live (La7) di Diego Bianchi, seguito da Fratelli di Crozza (Nove), Jurassic World (Italia1), Delitti in Paradiso (Rai2), Iddu – L’ultimo padrino (Rai3) e MasterChef (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 22 maggio: chi ha vinto tra Semplicemente Fiorella, La forza di una donna e Quarto Grado di Nuzzi
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 22 maggio: chi ha vinto tra Semplicemente Fiorella, La forza di una donna e Quarto Grado di Nuzzi
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale5, La Forza di una Donna: 2.454.000 spettatori (17,9%)
- Rai1, Semplicemente Fiorella: 2.232.000 spettatori (16,1%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.312.000 spettatori (10,8%)
Fuori dal podio:
- La7, Propaganda Live: 772.000 spettatori (6,2%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 979.000 spettatori (5,8%)
- Italia1, Jurassic World: 832.000 spettatori (5,4%)
- Rai2, Delitti in Paradiso: 869.000 spettatori (5,0%)
- Rai2, Oltre il Paradiso: 645.000 spettatori (4,7%)
- Rai3, Iddu – L’ultimo padrino: 407.000 spettatori (2,5%)
- Tv8, MasterChef: 339.000 spettatori (2,5%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.494.000 spettatori (24,6%)
- Rai1, Affari Tuoi: 4.374.000 spettatori (24,1%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.542.000 spettatori (20,7%)
Ai piedi del podio:
- Rai1, Cinque Minuti: 3.434.000 spettatori (20,7%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.505.000 spettatori (8,4%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.274.000 spettatori (7,1%)
- Italia1, N.C.I.S.: Unità Anticrimine: 1.043.000 spettatori (5,9%)
- Rete4, 4 di Sera: 929.000 spettatori (5,5%)
E ancora:
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 859.000 spettatori (5,1%)
- Rete4, 4 di Sera: 744.000 spettatori (4,1%)
- Rai2, TG2 Post: 478.000 spettatori (2,6%)
- Nove, The Cage: Prendi e Scappa: 380.000 spettatori (2,1%)
- Tv8, Celebrity Chef: 353.000 spettatori (2,0%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 3.791.000 spettatori (28,6%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.653.000 spettatori (25,5%)
- Canale5, Avanti un Altro: 2.124.000 spettatori (17,6%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo: 1.571.000 spettatori (16,9%)
- Rai3, TGR: 1.784.000 spettatori (13,1%)
- Rete4, La Promessa: 941.000 spettatori (6,2%)
- Rai3, Blob: 897.000 spettatori (5,9%)
- Rete4, 10 Minuti: 722.000 spettatori (5,6%)
- Rai3, Kong – Con la Testa tra le Nuovole: 654.000 spettatori (4,1%)
- Rai2, TGSport Sera: 346.000 spettatori (3,7%)
- Rai2, F.B.I. ep.2: 528.000 spettatori (3,5%)
E ancora:
- Italia1, Hawaii Five-0: 498.000 spettatori (3,4%)
- Rai2, F.B.I. ep.1: 375.000 spettatori (3,2%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 345.000 spettatori (3,1%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 397.000 spettatori (2,7%)
- Nove, Little Big Italy: 210.000 spettatori (2,4%)
- La7, Ignoto X: 244.000 spettatori (2,2%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 287.000 spettatori (2,1%)