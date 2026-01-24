Ascolti tv ieri venerdì 23 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, La Ruota dei Campioni e Quarto Grado
Ascolti tv venerdì 23 gennaio 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con Tali e Quali che sfida La Ruota dei Campioni e Quarto Grado con Andrea Sempio
La Rai non ha centrato il tris nella giornata di venerdì 23 gennaio per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel hanno visto la tv di Stato conquistare l’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1) che ha approfittato l’assenza de La Ruota della Fortuna, e il preserale, con L’Eredità su Rai 1 che ha battuto Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece La Ruota dei Campioni (Canale5) di Gerry Scotti ha vinto davanti a Tali e Quali (Rai1) di Nicola Savino e a Quarto Grado con ospite Andrea Sempio. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 23 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La Ruota dei Campioni
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Canale5, La Ruota dei Campioni – prima parte: 4.606.000 spettatori (23.7%)
- Canale5, La Ruota dei Campioni – seconda parte: 3.650.000 spettatori (22.4%)
- Rai1, Tali e Quali – Presentazione: 2.909.000 spettatori (15.5%)
Fuori dal podio:
- Rai1, Tali e Quali – seconda parte: 2.379.000 spettatori (17.8%)
- Rete4, Quarto Grado: 1.225.000 spettatori (9.8%)
- Italia1, Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna: 1.119.000 spettatori (7.2%)
- Rai2, Lamborghini – The Man Behind the Legend: 910.000 spettatori (5.1%)
- La7, Propaganda Live: 863.000 spettatori (6.5%)
- Rai3, La zona d’interesse: 663.000 spettatori (3.7%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 382.000 spettatori (2.2%)
- Tv8, Cucine da Incubo: 333.000 spettatori (2.1%)
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.850.000 spettatori (24.4%)
- Rai1, Cinque Minuti: 3.750.000 spettatori (19.7%)
- La7, Otto e Mezzo: in attesa del dato
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.579.000 spettatori (7.9%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.146.000 spettatori (6%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.044.000 spettatori (5.3%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera – prima parte: 980.000 spettatori (5.1%)
- Rete4, 4 di Sera – seconda parte: 906.000 spettatori (4.5%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 480.000 spettatori (2.4%)
- Rai2, TG2 Post: 486.000 spettatori (2.4%)
- Tv8, Celebrity Chef: 399.000 spettatori (2%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.715.000 spettatori (28.6%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.532.000 spettatori (25.3%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.632.000 spettatori (17.1%)
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.282.000 spettatori (13.7%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.673.000 spettatori (13.4%)
- Rete4, 10 Minuti: 982.000 spettatori (6%)
- Rai3, Blob: 983.000 spettatori (5.5%)
- Rete4, La Promessa: in attesa del dato
- Rai3, Via dei Matti n° 0: 838.000 spettatori (4.5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 670.000 spettatori (3.8%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 634.000 spettatori (3.6%)
- Rai2, 9-1-1: 602.000 spettatori (3.4%)
Poi:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 431.000 spettatori (3%)
- Rai2, TGSport Sera: 449.000 spettatori (3.7%)
- Nove, Little Big Italy: in attesa del dato
- Rai2, 9-1-1: Lone Star: 382.000 spettatori (2.5%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 349.000 spettatori (2.1%)
- Rai2, Il Viaggio della Torcia: 297.000 spettatori (2.3%)
- La7, Ignoto X: 223.000 spettatori (1.5%).