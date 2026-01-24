Ascolti tv ieri venerdì 23 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, La Ruota dei Campioni e Quarto Grado

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Rai non ha centrato il tris nella giornata di venerdì 23 gennaio per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel hanno visto la tv di Stato conquistare l’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1) che ha approfittato l’assenza de La Ruota della Fortuna, e il preserale, con L’Eredità su Rai 1 che ha battuto Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece La Ruota dei Campioni (Canale5) di Gerry Scotti ha vinto davanti a Tali e Quali (Rai1) di Nicola Savino e a Quarto Grado con ospite Andrea Sempio. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 23 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La Ruota dei Campioni

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

Canale5, La Ruota dei Campioni – prima parte : 4.606.000 spettatori (23.7%)

: 4.606.000 spettatori (23.7%) Canale5, La Ruota dei Campioni – seconda parte : 3.650.000 spettatori (22.4%)

: 3.650.000 spettatori (22.4%) ​Rai1, Tali e Quali – Presentazione: 2.909.000 spettatori (15.5%)

Fuori dal podio:

Rai1, Tali e Quali – seconda parte : 2.379.000 spettatori (17.8%)

: 2.379.000 spettatori (17.8%) Rete4, Quarto Grado : 1.225.000 spettatori (9.8%)

: 1.225.000 spettatori (9.8%) Italia1, Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna : 1.119.000 spettatori (7.2%)

: 1.119.000 spettatori (7.2%) Rai2, Lamborghini – The Man Behind the Legend : 910.000 spettatori (5.1%)

: 910.000 spettatori (5.1%) La7, Propaganda Live : 863.000 spettatori (6.5%)

: 863.000 spettatori (6.5%) ​Rai3, La zona d’interesse : 663.000 spettatori (3.7%)

: 663.000 spettatori (3.7%) ​Nove, I Migliori Fratelli di Crozza : 382.000 spettatori (2.2%)

: 382.000 spettatori (2.2%) ​Tv8, Cucine da Incubo: 333.000 spettatori (2.1%)

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.850.000 spettatori (24.4%)

: 4.850.000 spettatori (24.4%) Rai1, Cinque Minuti : 3.750.000 spettatori (19.7%)

: 3.750.000 spettatori (19.7%) ​La7, Otto e Mezzo: in attesa del dato

Ai piedi del podio:

Rai3, Un Posto al Sole : 1.579.000 spettatori (7.9%)

: 1.579.000 spettatori (7.9%) ​Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.146.000 spettatori (6%)

: 1.146.000 spettatori (6%) ​Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.044.000 spettatori (5.3%)

E ancora:

​Rete4, 4 di Sera – prima parte : 980.000 spettatori (5.1%)

: 980.000 spettatori (5.1%) ​Rete4, 4 di Sera – seconda parte : 906.000 spettatori (4.5%)

: 906.000 spettatori (4.5%) ​Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 480.000 spettatori (2.4%)

: 480.000 spettatori (2.4%) ​Rai2, TG2 Post : 486.000 spettatori (2.4%)

: 486.000 spettatori (2.4%) ​Tv8, Celebrity Chef: 399.000 spettatori (2%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.715.000 spettatori (28.6%)

: 4.715.000 spettatori (28.6%) ​Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.532.000 spettatori (25.3%)

: 3.532.000 spettatori (25.3%) Canale5, Caduta Libera: 2.632.000 spettatori (17.1%)

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 2.282.000 spettatori (13.7%)

: 2.282.000 spettatori (13.7%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.673.000 spettatori (13.4%)

: 1.673.000 spettatori (13.4%) Rete4, 10 Minuti : 982.000 spettatori (6%)

: 982.000 spettatori (6%) Rai3, Blob : 983.000 spettatori (5.5%)

: 983.000 spettatori (5.5%) Rete4, La Promessa : in attesa del dato

: in attesa del dato Rai3, Via dei Matti n° 0 : 838.000 spettatori (4.5%)

: 838.000 spettatori (4.5%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 670.000 spettatori (3.8%)

: 670.000 spettatori (3.8%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 634.000 spettatori (3.6%)

: 634.000 spettatori (3.6%) Rai2, 9-1-1: 602.000 spettatori (3.4%)

Poi:

Italia1, Studio Aperto Mag : 431.000 spettatori (3%)

: 431.000 spettatori (3%) Rai2, TGSport Sera : 449.000 spettatori (3.7%)

: 449.000 spettatori (3.7%) Nove, Little Big Italy : in attesa del dato

: in attesa del dato Rai2, 9-1-1: Lone Star : 382.000 spettatori (2.5%)

: 382.000 spettatori (2.5%) Tv8, 4 Ristoranti : 349.000 spettatori (2.1%)

: 349.000 spettatori (2.1%) Rai2, Il Viaggio della Torcia : 297.000 spettatori (2.3%)

: 297.000 spettatori (2.3%) La7, Ignoto X: 223.000 spettatori (1.5%).