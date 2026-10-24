Ascolti TV ieri venerdì 23 ottobre, The Voice Senior batte Grande Fratello Vip: i dati Auditel
The Voice Senior vince la prima serata con oltre 3 milioni: la sfida con Grande Fratello Vip, Quarto Grado, Propaganda Live e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, venerdì 23 ottobre 2026, premia The Voice Senior su Rai 1: il talent di Antonella Clerici richiama oltre 3,4 milioni di spettatori e il 24,5% di share, staccando il Grande Fratello Vip su Canale 5, fermo a 1.809.000 spettatori e il 15,7%, e Quarto Grado su Rete4 1, che ha tenuto incollati 974.000 spettatori (7,8%). In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 23 ottobre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Quarto Grado, Propaganda Live e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 23 ottobre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Quarto Grado, Propaganda Live e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di venerdì 23 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):
- Rai1, The Voice Senior: 3.483.000 spettatori (24,5%)
- Canale5, Grande Fratello Vip: 1.859.000 spettatori (15,7%)
- Rete4, Quarto Grado: 986.000 spettatori (7,8%)
Ai piedi del podio:
- La7, Propaganda Live: 912.000 spettatori (7,1%)
- Nove, Fratelli di Crozza: 942.000 spettatori (5,4%)
- Italia1, Senza rimorso: 817.000 spettatori (4,9%)
- Rai2, Estranei: 785.000 spettatori (4,6%)
- Tv8, Pechino Express – L’Estremo Oriente: 256.000 spettatori (1,7%)
- Rai3, Romanzo Criminale (Teatro del Maggio Musicale Fiorentino): 126.000 spettatori (0,6%)
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai1
|The Voice Senior
|3.483.000
|24,5
|Canale5
|Grande Fratello Vip
|1.859.000
|15,7
|Rete4
|Quarto Grado
|986.000
|7,8
|La7
|Propaganda Live
|912.000
|7,1
|Nove
|Fratelli di Crozza
|942.000
|5,4
|Italia1
|Senza rimorso
|817.000
|4,9
|Rai2
|Estranei
|785.000
|4,6
|Tv8
|Pechino Express – L’Estremo Oriente
|256.000
|1,7
|Rai3
|Romanzo Criminale (Teatro del Maggio Musicale Fiorentino)
|126.000
|0,6
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di venerdì 23 ottobre.
Affari Tuoi raggiunge 4.253.000 spettatori e il 22,1%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 4.220.000 spettatori e il 22,1%.
Questi i dati completi:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.253.000 spettatori (22,1%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.220.000 spettatori (22,1%)
- Rai1, Cinque Minuti: 3.726.000 spettatori (20,2%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.514.000 spettatori (18,7%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.720.000 spettatori (9%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.406.000 spettatori (7,3%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.114.000 spettatori (6%)
- Rete4, Realpolitik – Prima parte: 943.000 spettatori (5,1%)
- Rete4, Realpolitik – Seconda parte: 762.000 spettatori (4%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 628.000 spettatori (3,3%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 534.000 spettatori (3,1%)
- Rai2, TG2 Post: 516.000 spettatori (2,7%)
- Tv8, Foodish: 412.000 spettatori (2,2%)
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai1
|Affari Tuoi
|4.253.000
|22,1
|Canale5
|La Ruota della Fortuna
|4.220.000
|22,1
|Rai1
|Cinque Minuti
|3.726.000
|20,2
|Canale5
|Gira La Ruota della Fortuna
|3.514.000
|18,7
|La7
|Otto e Mezzo
|1.720.000
|9
|Rai3
|Un Posto al Sole
|1.406.000
|7,3
|Rai3
|Il Cavallo e la Torre
|1.114.000
|6
|Rete4
|Realpolitik – Prima parte
|943.000
|5,1
|Rete4
|Realpolitik – Seconda parte
|762.000
|4
|Nove
|Cash or Trash – Chi Offre di Più?
|628.000
|3,3
|Italia1
|N.C.I.S. – Unità Anticrimine
|534.000
|3,1
|Rai2
|TG2 Post
|516.000
|2,7
|Tv8
|Foodish
|412.000
|2,2
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di venerdì 23 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera, col programma Rai che sfonda il tetto dei 4 milioni (25,7%) e quello Mediaset che supera i 2,6 milioni (15,2%), chiudendo alle spalle della TGR (quasi 2,5 milioni e 15,4% di share).
I dati completi:
- Rai1, L’Eredità: 4.079.000 spettatori (25,7%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.939.000 spettatori (23,4%)
- Rai3, TGR: 2.482.000 spettatori (15,4%)
A seguire:
- Canale5, Caduta Libera: 2.169.000 spettatori (15,2%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.459.000 spettatori (13,5%)
- Rete4, 10 Minuti: 1.004.000 spettatori (6,5%)
- Rai3, Blob: 974.000 spettatori (5,6%)
- Rai3, Fin Che la Barca Va: 914.000 spettatori (5%)
- Rete4, La Promessa: 1.014.000 spettatori (5,8%)
- Rai2, Blue Bloods – Secondo episodio: 732.000 spettatori (4,3%)
- Rai2, Blue Bloods – Primo episodio: 591.000 spettatori (4,2%)
- Rai2, TG Sport Sera: 386.000 spettatori (3,5%)
- Italia1, Grande Fratello Vip: 366.000 spettatori (3%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 471.000 spettatori (2,7%)
- La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 354.000 spettatori (2,7%)
- Nove, Little Big Italy: 305.000 spettatori (2,7%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 366.000 spettatori (2,6%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 370.000 spettatori (2,3%)
- Tv8, Foodish: 317.000 spettatori (1,9%)
|Rete
|Programma
|Spettatori
|Share (%)
|Rai1
|L’Eredità
|4.079.000
|25,7
|Rai1
|L’Eredità – La Sfida dei 7
|2.939.000
|23,4
|Rai3
|TGR
|2.482.000
|15,4
|Canale5
|Caduta Libera
|2.169.000
|15,2
|Canale5
|Caduta Libera – Inizia la Sfida
|1.459.000
|13,5
|Rete4
|10 Minuti
|1.004.000
|6,5
|Rete4
|La Promessa
|1.014.000
|5,8
|Rai3
|Blob
|974.000
|5,6
|Rai3
|Fin Che la Barca Va
|914.000
|5
|Rai2
|Blue Bloods – Secondo episodio
|732.000
|4,3
|Rai2
|Blue Bloods – Primo episodio
|591.000
|4,2
|Rai2
|TG Sport Sera
|386.000
|3,5
|Italia1
|Grande Fratello Vip
|366.000
|3
|Italia1
|C.S.I. – Scena del Crimine
|471.000
|2,7
|La7
|Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca
|354.000
|2,7
|Nove
|Little Big Italy
|305.000
|2,7
|Italia1
|Studio Aperto Mag
|366.000
|2,6
|Nove
|Cash or Trash – Chi Offre di Più?
|370.000
|2,3
|Tv8
|Foodish
|317.000
|1,9