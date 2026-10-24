Ascolti TV ieri venerdì 23 ottobre, The Voice Senior batte Grande Fratello Vip: i dati Auditel

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La sfida degli ascolti TV di ieri, venerdì 23 ottobre 2026, premia The Voice Senior su Rai 1: il talent di Antonella Clerici richiama oltre 3,4 milioni di spettatori e il 24,5% di share, staccando il Grande Fratello Vip su Canale 5, fermo a 1.809.000 spettatori e il 15,7%, e Quarto Grado su Rete4 1, che ha tenuto incollati 974.000 spettatori (7,8%). In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 23 ottobre: chi ha vinto tra The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Quarto Grado, Propaganda Live e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di venerdì 23 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):

Rai1, The Voice Senior : 3.483.000 spettatori (24,5%)

: 3.483.000 spettatori (24,5%) Canale5, Grande Fratello Vip : 1.859.000 spettatori (15,7%)

: 1.859.000 spettatori (15,7%) Rete4, Quarto Grado: 986.000 spettatori (7,8%)

Ai piedi del podio:

La7, Propaganda Live : 912.000 spettatori (7,1%)

: 912.000 spettatori (7,1%) Nove, Fratelli di Crozza : 942.000 spettatori (5,4%)

: 942.000 spettatori (5,4%) Italia1, Senza rimorso : 817.000 spettatori (4,9%)

: 817.000 spettatori (4,9%) Rai2, Estranei : 785.000 spettatori (4,6%)

: 785.000 spettatori (4,6%) Tv8, Pechino Express – L’Estremo Oriente : 256.000 spettatori (1,7%)

: 256.000 spettatori (1,7%) Rai3, Romanzo Criminale (Teatro del Maggio Musicale Fiorentino): 126.000 spettatori (0,6%)

Rete Programma Spettatori Share (%) Rai1 The Voice Senior 3.483.000 24,5 Canale5 Grande Fratello Vip 1.859.000 15,7 Rete4 Quarto Grado 986.000 7,8 La7 Propaganda Live 912.000 7,1 Nove Fratelli di Crozza 942.000 5,4 Italia1 Senza rimorso 817.000 4,9 Rai2 Estranei 785.000 4,6 Tv8 Pechino Express – L’Estremo Oriente 256.000 1,7 Rai3 Romanzo Criminale (Teatro del Maggio Musicale Fiorentino) 126.000 0,6

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di venerdì 23 ottobre.

Affari Tuoi raggiunge 4.253.000 spettatori e il 22,1%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 4.220.000 spettatori e il 22,1%.

Questi i dati completi:

Rai1, Affari Tuoi : 4.253.000 spettatori (22,1%)

: 4.253.000 spettatori (22,1%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.220.000 spettatori (22,1%)

: 4.220.000 spettatori (22,1%) Rai1, Cinque Minuti: 3.726.000 spettatori (20,2%)

Gli altri risultati dell’access prime time:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.514.000 spettatori (18,7%)

: 3.514.000 spettatori (18,7%) La7, Otto e Mezzo : 1.720.000 spettatori (9%)

: 1.720.000 spettatori (9%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.406.000 spettatori (7,3%)

: 1.406.000 spettatori (7,3%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.114.000 spettatori (6%)

: 1.114.000 spettatori (6%) Rete4, Realpolitik – Prima parte : 943.000 spettatori (5,1%)

: 943.000 spettatori (5,1%) Rete4, Realpolitik – Seconda parte : 762.000 spettatori (4%)

: 762.000 spettatori (4%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 628.000 spettatori (3,3%)

: 628.000 spettatori (3,3%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 534.000 spettatori (3,1%)

: 534.000 spettatori (3,1%) Rai2, TG2 Post : 516.000 spettatori (2,7%)

: 516.000 spettatori (2,7%) Tv8, Foodish: 412.000 spettatori (2,2%)

Rete Programma Spettatori Share (%) Rai1 Affari Tuoi 4.253.000 22,1 Canale5 La Ruota della Fortuna 4.220.000 22,1 Rai1 Cinque Minuti 3.726.000 20,2 Canale5 Gira La Ruota della Fortuna 3.514.000 18,7 La7 Otto e Mezzo 1.720.000 9 Rai3 Un Posto al Sole 1.406.000 7,3 Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.114.000 6 Rete4 Realpolitik – Prima parte 943.000 5,1 Rete4 Realpolitik – Seconda parte 762.000 4 Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 628.000 3,3 Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 534.000 3,1 Rai2 TG2 Post 516.000 2,7 Tv8 Foodish 412.000 2,2

ANSA

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di venerdì 23 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera, col programma Rai che sfonda il tetto dei 4 milioni (25,7%) e quello Mediaset che supera i 2,6 milioni (15,2%), chiudendo alle spalle della TGR (quasi 2,5 milioni e 15,4% di share).

I dati completi:

Rai1, L’Eredità : 4.079.000 spettatori (25,7%)

: 4.079.000 spettatori (25,7%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.939.000 spettatori (23,4%)

: 2.939.000 spettatori (23,4%) Rai3, TGR: 2.482.000 spettatori (15,4%)

A seguire:

Canale5, Caduta Libera : 2.169.000 spettatori (15,2%)

: 2.169.000 spettatori (15,2%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.459.000 spettatori (13,5%)

: 1.459.000 spettatori (13,5%) Rete4, 10 Minuti : 1.004.000 spettatori (6,5%)

: 1.004.000 spettatori (6,5%) Rai3, Blob : 974.000 spettatori (5,6%)

: 974.000 spettatori (5,6%) Rai3, Fin Che la Barca Va : 914.000 spettatori (5%)

: 914.000 spettatori (5%) Rete4, La Promessa : 1.014.000 spettatori (5,8%)

: 1.014.000 spettatori (5,8%) Rai2, Blue Bloods – Secondo episodio : 732.000 spettatori (4,3%)

: 732.000 spettatori (4,3%) Rai2, Blue Bloods – Primo episodio : 591.000 spettatori (4,2%)

: 591.000 spettatori (4,2%) Rai2, TG Sport Sera : 386.000 spettatori (3,5%)

: 386.000 spettatori (3,5%) Italia1, Grande Fratello Vip : 366.000 spettatori (3%)

: 366.000 spettatori (3%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 471.000 spettatori (2,7%)

: 471.000 spettatori (2,7%) La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca : 354.000 spettatori (2,7%)

: 354.000 spettatori (2,7%) Nove, Little Big Italy : 305.000 spettatori (2,7%)

: 305.000 spettatori (2,7%) Italia1, Studio Aperto Mag : 366.000 spettatori (2,6%)

: 366.000 spettatori (2,6%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 370.000 spettatori (2,3%)

: 370.000 spettatori (2,3%) Tv8, Foodish: 317.000 spettatori (1,9%)