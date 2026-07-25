Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 24 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), mentre in access prime time è dominio del Biscione con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che batte L’Eredità Summer (Rai 1). In prima serata con Tim Summer Hits (Rai 1) davanti a L’Erede (Canale 5) e Quarto Grado (Rete4). Ai piedi del podio Chicago Fire (Italia 1) seguito da L’ispettore Coliandro (Rai2), Amiamoci finché siamo vivi (Rai 3), La7 Storia – Il Naufragio della Andrea Doria (La7), I delitti del BarLume (Tv8) e I Migliori Fratelli di Crozza (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 24 luglio: chi ha vinto tra Tim Summer Hits, Quarto Grado e L’Erede

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai1, Tim Summer Hits : 1.767.000 spettatori (16.7%)

: 1.767.000 spettatori (16.7%) Canale5, L’Erede : 1.509.000 spettatori (14.2%)

: 1.509.000 spettatori (14.2%) Rete4, Quarto Grado: 897.000 spettatori (9.2%)

Fuori dal podio:

Italia1, Chicago Fire : 858.000 spettatori (7%)

: 858.000 spettatori (7%) Rai2, L’Ispettore Coliandro 6 in replica : 641.000 spettatori (5.1%)

: 641.000 spettatori (5.1%) Rai3, Amiamoci finché siamo vivi : 672.000 spettatori (5%)

: 672.000 spettatori (5%) La7, La7 Storia – Il Naufragio della Andrea Doria : 403.000 spettatori (3%)

: 403.000 spettatori (3%) Tv8, I delitti del BarLume : 328.000 spettatori (2.6%)

: 328.000 spettatori (2.6%) Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 320.000 spettatori (2.5%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.964.000 spettatori (27.7%)

: 3.964.000 spettatori (27.7%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.073.000 spettatori (21.9%)

: 3.073.000 spettatori (21.9%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.474.000 spettatori (17.3%)

Ai piedi del podio:

Rai3, Un Posto al Sole : 947.000 spettatori (6.6%)

: 947.000 spettatori (6.6%) La7, In Ond a: 933.000 spettatori (6.5%)

a: 933.000 spettatori (6.5%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 891.000 spettatori (6.3%)

: 891.000 spettatori (6.3%) Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 763.000 spettatori (5.5%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera News (seconda parte) : 739.000 spettatori (5.2%)

: 739.000 spettatori (5.2%) Rai2, TG2 Post : 506.000 spettatori (3.5%)

: 506.000 spettatori (3.5%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 365.000 spettatori (2.6%)

: 365.000 spettatori (2.6%) Tv8, Foodish: 269.000 spettatori (1.9%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.907.000 spettatori (25%)

: 2.907.000 spettatori (25%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.006.000 spettatori (22%)

: 2.006.000 spettatori (22%) Canale5, The Wall: 1.859.000 spettatori (17.8%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall – I Protagonisti : 1.368.000 spettatori (16.3%)

: 1.368.000 spettatori (16.3%) Rai3, TGR : 1.853.000 spettatori (15.5%)

: 1.853.000 spettatori (15.5%) Rete4, 10 Minuti : 705.000 spettatori (6.3%)

: 705.000 spettatori (6.3%) Rete4, La Promessa : 803.000 spettatori (6.2%)

: 803.000 spettatori (6.2%) Rai3, Blob : 754.000 spettatori (5.7%)

: 754.000 spettatori (5.7%) Rai2, TGSport Sera : 420.000 spettatori (5.1%)

: 420.000 spettatori (5.1%) Rai3, Via dei Matti n° 0 in replica : 593.000 spettatori (4.3%)

: 593.000 spettatori (4.3%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio) : 548.000 spettatori (4.3%)

: 548.000 spettatori (4.3%) Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 374.000 spettatori (3.7%)

E ancora:

Italia1, Studio Aperto Mag : 334.000 spettatori (3.5%)

: 334.000 spettatori (3.5%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 418.000 spettatori (3.3%)

: 418.000 spettatori (3.3%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 313.000 spettatori (2.5%)

: 313.000 spettatori (2.5%) Tv8, 4 Ristoranti : 248.000 spettatori (2%)

: 248.000 spettatori (2%) Nove, Little Big Italy : 156.000 spettatori (1.9%)

: 156.000 spettatori (1.9%) La7, Grantchester (primo episodio) : 89.000 spettatori (1.1%)

: 89.000 spettatori (1.1%) La7, Grantchester (secondo episodio): 89.000 spettatori (0.9%)