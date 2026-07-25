Ascolti tv ieri venerdì 24 luglio chi ha vinto tra Tim Summer Hits, Quarto Grado e L'Erede
Ascolti tv venerdì 24 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Tim Summer Hits che sfida L'Erede e Quarto Grado
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 24 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), mentre in access prime time è dominio del Biscione con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che batte L’Eredità Summer (Rai 1). In prima serata con Tim Summer Hits (Rai 1) davanti a L’Erede (Canale 5) e Quarto Grado (Rete4). Ai piedi del podio Chicago Fire (Italia 1) seguito da L’ispettore Coliandro (Rai2), Amiamoci finché siamo vivi (Rai 3), La7 Storia – Il Naufragio della Andrea Doria (La7), I delitti del BarLume (Tv8) e I Migliori Fratelli di Crozza (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 24 luglio: chi ha vinto tra Tim Summer Hits, Quarto Grado e L'Erede
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 24 luglio: chi ha vinto tra Tim Summer Hits, Quarto Grado e L’Erede
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai1, Tim Summer Hits: 1.767.000 spettatori (16.7%)
- Canale5, L’Erede: 1.509.000 spettatori (14.2%)
- Rete4, Quarto Grado: 897.000 spettatori (9.2%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Chicago Fire: 858.000 spettatori (7%)
- Rai2, L’Ispettore Coliandro 6 in replica: 641.000 spettatori (5.1%)
- Rai3, Amiamoci finché siamo vivi: 672.000 spettatori (5%)
- La7, La7 Storia – Il Naufragio della Andrea Doria: 403.000 spettatori (3%)
- Tv8, I delitti del BarLume: 328.000 spettatori (2.6%)
- Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 320.000 spettatori (2.5%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.964.000 spettatori (27.7%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.073.000 spettatori (21.9%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.474.000 spettatori (17.3%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 947.000 spettatori (6.6%)
- La7, In Onda: 933.000 spettatori (6.5%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 891.000 spettatori (6.3%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 763.000 spettatori (5.5%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 739.000 spettatori (5.2%)
- Rai2, TG2 Post: 506.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 365.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, Foodish: 269.000 spettatori (1.9%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.907.000 spettatori (25%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.006.000 spettatori (22%)
- Canale5, The Wall: 1.859.000 spettatori (17.8%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.368.000 spettatori (16.3%)
- Rai3, TGR: 1.853.000 spettatori (15.5%)
- Rete4, 10 Minuti: 705.000 spettatori (6.3%)
- Rete4, La Promessa: 803.000 spettatori (6.2%)
- Rai3, Blob: 754.000 spettatori (5.7%)
- Rai2, TGSport Sera: 420.000 spettatori (5.1%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 in replica: 593.000 spettatori (4.3%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 548.000 spettatori (4.3%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 374.000 spettatori (3.7%)
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 334.000 spettatori (3.5%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 418.000 spettatori (3.3%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 313.000 spettatori (2.5%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 248.000 spettatori (2%)
- Nove, Little Big Italy: 156.000 spettatori (1.9%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 89.000 spettatori (1.1%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 89.000 spettatori (0.9%)