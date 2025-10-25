Ascolti tv ieri venerdì 24 ottobre chi ha vinto tra Tale e Quale, Tradimento, Quarto Grado e Propaganda Live
Ascolti tv venerdì 24 ottobre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Tale e Quale Show che ha sfidato Tradimento, Quarto Grado e Propaganda Live
La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 24 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Tale e Quale Show (Rai 1) a finire davanti a Tradimento (Canale 5) e Quarto Grado (Rete4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Diego Bianchi con Propaganda Live (La7), seguito da Fratelli di Crozza (Tv8) e Assassin Club (Italia1). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 24 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale, Tradimento, Quarto Grado e Propaganda Live
- Chi ha vinto la puntata di Tale e Quale Show
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share de L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 24 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale, Tradimento, Quarto Grado e Propaganda Live
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, Tale e Quale Show: 2.937.000 spettatori (20.1%);
- Canale5, Tradimento: 2.135.000 spettatori (15.1%);
- Rete4, Quarto Grado: 1.290.000 spettatori (10.3%).
Fuori dal podio:
- La7, Propaganda Live: 827.000 spettatori (6.3%);
- Nove, Fratelli di Crozza: 938.000 spettatori (5.4%);
- Italia1, Assassin Club: 723.000 spettatori (4.3%);
- Rai3, FarWest: 540.000 spettatori (3.7%);
- Tv8, Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo: 387.000 spettatori (2.5%);
- Rai2, Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è: 385.000 spettatori (2.3%).
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna
Chi ha vinto la puntata di Tale e Quale Show
La quinta puntata di Tale e Quale Show è stata vinta da Maryna, che con la sua esibizione da Christina Aguilera ha conquistato tutti. Sul podio anche Tony Maiello, nelle vesti di Tiziano Ferro, e Antonella Fiordelisi.
Di seguito la classifica completa della puntata:
- Maryna con Christina Aguilera – 67 punti;
- Tony Maiello con Tiziano Ferro – 62 punti;
- Antonella Fiordelisi con Karol G – 51 punti;
- Pamela Petrarolo con Mia Martini – 51 punti;
- Samuele Cavallo – Robbie Williams – 50 punti;
- Insinna e Cirilli con Piero Pelù e Edoardo Bennato – 38 punti;
- Le Donatella con Heather Parisi e Lorella Cuccarini – 38 punti;
- Peppe Quintale con Jovanotti – 37 punti;
- Gianni Ippoliti con Tony Effe – 24 punti;
- Carmen Di Pietro con Orietta Berti – 21 punti.
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.857.000 spettatori (25.1%);
- Rai1, Affari Tuoi: 4.295.000 spettatori (22.1%);
- Rai1, Cinque Minuti: 3.669.000 spettatori (20.2%).
Ai piedi del podio:
- Rai1, Cinque Minuti – Presentazione: 3.513.000 spettatori (18.8%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.408.000 spettatori (7.3%);
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.336.000 spettatori (6.9%);
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.015.000 spettatori (5.5%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.010.000 spettatori (5.3%);
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 970.000 spettatori (5.2%);
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 867.000 spettatori (4.5%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 530.000 spettatori (2.8%);
- Tv8, Foodish: 441.000 spettatori (2.3%);
- Rai2, TG2 Post: 424.000 spettatori (2.2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.128.000 spettatori (26.5%);
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.876.000 spettatori (23.1%);
- Canale5, Avanti un Altro: 2.791.000 spettatori (19.3%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti il Primo: 1.769.000 spettatori (15.9%);
- Rai3, TGR: 2.182.000 spettatori (13.8%);
- Rete4, 10 Minuti: 928.000 spettatori (6%);
- Rete4, La Promessa: 973.000 spettatori (5.7%);
- Rai3, Blob: 816.000 spettatori (4.8%);
- Rai3, Fin Che la Barca Va: 778.000 spettatori (4.4%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 597.000 spettatori (3.6%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 548.000 spettatori (3.3%);
- Rai2, Italia-Giappone (calcio femminile): 405.000 spettatori (3.1%);
- Nove, Little Big Italy: 272.000 spettatori (2.7%);
- La7, Ignoto X: 267.000 spettatori (2%);
- Italia1, Sport Mediaset Mag: 257.000 spettatori (1.9%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 294.000 spettatori (1.9%).