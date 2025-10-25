Ascolti tv ieri venerdì 24 ottobre chi ha vinto tra Tale e Quale, Tradimento, Quarto Grado e Propaganda Live

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 24 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Cologno nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Tale e Quale Show (Rai 1) a finire davanti a Tradimento (Canale 5) e Quarto Grado (Rete4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Diego Bianchi con Propaganda Live (La7), seguito da Fratelli di Crozza (Tv8) e Assassin Club (Italia1). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 24 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale, Tradimento, Quarto Grado e Propaganda Live

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Tale e Quale Show : 2.937.000 spettatori (20.1%);

: 2.937.000 spettatori (20.1%); Canale5, Tradimento : 2.135.000 spettatori (15.1%);

: 2.135.000 spettatori (15.1%); Rete4, Quarto Grado: 1.290.000 spettatori (10.3%).

Fuori dal podio:

La7, Propaganda Live : 827.000 spettatori (6.3%);

: 827.000 spettatori (6.3%); Nove, Fratelli di Crozza : 938.000 spettatori (5.4%);

: 938.000 spettatori (5.4%); Italia1, Assassin Club : 723.000 spettatori (4.3%);

: 723.000 spettatori (4.3%); Rai3, FarWest : 540.000 spettatori (3.7%);

: 540.000 spettatori (3.7%); Tv8, Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo: 387.000 spettatori (2.5%);

Express – Fino al Tetto del Mondo: 387.000 spettatori (2.5%); Rai2, Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è: 385.000 spettatori (2.3%).

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

Chi ha vinto la puntata di Tale e Quale Show

La quinta puntata di Tale e Quale Show è stata vinta da Maryna, che con la sua esibizione da Christina Aguilera ha conquistato tutti. Sul podio anche Tony Maiello, nelle vesti di Tiziano Ferro, e Antonella Fiordelisi.

Di seguito la classifica completa della puntata:

Maryna con Christina Aguilera – 67 punti; Tony Maiello con Tiziano Ferro – 62 punti; Antonella Fiordelisi con Karol G – 51 punti; Pamela Petrarolo con Mia Martini – 51 punti; Samuele Cavallo – Robbie Williams – 50 punti; Insinna e Cirilli con Piero Pelù e Edoardo Bennato – 38 punti; Le Donatella con Heather Parisi e Lorella Cuccarini – 38 punti; Peppe Quintale con Jovanotti – 37 punti; Gianni Ippoliti con Tony Effe – 24 punti; Carmen Di Pietro con Orietta Berti – 21 punti.

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.857.000 spettatori (25.1%);

: 4.857.000 spettatori (25.1%); Rai1, Affari Tuoi : 4.295.000 spettatori (22.1%);

: 4.295.000 spettatori (22.1%); Rai1, Cinque Minuti: 3.669.000 spettatori (20.2%).

Ai piedi del podio:

Rai1, Cinque Minuti – Presentazione : 3.513.000 spettatori (18.8%);

: 3.513.000 spettatori (18.8%); La7, Otto e Mezzo : 1.408.000 spettatori (7.3%);

: 1.408.000 spettatori (7.3%); Rai3, Un Posto al Sole : 1.336.000 spettatori (6.9%);

: 1.336.000 spettatori (6.9%); Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.015.000 spettatori (5.5%);

: 1.015.000 spettatori (5.5%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.010.000 spettatori (5.3%);

: 1.010.000 spettatori (5.3%); Rete4, 4 di Sera (prima parte) : 970.000 spettatori (5.2%);

: 970.000 spettatori (5.2%); Rete4, 4 di Sera (seconda parte) : 867.000 spettatori (4.5%);

: 867.000 spettatori (4.5%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 530.000 spettatori (2.8%);

: 530.000 spettatori (2.8%); Tv8, Foodish : 441.000 spettatori (2.3%);

: 441.000 spettatori (2.3%); Rai2, TG2 Post: 424.000 spettatori (2.2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.128.000 spettatori (26.5%);

: 4.128.000 spettatori (26.5%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.876.000 spettatori (23.1%);

: 2.876.000 spettatori (23.1%); Canale5, Avanti un Altro: 2.791.000 spettatori (19.3%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo : 1.769.000 spettatori (15.9%);

: 1.769.000 spettatori (15.9%); Rai3, TGR : 2.182.000 spettatori (13.8%);

: 2.182.000 spettatori (13.8%); Rete4, 10 Minuti : 928.000 spettatori (6%);

: 928.000 spettatori (6%); Rete4, La Promessa : 973.000 spettatori (5.7%);

: 973.000 spettatori (5.7%); Rai3, Blob : 816.000 spettatori (4.8%);

: 816.000 spettatori (4.8%); Rai3, Fin Che la Barca Va : 778.000 spettatori (4.4%);

: 778.000 spettatori (4.4%); Italia1, C.S.I. Miami: 597.000 spettatori (3.6%);

597.000 spettatori (3.6%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 548.000 spettatori (3.3%);

: 548.000 spettatori (3.3%); Rai2, Italia-Giappone (calcio femminile) : 405.000 spettatori (3.1%);

: 405.000 spettatori (3.1%); Nove, Little Big Italy : 272.000 spettatori (2.7%);

: 272.000 spettatori (2.7%); La7, Ignoto X : 267.000 spettatori (2%);

: 267.000 spettatori (2%); Italia1, Sport Mediaset Mag : 257.000 spettatori (1.9%);

: 257.000 spettatori (1.9%); Tv8, 4 Ristoranti: 294.000 spettatori (1.9%).