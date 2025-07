Ascolti tv ieri venerdì 25 luglio chi ha vinto tra Gigi D'Alessio - Uno come te, Vanina e Quarto Grado

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 25 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv, ma si accontenta della doppietta. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1, ma non nell’access prime time dove Techetecheté chiude alle spalle di La Ruota della Fortuna (Canale 5). In prima serata, invece, è Gigi D’Alessio – Uno come te (Rai 1) che permette alla tv di Stato di tornare davanti a Mediaset battendo sia Quarto Grado (Rete4) che Vanina (Canale 5). Ai piedi del podio The Americas (Rai 2), Tutto il mio folle amore (Rai3), Chicago Fire (Italia1), Una giornata particolare (La7), Italia’s Got Talent – Best of (Tv8) e Comedy Match (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 25 luglio: chi ha vinto tra Gigi D’Alessio – Uno come te, Vanina e Quarto Grado di Nuzzi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Gigi – Uno come te : 1.942.000 spettatori (17.3%);

: 1.942.000 spettatori (17.3%); Rete4, Quarto Grado : 1.075.000 spettatori (10.7%);

: 1.075.000 spettatori (10.7%); Canale5, Vanina – Una vicequestore a Catania: 1.132.000 spettatori (10%).

Fuori dal podio:

Rai2, The Americas : 659.000 spettatori (5.1%);

: 659.000 spettatori (5.1%); Italia1, Chicago Fire : 968.000 spettatori (7.2%);

: 968.000 spettatori (7.2%); Rai3, Tutto il mio folle amore : 530.000 spettatori (4.1%);

: 530.000 spettatori (4.1%); La7, Una Giornata Particolare : 473.000 spettatori (3.7%);

: 473.000 spettatori (3.7%); Tv8, Italia’s Got Talent : 332.000 spettatori (2.8%);

: 332.000 spettatori (2.8%); Nove, Comedy Match: 362.000 spettatori (2.9%).

ANSA

Pino Insegno, conduttore di Reazione a Catena

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.940.000 spettatori (25.2%);

: 2.940.000 spettatori (25.2%); Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.168.000 spettatori (22.7%);

: 2.168.000 spettatori (22.7%); Canale5, Sarabanda: 1.945.000 spettatori (17.8%).

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.475.000 spettatori (17%);

: 1.475.000 spettatori (17%); Rai2, TGSport Sera : 318.000 spettatori (3.7%);

: 318.000 spettatori (3.7%); Rai2, The Rookie : 388.000 spettatori (3.7%);

: 388.000 spettatori (3.7%); Rai2, Blue Bloods : 603.000 spettatori (4.8%);

: 603.000 spettatori (4.8%); Italia1, Studio Aperto Mag : 439.000 spettatori (4.5%);

: 439.000 spettatori (4.5%); Italia1, C.S.I. Miami : 466.000 spettatori (3.8%);

: 466.000 spettatori (3.8%); Rai3, TGR : 1.949.000 spettatori (16.4%);

: 1.949.000 spettatori (16.4%); Rai3, Blob : 680.000 spettatori (5.1%);

: 680.000 spettatori (5.1%); Rete4, La Promessa : 709.000 spettatori (5.6%);

: 709.000 spettatori (5.6%); La7, Famiglie d’Italia : 115.000 spettatori (1.1%);

: 115.000 spettatori (1.1%); Tv8, 4 Ristoranti : 257.000 spettatori (2.2%);

: 257.000 spettatori (2.2%);

I dati dell’access prime time: i numeri di Techetecheté e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.552.000 spettatori (24.5%);

: 3.552.000 spettatori (24.5%); Rai1, Techetechetè : 2.382.000 spettatori (16.4%);

: 2.382.000 spettatori (16.4%); Rai3, Un Posto al Sole: 1.252.000 spettatori (8.5%).

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 487.000 spettatori (3.3%);

: 487.000 spettatori (3.3%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 817.000 spettatori (5.7%);

: 817.000 spettatori (5.7%); Rai3, Generazione Bellezza : 867.000 spettatori (6.2%);

: 867.000 spettatori (6.2%); Rete4, 4 di Sera News : 731.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 674.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte;

: 731.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 674.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte; La7, In Onda : 940.000 spettatori (6.5%);

: 940.000 spettatori (6.5%); Tv8, Foodish : 290.000 spettatori (2%);

: 290.000 spettatori (2%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 361.000 spettatori (2.7%).