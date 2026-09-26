Ascolti tv ieri venerdì 25 settembre chi ha vinto tra Italia-Belgio, GF Vip, Quarto Grado e Propaganda Live
Ascolti tv venerdì 25 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Italia-Belgio contro Grande Fratello Vip, Quarto Grado e Propaganda Live
La Rai vince ma non cala il tris venerdì 25 settembre per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel premiano la tv di Stato in prima serata con la partita di Nations League Italia-Belgio, che “doppia” il GF Vip, e nel preserale con Reazione a catena, che supera Caduta libera. In access prime time, invece, il programma più visto è La Ruota della Fortuna, che approfitta anche dell’assenza in tv di Affari tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 25 settembre: chi ha vinto tra la Nazionale e il GF Vip
- I dati dell'access prime time, il risultato de La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Ascolti tv 25 settembre: chi ha vinto tra la Nazionale e il GF Vip
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Italia-Belgio: 6.337.000 spettatori (34.2%)
- Canale5, GF Vip: 1.783.000 spettatori (17%)
- Rete4, Quarto Grado: 941.000 spettatori (8.2%)
Fuori dal podio:
- Rai2, L’Ispettore Coliandro: 827.000 spettatori (4.9%)
- La7, Propaganda Live: 668.000 spettatori (5.5%)
- Italia1, CIA: 645.000 spettatori (4.4%)
- Rai3, Fidanzata in affitto: 581.000 spettatori (3.7%)
- Nove, Osteria Giacobazzi: 422.000 spettatori (2.7%)
- Tv8, Pechino Express – L’Estremo Oriente: 266.000 spettatori (2.7%)
I dati dell’access prime time, il risultato de La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.337.000 spettatori (22.9%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.300.000 spettatori (17.8%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.132.000 spettatori (6%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.304.000 spettatori (6.8%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 973.000 spettatori (5.4%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 850.000 spettatori (4.5%)
- Rete4, Realpolitik (prima parte): 678.000 spettatori (3.8%)
E ancora:
- Rete4, Realpolitik (seconda parte): 478.000 spettatori (2.5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 447.000 spettatori (2.4%)
- Rai2, Tg2 Post: 406.000 spettatori (2.1%)
- Tv8, Foodish: 346.000 spettatori (1.9%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.774.000 spettatori (25.9%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.515.000 spettatori (22.5%)
- Rai3, TGR: 2.153.000 spettatori (14.5%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Caduta Libera: 1.938.000 spettatori (15%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.321.000 spettatori (13.6%)
- Rete4, La Promessa: 905.000 spettatori (5.5%)
- Rai3, Blob: 894.000 spettatori (5.5%)
- Rete4, 10 Minuti: 842.000 spettatori (5.9%)
- Rai3, Il Provinciale: 754.000 spettatori (4.4%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 640.000 spettatori (4%)
E ancora:
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 487.000 spettatori (3%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 456.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 391.000 spettatori (2.5%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 369.000 spettatori (2.6%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 267.000 spettatori (2.1%)
- Nove, Little Big Italy: 255.000 spettatori (2.7%)
- La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 214.000 spettatori (1.8%)