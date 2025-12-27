Ascolti tv ieri venerdì 26 dicembre chi ha vinto tra Le note del Natale, Il primo Natale e Harry Potter
Ascolti tv venerdì 26 dicembre 2025, la sfida Auditel in 1^ serata a Santo Stefano con Il primo Natale con Ficarra e Picone contro Le note del Natale
Mediaset ha conquistato prima serata e access prime nella giornata di venerdì 26 dicembre per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel hanno premiato Pier Silvio Berlusconi con Il primo Natale con Ficarra e Picone che ha superato Le note del Natale condotto da Eleonora Daniele e con La Ruota della Fortuna che ha battuto ancora Affari Tuoi. Nel preserale, la Rai può sorridere grazie al successo de L’Eredità su Caduta libera. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 26 dicembre: chi ha vinto tra Le note del Natale e Il primo Natale
- I dati dell'access prime time, i risultati di Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 26 dicembre: chi ha vinto tra Le note del Natale e Il primo Natale
Ecco i dati Auditel della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, Total Audience compresa:
- Canale5, Il primo Natale: 2.000.000 spettatori (14.1%);
- Rai1, Le note del Natale: 1.871.000 spettatori (12.3%);
- Rai2, La Bella e la Bestia: 1.547.000 spettatori (10.4%).
Fuori dal podio:
- Italia1, Harry Potter e la camera dei segreti: 1.316.000 spettatori (9.6%);
- Rai3, Papà scatenato: 850.000 spettatori (5%);
- Rete4, Notting Hill: 774.000 spettatori (5.2%);
- Nove, I migliori Fratelli di Crozza: 491.000 spettatori (3%);
- La7, The Millionaire: 452.000 spettatori (2.8%);
- Tv8, Spectre: 397.000 spettatori (2.7%).
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna.
I dati dell’access prime time, i risultati di Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.721.000 spettatori (25.6%);
- Rai1, Affari Tuoi: 4.301.000 spettatori (23.2%);
- Rai2, Tutti a tavola: 1.328.000 spettatori (7.3%).
Fuori dal podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.305.000 spettatori (7%);
- Rai2, Pattinare che passione: 1.134.000 spettatori (6.2%);
- La7, In Onda: 1.076.000 spettatori (5.8%);
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.007.000 spettatori (5.6%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 387.000 spettatori (2.1%);
- Rai2, Disastri in cucina: 834.000 spettatori (4.5%);
- Rete4, 4 di Sera prima parte: 777.000 spettatori (4.3%);
- Rete4, 4 di Sera seconda parte: 724.000 spettatori (3.9%);
- Rai2, Paperino sonnambulo: 720.000 spettatori (3.8%);
- Rai2, Topolino giardiniere: 713.000 spettatori (3.8%);
- Rai 2, Casa dolce casa: 709.000 spettatori (3.8%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 446.000 spettatori (2.4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.296.000 spettatori (26.3%);
- Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.996.000 spettatori (21.4%);
- Rai3, TGR: 2.372.000 spettatori (14.3%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Caduta libera: 2.073.000 spettatori (13.5%).
- Canale5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.566.000 spettatori (12.1%);
- Rai3, Blob: 1.036.000 spettatori (6%);
- Rete4, La Promessa: 975.000 spettatori (5.6%);
- Rete4, 10 Minuti: 908.000 spettatori (5.7%);
- Rai3, Via dei Matti n° 0: 865.000 spettatori (4.9%);
- Italia1, Studio Aperto Mag: 732.000 spettatori (5.1%);
- Italia1, Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella: 662.000 spettatori (3.7%);
- Nove, Cash or Trash: 624.000 spettatori (3.6%);
- Rai2, Natale a Roma: 511.000 spettatori (3.1%);
- Rai2, TgSportsera: 453.000 spettatori (3.5%);
- Nove, Little Big Italy: 301.000 spettatori (2.4%);
- Tv8, 4 Hotel: 288.000 spettatori (1.8%).